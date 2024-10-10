Telenor и Google Cloud углубляют партнерство для раскрытия возможностей данных

Telenor Group объявляет о расширенном партнерстве с Google Cloud для ускорения цифровой трансформации Telenor за счет расширенных возможностей передачи данных.

ОСЛО, Норвегия, и СТОКГОЛЬМ, 10 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Telenor Group является ведущим поставщиком коммуникационных услуг на основе технологий в Скандинавии и Азии. Поддерживая ориентированность Telenor на ИИ и облачные амбиции, Telenor трансформирует то, как компания использует возможности своих данных, сотрудничая с Google Cloud, чтобы предоставить единую платформу данных и аналитики, которая улучшит качество обслуживания клиентов, поддержит разработку новых продуктов и упростит операции.

Используя портфель продуктов и решений Google Cloud для анализа данных и аналитики, Telenor будет использовать BigQuery от Google Cloud вместе с Vertex AI и Looker для преобразования существующих локальных платформ данных в скандинавских компаниях Telenor в гармонизированную облачную платформу оркестровки данных и аналитики под названием Nova. Nova позволит Telenor беспрепятственно внедрять любой облачный экземпляр, используя данные и ИИ в своих основных операциях, чтобы обеспечить гиперперсонализированный опыт работы с клиентами, оптимизировать сетевые операции и поддерживать превосходство в работе в Telenor в Скандинавии.

Кроме того, Google Cloud предоставит Telenor инструменты обработки данных в режиме реального времени, включая Dataflow, Cloud Data Fusion, Pub/Sub, Dataform и Dataplex, что позволит Telenor получать в режиме реального времени информацию о сотнях или терабайтах данных, генерировать более глубокие аналитические данные за считанные минуты, а не дни, а также поддерживать управление и более быстрое создание данных и разработок продуктов ИИ.

«Данные являются основой для развития ИИ и трансформации предприятия. Мы рады сотрудничать с Google Cloud, чтобы раскрыть всю мощь наших данных, чтобы лучше обслуживать наших клиентов, увеличивать скорость понимания и инноваций, а также поддерживать нашу ориентированность на ИИ», — сказал Амол Фадке (Amol Phadke), исполнительный вице-президент и главный технический директор группы Telenor Group.

«Наше углубленное партнерство с Telenor свидетельствует об общем видении и доверии, которые мы создали вместе, — сказала Ева Форс (Eva Fors), управляющий директор Google Cloud Nordic Region, Google Cloud. — Мы рады предоставить единую платформу данных и аналитики, которая поможет оптимизировать операции Telenor в Скандинавии».

О Telenor

Telenor Group является ведущим поставщиком коммуникационных услуг на основе технологий в Скандинавии и Азии с 209 миллионами абонентов и годовым доходом в размере 80,5 миллиардов норвежских крон (2023 год). На протяжении более чем 165-летней истории мы стремимся к ответственному ведению бизнеса и ставим инновации в центр всего, что мы делаем, чтобы расширить возможности общества и связать наших клиентов с тем, что наиболее важно. Telenor котируется на фондовой бирже Осло под тикером TEL. Для получения дополнительной информации см. telenor.com.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1032194/Google_Cloud_Logo.jpg