Темой 9-го маркетингового форума CHINT стала цифровая декарбонизация

«Весь мир объединяется для решения проблем, связанных с изменением климата, и содействия инициативам по защите окружающей среды. Компания CHINT не может не воспользоваться такой возможностью, чтобы достичь своей глобальной цели по нейтрализации выбросов углерода», — заявил глава компании CHINT Кунхуи Нан (Cunhui Nan).

В свете результатов COP 26 компания CHINT приняла решение устроить встречу экспертов и обсудить цифровую декарбонизацию на форуме под названием «Саммит по цифровой декарбонизации» (Digital Decarbonization Summit). Профессор, академик Китайской инженерной академии Сянвань Ду (Xiangwan Du) отметил: «Генерирующая мощность новой энергосистемы Китая находится на ранней стадии развития. По моему мнению, решения компании CHINT уже играют ключевую роль в энергетике не только Китая, но и всего мира».

К 2021 г. совокупная установленная мощность эксплуатируемых фотоэлектрических станций компании CHINT по всему миру составляет 8 ГВт, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 более чем на восемь миллионов тонн в год. Компания CHINT планирует ускорить модернизацию своей продукции и услуг, увеличив количество центров эксплуатации и обслуживания до трех, международных сервисных центров — до 14, логистических центров — до 17, а производственных баз — до 13.

«Как участник создания новой энергосистемы Китая, компания CHINT прилагает все усилия для разработки и принятия отраслевых стандартов и развития зеленой энергетики по всему миру», — отметила директор и вице-президент Zhejiang CHINT Electrics, президент CHINT Global Лили Чжан (Lily Zhang).

В ходе форума компания CHINT выступила с инициативой «Обязательства по охране окружающей среды» (Environmental Protection Commitment) с целью построения безуглеродного будущего. Также компания представила свой новый логотип и открыла двойную штаб-квартиру в Сингапуре и Шанхае, которая станет международной платформой для ее глобальных партнеров.

Компания CHINT была основана в 1984 году. Она специализируется в производстве оборудования для интеллектуального распределения электроэнергии и экологически чистой энергии, промышленного управления и автоматизации, систем «умный дом» и других направлениях для создания преимуществ в рамках всей отраслевой цепочки по поставкам электроэнергии. Компания ведет свою деятельность более чем в 140 странах, в 2020 году ее совокупная прибыль составила почти 13,7 млрд долл. США.

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