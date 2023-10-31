TECNO, Tek Bir Resimde Herkesi Yansıtan Çoklu Cilt Tonu Görüntüleme Teknolojisi 'Universal Tone'u Tanıttı

Akıllı telefon cilt tonu görüntüleme teknolojisinde devrim yaratan TECNO, çoklu cilt tonu görüntüleme sistemi 'Universal Tone'u piyasaya sürerek insan güzelliğinin çeşitliliğini kutluyor.

HONG KONG, 31 Ekim 2023 /PRNewswire/ -- Mobil görüntüleme teknolojisinde küresel bir öncü olan TECNO, kamera teknolojisinde çığır açan en son atılımını, sektörün en yeni spektral veritabanını ve bilgilerini entegre eden en gelişmiş Yapay Zeka Destekli çoklu cilt tonu görüntüleme teknolojisi olan TECNO Universal Tone'u tanıtmaktan gurur duyuyor. TECNO tarafından geliştirilen teknoloji, önde gelen küresel üniversitelerden renk bilimi akademisyenleri ile iş birliği içinde ortak araştırma ve geliştirme yoluyla geliştirildi ve bilimsel araştırmalardan toplanan ve analiz edilen yeni veriler sisteme entegre edildi. Universal Tone teknolojisi, 25 Ekim'de BBC StoryWorks tarafından hazırlanan çarpıcı 'Herkes için Portre' kısa filmiyle tanıtıldı.

TECNO Universal Tone, akıllı telefon fotoğrafçılığında her cilt tonunun renk ve dokusunun doğru ve uygun temsillerini yakalamak amacıyla oluşturuldu. Teknoloji, her cilt rengi ve dokusunun eşsiz güzelliğini gerçekten temsil ederken aynı zamanda tüketicilerin bireysel tercihlerine hitap eden tamamen geliştirilmiş portreler sunuyor.

TECNO Genel Müdürü Jack Guo, "TECNO, teknolojik gelişmeyi her zaman tüketicilerin topluma ve geleceğe yönelik daha olumlu bir zihniyete sahip olmalarını sağlamanın bir yolu olarak görmüştür." diyor. "TECNO Universal Tone bu misyonu somutlaştırıyor. Daha isabetli temsili görüntülemeyi desteklemek ve dünyanın her yerindeki kullanıcılarımızın çeşitli güzelliklerinin daha doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlamak için titiz, bilimsel ve veriye dayalı bir yaklaşımdan yararlanıyor. Böylece tek bir resimde her yüzün görülmesini sağlıyoruz."

TECNO Universal Tone teknolojisi, üç motoru tek bir güç merkezinde birleştiriyor: Multi-Skin Tone Restoration Engine, a Local-Tuning Engine ve AI-Powered Computational Portrait Engine.

Multi-Skin Tone Restoration Engine , önceki yapay zeka tabanlı cilt tonu teknolojilerinde görülenden daha bilimsel bir yaklaşımla cilt tonu görüntüleme teknolojisinde kapsayıcılığın zirvesini temsil eder. Teknolojideki ön yargıları ortadan kaldırmak için çok çeşitli cilt tonlarını içeren, son teknoloji akademik araştırma metodolojileri ile özellikle sektörde sıklıkla göz ardı edilen cilt renklerini kapsayan en geniş çeşitlilikteki yeni toplanmış spektral veritabanını kullanır. Bu teknoloji, kapsayıcı bir cilt tonu ölçeği oluşturulmasına ve hassas cilt tonu temsili için algoritmaların ince ayarının yapılmasına olanak tanır.

, önceki yapay zeka tabanlı cilt tonu teknolojilerinde görülenden daha bilimsel bir yaklaşımla cilt tonu görüntüleme teknolojisinde kapsayıcılığın zirvesini temsil eder. Teknolojideki ön yargıları ortadan kaldırmak için çok çeşitli cilt tonlarını içeren, son teknoloji akademik araştırma metodolojileri ile özellikle sektörde sıklıkla göz ardı edilen cilt renklerini kapsayan en geniş çeşitlilikteki yeni toplanmış spektral veritabanını kullanır. Bu teknoloji, kapsayıcı bir cilt tonu ölçeği oluşturulmasına ve hassas cilt tonu temsili için algoritmaların ince ayarının yapılmasına olanak tanır. Local-Tuning Engine , çeşitli gerçek dünya senaryoları için görüntüleri ayarlamak üzere tasarlanmıştır. İnsanların ve çevrelerinin uyumlu ve mükemmel bir sonucunu elde etmek için yerel ortamları, aydınlatma koşullarını, jeomorfolojik manzaraları ve renk sıcaklıklarını dikkatle değerlendirir. Tüm ayarlama çözümleri, her coğrafyanın özünü yakalamak amacıyla farklı bölgeler ve ülkeler için özel olarak hazırlanmıştır.

, çeşitli gerçek dünya senaryoları için görüntüleri ayarlamak üzere tasarlanmıştır. İnsanların ve çevrelerinin uyumlu ve mükemmel bir sonucunu elde etmek için yerel ortamları, aydınlatma koşullarını, jeomorfolojik manzaraları ve renk sıcaklıklarını dikkatle değerlendirir. Tüm ayarlama çözümleri, her coğrafyanın özünü yakalamak amacıyla farklı bölgeler ve ülkeler için özel olarak hazırlanmıştır. AI-Powered Computational Portrait Engine, kişiselleştirilmiş ve yerelleştirilmiş bir portre görüntüleme deneyimi oluşturmak için TECNO'nun kendi geliştirdiği algoritmaları ve portre sistemi platformunu kullanır. Bu hesaplamalı portre platformu, yerel estetik ve kültürel tercihleri, yüz özelliklerini ve her bölgeye özgü cilt tonlarını dikkate alarak kişiye özel portre iyileştirme çözümleri sunar. Bunlar arasında gelişmiş cilt tonu doğruluğu, cilt dokusu, cilt tonu görüntüleme optimizasyonu ve kişiselleştirilmiş güzellik geliştirmeleri yer alır ve bunlar portrelerin bireyin güzelliğini psikolojik açıdan yansıtmasını sağlar.

Sinerji içinde çalışan bu üç motor, TECNO Universal Tone'un en iyi sonuçları vermesini temin etmektedir. İlk olarak, Multi-Skin Tone Restoration Engine farklı cilt tonu renklerini kalibre eder ve geliştirir. Daha sonra, Local-Tuning Engine yüz tonlarının yeniden yapılandırılmasını destekler ve gölgelendirmeyi yeniden yapılandırmak için çevreyi analiz ederek her bölge ve senaryo için en uygun sonuçları elde eder. Son olarak, AI-Powered Computational Portrait Engine, bölgesel estetik tercihler ve bilgilerle uyumlu kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş bir algoritma uygular. Bu, yüz hatlarını belirginleştirirken karakteristik benler ve doğum lekeleri gibi benzersiz özellikleri korumayı, doğal, üç boyutlu ve dokulu portreler oluşturmayı içerir.

Universal Tone'un geliştirilmesi sırasında TECNO'ya danışmanlık yapan Leeds Üniversitesi Renk ve Görüntüleme Bilimi Doçenti Dr. Kaida Xiao: "TECNO ve ben Universal Tone teknolojisindeki her cilt tonu için doğru renk kartları geliştirmek amacıyla veri tabanlı bir yaklaşım benimsedik; bu da kullanıcıların artık ön yargılı verilerden kaynaklanan aşırı pozlanmış veya doymamış cilt tonlarını kabul etmek zorunda kalmayacağı anlamına geliyor. Yaptığımız araştırma, Universal Tone algoritmalarını tarafsız ve doğru bir şekilde eğitmemizi sağladı; böylece kullanıcılar gerçek çeşitliliği yansıtan görüntüler yakalayabilecekler."

Sonuç olarak TECNO Universal Tone, farklı cilt tonlarına sahip birden fazla kişi aynı karede göründüğünde her bir cilt tonunun doğru şekilde belirlenmesini ve güzel bir şekilde optimize edilmesini sağlıyor. Diğer birçok akıllı telefon görüntüleme teknolojisinin aksine Universal Tone'un "kişiselleştirilmiş" portre görüntülemesi, yalnızca farklı cilt tonlarının orijinal özelliklerine saygı duymakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların kendilerini gerçekten temsil edilmiş hissetmelerini sağlayan portreler çekmenin önemli psikolojik yönünü de vurguluyor. Genel olarak Universal Tone, çeşitliliğin güzelliğini yakalama, bireyselliği yüceltme ve ortak insanlığımızı otantik bir şekilde yansıtan gerçekçi portreler sunma becerisiyle yeni bir sektör standardı belirliyor.

Küreselleştirilmiş bir stratejiye sahip kullanıcı merkezli bir marka olarak TECNO, mümkün olan en iyi deneyimi sunan yeni teknolojileri sürekli olarak takip etmek için "Engel Tanıma" felsefesiyle hareket ediyor. TECNO Universal Tone'un geliştirilmesi, markanın daha kapsayıcı bir akıllı telefon endüstrisi yaratma yolculuğunda bir başka önemli kilometre taşını teşkil ediyor ve dünyanın her yerindeki kullanıcıların yaşam tarzlarını yükselten ve geliştiren yeniliklere yönelik süregelen taahhüdünün altını çiziyor.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2260666/video.mp4

SOURCE TECNO Mobile Limited