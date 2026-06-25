TEKLYNX élue Entreprise de l'année dans le domaine de l'identification automatique et la capture de données pour la quatrième année consécutive

AUCH, France, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, reconnue pour ses solutions logicielles d'étiquetage RFID et de codes-barres qui facilitent le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui avoir été élue « Entreprise de l'année dans le domaine de l'identification automatique et la capture de données » par SupplyTech Breakthrough, un organisme indépendant spécialisé dans l'analyse de marché qui évalue et récompense les entreprises, produits et services technologiques les plus remarquables dans le secteur mondial des technologies de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique.

TEKLYNX propose des solutions modulables et différentes options de licence adaptées aux besoins en matière d'étiquetage des entreprises de toutes tailles. Grâce à une interface conviviale et à des assistants intégrés, les solutions de conception d'étiquettes TEKLYNX facilitent l'impression d'étiquettes précises et conformes.

À l'aide de solutions d'entreprise TEKLYNX, les entreprises peuvent automatiser l'impression d'étiquettes à partir de leur ERP ou de leur système de gestion, suivre les modifications apportées aux étiquettes et l'historique des versions, mettre en place des workflows automatiques de validation électronique des étiquettes et imprimer des étiquettes depuis n'importe où, via une interface basée sur le navigateur.

TEKLYNX propose également un kit de développement logiciel qui offre aux éditeurs de logiciels et aux fournisseurs de solutions une solution d'impression d'étiquettes à codes-barres puissante et personnalisable, leur permettant d'enrichir leur gamme de produits existante.

S'appuyant sur un service client primé et sur des partenariats solides avec des fabricants d'imprimantes, des fournisseurs de solutions ERP et des développeurs d'applications, TEKLYNX aide les entreprises internationales à optimiser leur processus d'étiquetage et à exercer un contrôle accru à chaque étape.

« Chez TEKLYNX, nous veillons à ce que toutes nos actions s'inscrivent dans notre mission mondiale, qui consiste à aider les entreprises de la chaîne d'approvisionnement à mieux fonctionner », a déclaré Thierry Mauger, président de TEKLYNX International. « Nous sommes fiers de savoir que nos solutions logicielles contribuent à la croissance et à la réussite de nos clients. Nous remercions SupplyTech Breakthrough de nous avoir décerné ce prix. »

Les solutions évolutives et le service client fiable proposés par TEKLYNX leur ont permis de remporter le prix de l'Entreprise de l'année dans le domaine de l'identification automatique et la capture de données.

Pour en savoir plus sur TEKLYNX et les solutions qui y sont proposées, rendez-vous sur teklynx.com.

À PROPOS DE TEKLYNX INTERNATIONAL

TEKLYNX International aide les chaînes d'approvisionnement à mieux fonctionner. Aujourd'hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux produits intégrés de conception d'étiquettes code-barres et RFID de TEKLYNX et aux personnes à l'origine de ces solutions pour rendre les opérations d'étiquetage code-barres efficaces, précises, sécurisées et conformes à l'industrie. Avec plus de 30 ans d'expérience, TEKLYNX est le leader mondial grâce à la fiabilité de ses logiciels et à la qualité de son support client. Pour en savoir plus sur la façon dont la communauté TEKLYNX aide les entreprises du monde entier, consultez teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région. Barcode Better™ avec TEKLYNX.