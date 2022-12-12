Teleperformance в этом году завоевала золотую награду ECCSA

ЛОНДОН, 12 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Teleperformance заняла первое место в европейском рейтинге, оценивающем работу контактных центров и служб поддержки клиентов. В этом году самая старая и самая авторитетная конкурсная программа в Европе объявила своих победителей в присутствии более чем 1200 гостей из 32 стран. Компания Teleperformance удостоена в общей сложности 8 наград за превосходное качество обслуживания клиентов.

Teleperformance получила «золото» за Лучшее партнерство в сфере передачи выполнения бизнес-процессов сторонней организации (в категории «крупный бизнес») и Лучший подход к многообразию и инклюзивности. За последние 4 года этот гигант по обслуживанию клиентов собрал более 30 наград ECCSA, продемонстрировав свою последовательность и упрочив свое положение в качестве бесспорного лидера в Европе.

Награда за лучшее многоязычное обслуживание клиентов также присуждена Teleperformance — единственной организации, получившей признание в этой категории.

Компании по обслуживанию клиентов в Европе отмечаются авторитетной премией ECCCSA за успехи в области ценности сотрудников, инновации и коммерческие результаты. Целью компании Teleperformance является упрощение, ускорение и безопасность взаимодействия с клиентами за счет сочетания человеческого взаимодействия с самыми современными технологиями.

Официальный представитель компании TP Агустин Гризанти (Agustin Grisanti) заявил следующее: «Я рад тому, что наша европейская команда получила признание от нескольких компаний за нашу общую приверженность обеспечению исключительного обслуживания, высоких конкретных результатов и удовлетворению потребностей наших клиентов и их потребителей. Эти авторитетные независимые награды демонстрируют, что мы продолжаем задавать стандарты для рынка Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки в плане эффективности и превосходного обслуживания клиентов».

SOURCE Teleperformance Global