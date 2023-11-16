TEEKANNE 14 YILDIR ÜRETİMİNDE Getac DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARI KULLANIYOR - TÜM HAT BOYUNCA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Tüm üretim kapasitelerinin tam kullanımı sayesinde yüksek işlem verimliliği

- Getac Dayanıklı Dizüstü Bilgisayarların performansı ve güvenilirliği sorunsuz çalışma sağlar

- 14 yılı aşkın cihaz kullanımı sayesinde Çok Düşük Toplam Satın Alma Maliyeti elde edilmiştir.

TAIPEI, 16 Kasım 2023 /PRNewswire/ -- Dayanıklı bilgisayar çözümlerinin önde gelen üreticisi Getac, çok çeşitli sektörler ve uygulamalar için sağlam ve yüksek kaliteli dizüstü bilgisayarlar ve tabletler tasarlar ve üretir. Şirket, endüstriyel üretim alanında dünyanın en büyük markalarından bazılarına yıllardır yenilikçi ve müşteri odaklı çözümler sunmaktadır.

Teekanne GmbH & Co. KG has relied on Getac solutions for smooth production processes with great satisfaction for more than 14 years - the robust laptops purchased in 2009 are still in daily use today.

The Teekanne Group, founded in 1882, is today a globally active, traditional family company with headquarters in Düsseldorf. Poşet çaylar 1954 yılından beri burada üretilmektedir. 2014 yılında, Avrupa'nın en modern çay üretim salonlarından biri, yılda 3,2 milyara kadar poşet çayın dünya çapında üretildiği, ambalajlandığı ve satıldığı Düsseldorf'ta faaliyete geçti. Teekanne GmbH & Co. KG, Düsseldorf'ta sorunsuz üretim süreçleri sağlamak için 14 yılı aşkın bir süredir Getac çözümlerine büyük bir memnuniyetle güveniyor - 2009 yılında satın alınan sağlam dizüstü bilgisayarlar bugün hala günlük kullanımda.

Teekanne, 2009 yılından bu yana sorunsuz üretim süreçleri için Getac dizüstü bilgisayarları kullanıyor. Getac S400'ün seçiminde, üretim, bakım ve onarım ile lojistik alanlarındaki tüm kullanımlar için sağlamlığı ve dayanıklılığı kadar, geniş arayüz yelpazesi ve eski yazılım ve makineleri kontrol etmek için yüksek uyumluluk da önemliydi.

Getac S400 ve halefi S410 modeli Teekanne'de kendini kanıtlamıştır: Makineler - farklı seri arayüzlere sahip sistemler bile güvenli bir şekilde kontrol edilebiliyor ve bağlanabiliyor, bu da gereksiz yere pahalı makine durmaları olmadan sorunsuz süreçler sağlıyor. Getac dizüstü bilgisayarlar öngörücü bakım, makine bakımı, sorun giderme ve programlamayı destekler. Bakım makul bir şekilde planlanabilir, böylelikle maliyetleri düşürür.

Eski makineler de dahil olmak üzere üretim kapasiteleri tam olarak kullanılmaya devam etmektedir. Güçlü performans, her zaman okunması kolay kullanıcı dostu ekran, dayanıklılık ve Getac dayanıklı dizüstü bilgisayarların yüksek güvenilirliği de yıllar içinde kendini göstermiştir.

S400 / S410 dizüstü bilgisayarların sağlam tasarımı, sağlam kapak mekanizması ve kullanıcı dostu ekranı, on yıldan uzun bir süre sonra bile Teekanne'da istikrarlı, sorunsuz çalışmayı garanti eder: çay tozunun her yerde bulunduğu ortamlarda, düşmelerden, darbelerden veya titreşimden sonra.

Getac dizüstü bilgisayarların yüksek performansı ve güvenilirliği sayesinde Teekanne, sorunsuz operasyonlardan ve değerli üretim kapasitesinin tam olarak kullanılmasından yararlanıyor. Bu da maliyetleri düşürür ve müşteri memnuniyetini sağlar.

"Tüketici dizüstü bilgisayarlarının uzun ömürlü olmadığını deneyimlerimizden biliyoruz; kalitenin bir bedeli var - ve 14 yılın ardından sağlam Getac dizüstü bilgisayara yaptığımız yatırımın karşılığını fazlasıyla aldığımızı görebiliyoruz," diyor Mehmet Ağar geriye dönüp baktığında. "Cihazlar bugün hala yeni gibi görünüyor ve daha da hafif olan S410'un piyasaya sürülmesi, süreçleri optimize etme konusunda bizi daha da destekliyor. Eski özel sistemlerimiz bununla mükemmel bir şekilde kontrol edilebilir ve kısıtlama olmaksızın üretim süreçlerine entegre edilmeye devam edilebilir."

Getac Genel Müdürü Eric Yeh şöyle açıklıyor: "Teekanne'de Getac dizüstü bilgisayarların uzun süredir kullanılması, ürünlerimizin dayanıklılığı, güvenilirliği ve yüksek sağlamlığının etkileyici bir örneğidir. Arayüz çeşitliliği sayesinde, eski ama özellikle Teekanne'nin üretimiyle ilgili özel tesisler bile sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edebiliyor - işte ben buna gerçek sürdürülebilirlik diyorum!"

Getac Hakkında

Getac Technology şirketi dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılımlar, vücuda takılan kameralar, araba içi video sistemleri, dijital kanıt yönetimi ve kurumsal video analiz çözümleri dahil, dayanıklı mobil teknoloji ve akıllı video çözümlerinde küresel bir liderdir. Getac'ın çözümleri ve hizmetleri, zorlu ortamlarda ön saflarda çalışanlar için olağanüstü deneyimler sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bugün Getac, savunma, kamu güvenliği, ambulans, yangın ve kurtarma, kamu hizmetleri, otomotiv, doğal kaynaklar, imalat, taşımacılık ve lojistik sektörlerini kapsayan 100 'ün üzerinde ülkede müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için şu bağlantıyı ziyaret edin: http://www.getac.com Getac Industry bloguna katılın veya şirketi LinkedIn veya Youtube 'da takip edin.

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