TEDCO宣布于九月举办首届科技博览会

免费的首届科技博览会将马里兰州服务不足的企业家与资源和技术建立联系 马里兰州拥有全美国集中度最高的女性和少数族裔拥有的企业 参议院小企业委员会主席Cardin发表主题演讲

马里兰州哥伦比亚2022年8月11日 /美通社/ -- 马里兰州技术公司经济引擎TEDCO将于2022年9月12日上午9:00在马里兰州大学酒店举行免费的科技博览会。TEDCO创立了这次博览会，将马里兰州服务不足的社区中任何行业的企业家和小企业主与技术公司、资源、培训和网络机会建立联系，以助力他们的业务发展。美国参议院小企业和创业委员会主席Ben Cardin（马里兰州民主党籍）将发表主题演讲。

TEDCO首席执行官Troy LeMaile-Stovall表示：“TEDCO很高兴举办首届科技博览会，我们感谢Cardin参议员的参与并共同承诺建设包容性经济。像科技博览会这样的活动旨在通过将马里兰州许多创新但投资不足的企业家与成熟的科技公司以及Cardin参议员这样的思想领袖联系起来，从而创造一个公平的竞争环境。Cardin参议员担任小企业和创业委员会主席的经验将为我们的观众提供独特的见解。”

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希望扩大业务范围和增加未来销售额的小企业可以与Grow with Google、Meta、TikTok、Square和Microsoft等较大型成熟科技公司互动，了解有关培训、在线销售平台、广告技术、云服务等。我们鼓励传统上受到创业生态系统服务不足的女性和多样化初创公司创始人和企业主参加免费博览会，并与他们的网络分享免费的博览会新闻。

Cardin参议员表示：“马里兰州拥有全美国集中度最高的女性和少数族裔拥有的小企业，将我们有才华的企业家与他们今天取得经济成功所需的资源连接起来，这一点至关重要。马里兰州拥有一些最负盛名的学术和政府研究机构，所以长期以来一直是全美国创新和研究领域的领导者。这次科技博览会将为我们州的小型企业提供学习如何利用技术发展业务的机会。我期待着与参加博览会的小企业和供应商对话，探讨我们如何共同努力，弥合我们创业生态系统中的历史差距，使其更具包容性。”

虽然这次科技博览会是免费的，但包括服务不足的企业家在内的小型企业应该在2022年9月9日之前在这里注册。

网络安全初创企业CyDeploy首席执行官Tina Williams-Koroma表示：“TEDCO致力于将女性和多元化领导的STEM初创企业与资源联系起来；我在咨询支持和建设基金投资中亲身体会到了这一点。我鼓励其他女性和多元化STEM企业家和我一起参加首届科技博览会，届时，你们将获得关于潜在资源的新见解，与同行建立联系，并听取TEDCO和参议员Cardin的意见。”

Public Private Strategies创始人兼负责人Rhett Buttle表示：“首届科技博览会是马里兰州企业家和小企业获得关键资源并与全美国领先技术公司的其他创新者建立联系的绝佳机会。我们很高兴能与TEDCO和参议员Cardin合作，并利用我们在全美国各地超过40万名小企业主的网络来传播关于此次活动的信息，并确保马里兰州各个地方的女性和少数族裔拥有的企业都有机会发展业务。”

消费者技术协会（CTA）政治和行业事务高级副总裁Tiffany Moore表示：“当大企业和小企业合作时，企业家精神和创新将蓬勃发展。CTA®很荣幸能够支持TEDCO的首届科技博览会，并促进小型企业和初创企业发展所需的关系，就像我们每年在拉斯维加斯的CES®上所做的那样。”

如需了解更多有关该活动的情况，请访问https://www.youtube.com/watch?v=hewgKD8imlA观看Cardin参议员的介绍，以及访问https://youtu.be/3pG8t77fyVc观看Troy LeMaile-Stovall的介绍。如需了解有关科技博览会参展商的更多信息，请访问https://www.tedcomd.com/。

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关于TEDCO

马里兰州Technology Development Corporation（TEDCO）致力于通过促进包容性的创业创新生态系统来加强经济赋能增长。TEDCO在马里兰州发现、投资和帮助基于技术和生命科学的公司发展。有关更多信息，请访问www.tedcomd.com。

媒体联系人 Tammi Thomas

TEDCO首席营销和通信官

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