TEDCO 宣布 Business Resource Information, Development, & Guidance Ecosystem (BRIDGE) 計劃

「在通過 American Rescue Plan 時，我們承諾不僅在疫情中保持小型企業蓬勃發展，還要讓其獲得長期成功。隨著 Investing in America 議程繼續在我們的州份創造新機會，因此在 TEDCO BRIDGE 計劃中的 10 萬美元投資，將幫助當地的企業家接觸這些機會，為其提供更多可用資源以把握這時機，進行創新和競爭。」身為參議院財務服務與一般政府撥款小組委員會主席，負責監督財政部與國稅局經費的參議員 Chris Van Hollen 表示。

「將一個想法轉化為工作創造者，需要時間、金錢和支援。透過跨州份和聯邦層面共同合作，我們正在協助企業家和小企業主接達所有三種，」馬里蘭州長 Wes Moore 說：「馬里蘭州感謝拜登-賀錦麗 (Biden-Harris) 政府的強大領導力，我們會繼續攜手合作，使我們的州份更具競爭力，並且不會讓任何人落後。」

參議員 Van Hollen、國會議員 Hoyer 和馬里蘭州國會代表團成員，透過其工作通過了 American Rescue Plan，重新授權並擴展了 SSBCI 的規模；此計劃提供近 100 億美元以支援小型企業，賦予其獲取投資於創造就業機會所需資金的能力。

BRIDGE 計劃旨在提升社會、經濟弱勢個人 (SEDI) 所擁有的企業和小型企業 (VSB)，提供更佳的資金和資源運用渠道。為此，BRIDGE 計劃不僅將擴展幾個現有計劃的規模，同時還創造新的機會。BRIDGE 計劃的八大組成程序，包括：

金融知識、信用修復與建立： 此計劃由區域 SBDC 領導，將提供諮詢服務以幫助企業主提高信貸，使其能夠處於貸款和其他債務資本的更好位置。

此計劃由區域 SBDC 領導，將提供諮詢服務以幫助企業主提高信貸，使其能夠處於貸款和其他債務資本的更好位置。 CDFI 技術支援 ：由 TEDCO 領導的這項競爭性計劃將吸引全地區的 CDFI 合作拍檔，每年頒發 8 筆高達 10 萬美元的補助金，以支援 CDFI 管理的技術支援計劃。

：由 TEDCO 領導的這項競爭性計劃將吸引全地區的 CDFI 合作拍檔，每年頒發 8 筆高達 10 萬美元的補助金，以支援 CDFI 管理的技術支援計劃。 Back-Office-In-a-Box ：具競爭力的新 TEDCO 計劃，將為可以提供會計、記帳、人力資源/薪酬、營銷軟件及支援的組織提供贊助。

：具競爭力的新 TEDCO 計劃，將為可以提供會計、記帳、人力資源/薪酬、營銷軟件及支援的組織提供贊助。 傑出女性企業家協會 ：TEDCO 計劃將獲得資金，以擴展當前計劃，使其能夠接觸到更多的 SEDI 婦女和領導 VSB 的婦女。

：TEDCO 計劃將獲得資金，以擴展當前計劃，使其能夠接觸到更多的 SEDI 婦女和領導 VSB 的婦女。 農村 和 城市商業創新倡議 ：TEDCO 計劃將獲得額外的資金來支援計劃擴展，讓另外兩名創業顧問，能夠接觸更多位於馬里蘭德的初創企業和企業家。

：TEDCO 計劃將獲得額外的資金來支援計劃擴展，讓另外兩名創業顧問，能夠接觸更多位於馬里蘭德的初創企業和企業家。 BRIDGE 建議實驗室 ：新的 TEDCO 計劃將有助擴展SBIR/STTR 建議實驗室，對尋求其他政府資助機會的公司提供支援

：新的 TEDCO 計劃將有助擴展SBIR/STTR 建議實驗室，對尋求其他政府資助機會的公司提供支援 IPEC 免費法律服務 ：由 University of Maryland 的 Francis King Carey 法律學院領導，計劃的資金將有助擴大 Carey 學院的法律診所，為創業者提供更多公益服務的機會。

：由 的 法律學院領導，計劃的資金將有助擴大 Carey 學院的法律診所，為創業者提供更多公益服務的機會。 貸款行政人員計劃：隸屬於Venture Development department的 TEDCO 計劃將獲得更多資金，每年可增加 30 個調派的行政人才聘用機會。

TEDCO 行政總裁 Troy LeMaile-Stovall 表示：「與我們在特拉華州、哥倫比亞特區、弗吉尼亞州和馬里蘭州的合作拍檔合作，我們很榮幸能領導由財政部 SSBCI SBOP 計劃支援的中大西洋地區 BRIDGE 計劃。「在像中大西洋這樣摩肩接踵的地區中，州份和地方邊界不應因為企業成長的經濟影響不承認這些邊界，而限制其接達支援企業成長計劃。BRIDGE 將透過加強更廣泛的地區，讓我們每個地區都受益。」

TEDCO 簡介

TEDCO，全名為 Maryland Technology Development Corporation，透過促進包容性的創業創新生態系統，推動經濟增長。TEDCO 在馬里蘭州發掘、投資並協助以科技和生命科學為本的公司成長。欲了解更多資訊，請參閱www.tedcomd.com。

傳媒聯絡

Tammi Thomas，TEDCO 開發與市場總裁，[email protected]

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