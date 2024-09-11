TEDCO宣布业务资源信息开发和指导生态系统（BRIDGE）计划

Sep 11, 2024, 03:22 ET
新计划旨在扩大对服务不足的企业家和企业的援助
马里兰州哥伦比亚市2024年9月11日 /美通社/ -- 作为推动马里兰州科技公司发展的领军企业，TEDCO宣布获得美国财政部颁发的小企业信贷计划（State Small Business Credit Initiative，简称SSBCI）下的投资美国小企业机会计划（Investing in America Small Business Opportunity Program，简称SBOP）竞争性技术援助计划奖（Competitive Technical Assistance Program）。 该奖项将在三年内为中大西洋地区提供总额近1,000万美元的资金。 获奖后，TEDCO将能够与马里兰州、特拉华州、弗吉尼亚州和哥伦比亚特区的小企业发展中心（Small Business Development Center，简称SBDC）、马里兰大学弗朗西斯•金•凯里法学院、社区发展金融机构（Community Development Financial Institution，简称CDFI）以及该地区其他组织开展合作，通过建立业务资源信息开发和指导生态系统（BRIDGE）计划，继续为中大西洋地区生态系统赋能。
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