Telkomsel, Noel ve Yeni Yıl Anlarında Ruhları Birbirine Bağlayan Hiper Yapay Zeka Otonom Ağı ile 5G Ağını Büyük Cakarta Bölgesinde Genişletiyor

CAKARTA, Endonezya, 10 Aralık 2024 /PRNewswire/ -- Telkomsel, Büyük Cakarta bölgesinde (Jabodetabek) 5G ağını (Hyper 5G) büyük ölçüde ve sürekli olarak genişleterek dijital telekomünikasyon hizmetlerinin lider sağlayıcısı olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Huawei'nin desteğiyle bu girişim, Noel ve Yeni Yıl 2024/2025 (NARU) kutlamalarını karşılamak ve toplumun bu özel sezonda en iyi dijital deneyimi yaşamasını sağlamak için gerçekleştiriliyor.

Telkomsel'in sektör lideri Hyper 5G kapsama alanı artık Soekarno-Hatta'dan Halim Perdanakusuma havalimanlarına, Pantai Indah Kapuk 1 ve 2'nin master planlı bölgelerinden Pondok Indah'tan Ulusal Anıt'a (Monas) kadar uzanan iş ve hükümet merkezlerine kadar Cakarta ve çevresindeki birçok önemli rotayı içeriyor. Telkomsel, yakın gelecekte 5G ağını kademeli, stratejik ve sistematik olarak Endonezya'daki diğer önemli noktalara genişletmeyi planlıyor.

Telkomsel'in 5G teknolojisi, 4G'den dört kata kadar daha yüksek internet hızları sunarak daha fazla güvenilirlik, daha fazla cihaz bağlama yeteneği ve gelişmekte olan teknolojileri ve yenilikleri desteklemek için düşük gecikme süresi sağlıyor.

2021'deki ticari lansmanından bu yana, Telkomsel'in Hyper 5G'si, 56 şehir ve bölgeye yayılmış 1.400'den fazla 5G baz alıcı-verici istasyonu (BTS) ile Endonezya'daki en kapsamlı ve gelişmiş ağ haline geldi ve ilerlemeyi sürdürerek ülkenin dijital dönüşümünü destekledi.

Telkomsel'in Teknolojiden Sorumlu Başkanı Indra Mardiatna şunları söyledi: "Ekonomik faaliyetlerin, yönetişimin ve ulusal ilerleme barometresinin merkez üssü olan bu bölge, önemli ölçüde 5G akıllı telefon penetrasyonuna, çok sayıda uluslararası dolaşıma, büyüyen 4G/LTE kullanıcılarına ve yüksek hızlı veri için artan talebe sahip. Hiper 5G ağıyla, yalnızca ultra hızlı bağlantı ve düşük gecikme süresi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dijital dönüşüm için bir katalizör görevi görerek Altın Endonezya 2045 vizyonuna doğru ilerlerken hayatın her alanında ilerleme için fırsatlar yaratıyoruz."

Gelişmiş Bağlantı, Hizmetler ve Çözümler için Hiper Yapay Zeka

Telkomsel ayrıca hizmet verimliliğini ve kalitesini artırmak için yapay zeka (AI) tarafından desteklenen uçtan uca bir Hiper AI yaklaşımını entegre ediyor. Bu teknoloji, ağ kesintilerine daha hızlı yanıt verilmesini sağlıyor ve Otonom Ağ çerçevesi aracılığıyla otomatik ağ yönetimine olanak tanıyor.

Indra, "Hyper AI sayesinde Telkomsel, çeşitli durumlarda optimum hizmet kalitesi sağlayarak, NARU ve stratejik Hyper 5G konumları sırasında kalabalık noktalar da dahil olmak üzere her zaman, her yerde en iyi müşteri deneyimini sağlıyor" diye ekledi.

Hiper 5G'nin düşük gecikme süresi, Telkomsel'in Yapay Zeka Tabanlı Müşteri İlişkileri Sanal Yardım hizmetlerinin uygulanmasında olduğu gibi Hiper AI yaklaşımını daha çok desteklemektedir. Yapay Zeka Hizmet Operasyon Merkezi ile entegre olan Veronika Sanal Asistan (B2C) Dahili ve Ted Sanal Hesap Yöneticisi (B2B), müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve etkili yanıtlar vererek 5G çağında yenilikçi ve üstün hizmet deneyimleri sunuyor.

Özel Anlarda Dijital Müşteri Deneyimlerini Optimize Etme

Telkomsel, NARU sırasında veri trafiğinde %14,8'lik bir artışla beraber toplam yük miktarının 1.981 petabayta ulaşmasını bekliyor. Müşterilerin dijital hizmetlere erişiminde kolaylık sağlamak adına, hem 4G/LTE hem de 5G ağları için kilit rotalarda ve stratejik konumlarda kapsamlı ağ testleriyle desteklenen kapsamlı bir altyapı optimizasyonu uygulandı.

Indra, sözlerini şöyle tamamladı: "Önde gelen bir dijital telekomünikasyon hizmet sağlayıcısı olarak Telkomsel, topluma iyimserlik ve pozitif enerji yaymaya kararlıdır. Bağlanabilirlik, hizmetler ve yenilikçi çözümlerin hazır olma durumunu optimize ederek Telkomsel, her müşterinin Noel ve Yeni Yıl anlarını kolaylıkla, rahatlıkla ve neşeyle geçirmesini sağlamaya çalışmaktadır."

Daha fazla bilgi için Telkomsel'in Hyper 5G ve Telkomsel Siaga NARU sayfalarını ziyaret edin.

Ookla®'nın, 2024 yılının ilk ve ikinci çeyreği için, Endonezya'daki 5G medyan indirme hızları ve çok sunuculu 5G mobil gecikme sürelerine ilişkin Speedtest Intelligence® verilerinin analizi esas alınarak Telkomsel, "Endonezya'daki En Hızlı 5G Mobil İndirme" ve "Endonezya'daki En İyi 5G Mobil Gecikme Süresi" kategorilerinin en iyisi olarak tanındı. Bu tanınma, Telkomsel'in ülkedeki en yüksek indirme hızları ve en düşük gecikme süresine sahip lider 5G ağ sağlayıcısı olarak konumunu daha da sağlamlaştırıyor ve Endonezya'daki müşteriler için en iyi deneyimi sunuyor.

Telkomsel Hakkında

Telkomsel, herkesin, her hanenin ve her işletmenin daha fazlasını başarması için yenilikçi ve üstün bağlantı, hizmet ve çözümler sunarak Endonezyalıları bugünü daha iyi ve yarını mükemmel hale getirmeleri yönünde güçlendiren bölgenin lider dijital telekomünikasyon hizmet sağlayıcısıdır. Endonezya'nın ülkeyi dijitalleştirme ruhuyla uyumlu olan Telkomsel, 4G ağ kapsamını sürekli genişleterek, 5G teknolojisini geliştirerek ve müşteri deneyimi kalitesini artırmak için en son sabit geniş bant teknolojisini uygulayarak en büyük yakınsama hizmetleri sağlayıcısı olarak önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca Telkomsel Dijital Yaşam Tarzı, Dijital Reklamcılık, Dijital Kurumsal Çözümler ve Nesnelerin İnternetini kapsayan dijital hizmetler portföyünü geliştirmektedir. Kuruluşunun üzerinden 29 yıl geçen Telkomsel, 269.000'den fazla BTS'nin desteğiyle faaliyet göstermekte ve ülke genelinde 158,4 milyondan fazla mobil müşteriye ve 9,4 milyondan fazla sabit geniş bant müşterisine (IndiHome-B2C) hizmet vermektedir. Telkomsel, sürdürülebilir kurumsal faaliyetlerin izini sürerken kurumsal ekosistem üzerinde olumlu etkiler yaratmak için ESG ilkelerini de benimsemektedir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2576095/Hyper_AI_Enhanced_Connectivity_Services_Solutions.jpg