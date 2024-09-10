TEDCO 宣布 Business Resource Information, Development, & Guidance Ecosystem (BRIDGE) 計劃
Sep 10, 2024, 23:30 ET
新計劃旨在向未得到充分服務的企業家和企業擴展援助
馬里蘭州哥倫比亞, 2024年9月10日 /美通社/ -- 馬里蘭州科技公司的經濟引擎 TEDCO 宣布，獲得美國庫務部 State Small Business Credit Initiative (SSBCI) 投資 America Small Business Opportunity Program (SBOP) 的 Competitive Technical Assistance Program 獎項。此獎項將以大西洋中部地區為目標，並在三年內提供近 1,000 萬美元的總資助。此外，獎項將允許 TEDCO 與馬里蘭州、特拉華州、維吉尼亞州和哥倫比亞特區的小型企業發展中心 (SBDC)、University of Maryland 的 Francis King Carey 法律學院、社區發展金融機構 (CDFI) 以及整個地區的其他組織合作，透過建立 Business Resource Information, Development, & Guidance Ecosystem (BRIDGE) 計劃，繼續增強中大西洋地區生態系統的能力。
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