TEDCO 宣佈於 9 月舉辦首屆科技交易會

免費的首屆科技交易會將馬里蘭州服務不足的企業家與資源和技術聯繫 馬里蘭州擁有全美最多的女性和少數族裔擁有的企業 參議院小企業委員會主席卡登發表主題演講

馬里蘭州哥倫比亞2022年8月11日 /美通社/ -- 馬里蘭州科技公司的經濟引擎 TEDCO 將於 2022 年 9 月 12 日上午 9:00 在馬里蘭大學酒店舉辦免費科技交易會。TEDCO 打造了旨在將任何行業的企業家和小企業東主聯繫的展會，從馬里蘭州服務欠缺的社區到技術公司、資源、培訓和人際網絡構建機會，以發展他們的業務。美國參議院小企業與創業委員會主席卡登 (Ben Cardin, D-MD) 將發表主題演講。

TEDCO 行政總裁 Troy LeMaile-Stovall 表示：「TEDCO 很高興舉辦首屆科技交易會，我們感謝卡登參議員的參與和對建設共融經濟的共同承諾。」 像科技交易會這樣的活動旨在透過將馬里蘭州的許多創新但投資不足的企業家與成熟的科技公司和思想領袖（如卡登參議員）聯繫，以創造公平的競爭環境，卡登參議員擔任小企業和創業委員會主席的經驗讓他對觀眾有獨特的見解。」

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希望擴大業務範圍並增加未來銷售額的小型企業可以與大型成熟科技公司互動，例如 Grow with Google、Meta、TikTok、Square 和 Microsoft，了解培訓、網上銷售平台、廣告技術、雲端服務等。鼓勵傳統上在創業生態系統服務不足的女性和多元的初創企業創辦人和企業東主參加，並與他們的人際網絡分享免費交易會的資訊。

卡登參議員表示：「馬里蘭州擁有全國最集中的女性和少數族裔擁有的小企業，我們必須將才華橫溢企業家與他們在當今經濟中取得成功所需的資源聯繫。由於馬里蘭州擁有享負盛名的學術和政府研究機構，該州長期以來一直是創新和研究的全國性領導者。本科技交易會將為我們州的小企業提供一個學習如何利用技術發展業務的機會。我期待與參加展會的小企業和供應商討論我們如何共同努力，彌合我們的創業生態系統中的歷史差距，使其更具共融性。」

雖然科技交易會可以免費參加，但服務不足的企業家等小型企業應在 2022 年 9 月 9 日之前在此處註冊。

網絡安全初創企業 CyDeploy 行政總裁兼創辦人 Tina Williams-Koroma 表示：「TEDCO 致力將女性和多元領導的理工科初創企業與資源聯繫，我在建議支援和建設者基金投資中親眼目睹這點。我鼓勵其他女性和多元的理工科企業家加入我的首屆技術交易會，以獲得對潛在資源的新見解，與同行聯繫和聽取 TEDCO 和卡登參議員的意見。」

Public Private Strategies 創辦人兼負責人 Rhett Buttle 表示：「首屆科技交易會為馬里蘭州的企業家和小企業提供一個獲取關鍵資源，以及與來自全國領先科技公司的創新者建立聯絡的絕佳機會。我們很高興與 TEDCO 和卡登參議員合作，利用我們遍佈全國的 400,000 多名小企業東主網絡來宣傳這活動，並確保馬里蘭州每個角落的女性和少數族裔企業都有機會發展業務。」

消費者技術協會 (CTA) 政治及行業事務高級副總裁 Tiffany Moore 表示：「當大小企業齊心協力時，創業和創新就會蓬勃發展。CTA® 很自豪能夠支援 TEDCO 的首屆科技交易會，並促進小型企業和初創企業發展所需的關係，就像我們每年在拉斯維加斯的 CES® 上所做的一切。」

如欲了解卡登參議員的資訊，請瀏覽 https://www.youtube.com/watch?v=hewgKD8imlA；如欲了解 Troy LeMaile-Stovall 的資訊及更多活動詳情，請瀏覽 https://youtu.be/3pG8t77fyVc。如欲了解更多有關參加科技交易會的公司資訊，請瀏覽 https://www.tedcomd.com/。

關於 TEDCO

TEDCO 是馬里蘭州的技術開發公司，透過培育共融的創業創新生態系統來促進經濟賦能增長。TEDCO 在馬里蘭州識別、投資及幫助基於技術和生命科學的公司的發展。詳情請瀏覽 www.tedcomd.com。

傳媒聯絡人 Tammi Thomas

TEDCO 市場推廣及傳訊總監

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