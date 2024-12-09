Telkomsel расширяет сеть 5G в районе Большой Джакарты с помощью автономной сети Hyper AI, объединяющей людей в рождественские и новогодние моменты

ДЖАКАРТА, Индонезия, 9 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Telkomsel продолжает укреплять свои позиции в качестве ведущего поставщика цифровых телекоммуникационных услуг, активно и непрерывно расширяя свою сеть 5G (Hyper 5G) в районе Большой Джакарты (Джабодетабек). При поддержке Huawei эта инициатива направлена на празднование Рождества и Нового года 2024/2025 (NARU), чтобы обеспечить сообществу лучший цифровой опыт в этот особый сезон.

Ведущее в отрасли покрытие Hyper 5G Telkomsel теперь включает в себя несколько ключевых маршрутов в Джакарте и вокруг нее, от аэропортов Сукарно-Хатта до Халима Перданакусума, основных запланированных районов Пантай Индах Капук 1 и 2, деловых и правительственных центров — от Пондок Инда до Национального монумента независимости. В ближайшем будущем Telkomsel планирует постепенно, стратегически и систематически расширять свою сеть 5G до других основных мест по всей Индонезии.

Технология 5G Telkomsel предоставляет скорость интернета в четыре раза быстрее, чем 4G, обеспечивая большую надежность, возможность подключения большего количества устройств и низкую задержку для поддержки новых технологий и инноваций.

С момента своего коммерческого запуска в 2021 году Hyper 5G компании Telkomsel стала самой обширной и передовой сетью в Индонезии, с более чем 1400 базовыми приемопередающими станциями 5G (BTS) в 56 городах и округах, способствуя прогрессу и поддерживая цифровую трансформацию страны.

Главный технический директор Telkomsel Индра Мардиатна (Indra Mardiatna) заявил: «Будучи эпицентром экономической активности, управления и национальным барометром прогресса, этот регион отличается значительным проникновением смартфонов 5G, большим количеством международных роумеров, ростом пользователей 4G/LTE и растущим спросом на высокоскоростные данные. Благодаря сети Hyper 5G мы не только обеспечиваем сверхбыструю связь и низкую задержку, но и выступаем в качестве катализатора цифровой трансформации, открывая возможности для прогресса во всех аспектах жизни, поскольку мы стремимся к видению "Золотой Индонезии 2045"».

Hyper AI для расширенных возможностей подключения, услуг и решений

Telkomsel также интегрирует комплексный подход Hyper AI, основанный на искусственном интеллекте (ИИ), для повышения эффективности и качества услуг. Эта технология обеспечивает более быстрое реагирование на сбои в сети и позволяет автоматизировать управление сетью с помощью автономной сетевой инфраструктуры.

«Благодаря Hyper AI компания Telkomsel обеспечивает оптимальное качество обслуживания в различных ситуациях, обеспечивая лучший клиентский опыт в любое время и в любом месте, в том числе в местах скопления людей во время NARU и в стратегических точках Hyper 5G», — добавил Индра.

Низкая задержка Hyper 5G также поддерживает подход Hyper AI, например, при внедрении сервисов виртуальной помощи на основе искусственного интеллекта Telkomsel. Решения Veronika Virtual Assistant (B2C) Internal и Ted Virtual Account Manager (B2B), интегрированные с сервисным операционным центром ИИ, позволяют быстро и эффективно реагировать на потребности клиентов, предоставляя инновационные и превосходные услуги в эпоху 5G.

Оптимизация цифрового клиентского опыта в особые моменты

Во время NARU Telkomsel ожидает увеличения трафика данных на 14,8%, а общая полезная нагрузка, как ожидается, достигнет 1,981 петабайта. Комплексная оптимизация инфраструктуры для сетей 4G/LTE и 5G, поддерживаемая тщательным тестированием сети по ключевым маршрутам и стратегическим местоположениям, была реализована для обеспечения удобства клиентов в доступе к цифровым услугам.

«Как ведущий поставщик цифровых телекоммуникационных услуг, Telkomsel стремится распространять оптимизм и позитивную энергию в сообществе. Оптимизируя готовность подключения, услуг и инновационных решений, Telkomsel стремится к тому, чтобы каждый клиент наслаждался рождественскими и новогодними моментами с легкостью, комфортом и радостью», — заключил Индра.

Для получения дополнительной информации посетите страницы Telkomsel Hyper 5G и Telkomsel Siaga NARU.

Основываясь на анализе Ookla® данных Speedtest Intelligence® о средних скоростях загрузки 5G и задержке мобильной связи 5G на нескольких серверах в Индонезии за первый-второй квартал 2024 года, компания Telkomsel была признана лучшей в категориях «Самая быстрая мобильная загрузка 5G в Индонезии» и «Лучшая мобильная задержка 5G в Индонезии». Это признание еще больше укрепляет позиции Telkomsel как ведущего поставщика сетей 5G с самой высокой скоростью загрузки и самой низкой задержкой в стране, предлагая лучший опыт для клиентов по всей Индонезии.

О компании Telkomsel

Telkomsel является ведущим поставщиком цифровых телекоммуникационных услуг в регионе, предоставляя индонезийцам возможность делать сегодняшний день лучшим, а завтрашний день наилучшим, предоставляя инновационные и превосходные возможности подключения, услуги и решения для всех, каждого домохозяйства и каждого бизнеса, чтобы достичь большего. В соответствии со стремлением Индонезии к цифровизации страны, Telkomsel играет ключевую роль в качестве крупнейшего поставщика услуг конвергенции, последовательно расширяя свое покрытие сети 4G, разрабатывая технологию 5G и внедряя новейшую технологию фиксированного широкополосного доступа для повышения качества обслуживания клиентов. Кроме того, Telkomsel развивает свой портфель цифровых услуг, охватывающий цифровой образ жизни, цифровую рекламу, цифровые корпоративные решения и Интернет вещей. Имея 29-летний опыт работы, Telkomsel поддерживает более 269 000 базовых передающих станций и обслуживает более 158,4 миллиона мобильных клиентов и более 9,4 миллиона клиентов фиксированной широкополосной связи (IndiHome-B2C) по всей стране. Стремясь к устойчивой корпоративной деятельности, Telkomsel также придерживается принципов ESG для оказания положительного воздействия на корпоративную экосистему.

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2576095/Hyper_AI_Enhanced_Connectivity_Services_Solutions.jpg