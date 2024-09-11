TEDCO宣布业务资源信息开发和指导生态系统（BRIDGE）计划

参议员Chris Van Hollen表示，“在通过美国救援计划（American Rescue Plan）时，我们承诺不仅要让美国小企业度过新冠肺炎疫情难关，还要帮助他们为取得长期成功做好准备。 随着投资美国（Investing in America）议程继续在全州创造新的发展机遇，向TEDCO BRIDGE计划拨款1,000万美元将有助于当地企业家了解这些机遇，并为他们提供更多资源，以抓住时机进行创新和提高竞争力。”Chris Van Hollen是参议院金融事务和一般政府拨款小组委员会主席，负责监管美国财政部和国税局各项拨款。

“将想法转化为就业机会需要时间、金钱和支持。 我们正在通过州和联邦层面的共同努力，帮助企业家和小企业主获得时间、金钱和支持，”马里兰州州长Wes Moore说道， “马里兰州感谢拜登-哈里斯政府强有力的领导，我们将继续携手合作，提高本州竞争力，不让任何小企业掉队。”

参议员Van Hollen、国会议员Hoyer和马里兰州国会代表团成员在通过美国救援计划的过程中共同努力，重新批准并扩大了SSBCI计划，新批准的SSBCI将提供近100亿美元用于支持小企业，使小企业有能力获得创造就业机会所需的资金。

BRIDGE计划旨在激励由社会经济弱势个体（SEDI）所有的企业和超小型企业（VSB），为其提供更好的资本和资源获取渠道。 为此， BRIDGE计划不仅会扩大现有几个项目的规模，还会创立新的项目。 BRIDGE计划将由八个项目组成，分别包括：

TEDCO首席执行官Troy LeMaile-Stovall表示， “我们很荣幸能够领导由财政部SSBCI SBOP计划支持的中大西洋区域BRIDGE计划，并与我们在特拉华州、哥伦比亚特区、弗吉尼亚州和马里兰州的合作伙伴开展合作。 中大西洋是一个紧密团结的地区，州界和地区边界不应成为企业获得增长促进计划扶持的限制，因为企业增长所创造的经济效益不会影响任何边界。 BRIDGE将通过促进更广泛地区的发展， 造福我们每个地区。”

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马里兰州技术开发公司TEDCO专门通过打造包容性创业创新生态系统，提高经济增长能力。 TEDCO致力于发现和投资于马里兰州技术类和生命科学类企业，并帮助企业不断发展壮大。 如需了解更多信息，请访问www.tedcomd.com。

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