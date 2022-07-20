Телевизор с большим экраном Hisense ULED -- гарантия захватывающих впечатлений от просмотра

Телевизор с большим экраном Hisense ULED , каждая секунда просмотра поражает

Телевизоры Hisense ULED со сверхтонким полноразмерным экраном, сочетает в себе превосходный художественный дизайн и технологическую эстетику, что делает его по истине шедевром. Серия ULED оснащена технологией квантовых точек Quantum Dot Colour, позволяющей передавать более яркие цвета для превосходного качества изображения и просмотра. Например, яркая цветопередача произведений искусства на телевизоре Hisense ULED создает эффект полного погружения, наполняя ваше пространство художественной эстетикой.

#supertebleartinment, запечатляет каждую сцену

На протяжении многих лет компания Hisense стремится к совершенствованию технологий воспроизведения для обеспечения превосходного качества просмотра. На сегодняшний день серия Hisense ULED получила существенную поддержку от потребителей по всему миру, особенно в крупнейших странах Северной Америки, где общий объем продаж телевизоров Hisense превысил 34% в первой половине 2022 года.

Чтобы дать большему числу потенциальных потребителей по всему миру возможность ощутить идеальное качество изображения ULED, компания Hisense запустила кампанию в социальных сетях — #IncredibleArtMoment — и призвала покупателей запечатлеть особенно яркий момент, чтобы выиграть новейшую серию телевизоров ULED.

Уже более 4000 покупателей Hisense приняло участие в кампании с момента ее начала. Она собрала 65 тысяч упоминаний, завоевав любовь и поддержку со стороны многих потребителей по всему миру.

Компания Hisense, являющаяся официальным спонсором Чемпионата мира по футболу ФИФА 2022™ в Катаре, делает все возможное для обеспечения идеального качества просмотра матчей среди потребителей по всему миру. Уже в августе 2022 года компания Hisense представит новейшую инновационную продукцию, включая серию ULED, на «Большом старте Чемпионата мира по футболу ФИФА 2022™ в Катаре с Hisense» (Hisense FIFA World Cup Qatar 2022™ Global Launch) для создания захватывающего опыта просмотра матчей с технологиями Hisense.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1861860/image_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1861861/image_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1861862/image3.jpg

SOURCE Hisense