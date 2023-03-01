Tenis yeteneği, kariyerini finanse etmek için spor hayranlarından $50k dolar topladı

Youtube'un en büyük tenis hesaplarından birine sahip yeni bir tenis yeteneği, FANtium'da spor hayranlarından 50 bin dolar topladı - hayranlar, Youtube kanalından elde edilen gelir ve para ödülüyle yatırım yapabilir ve başarısına katılabilirler.

Platform, spor hayranlarının sporculara yatırım yapmasına ve gerçek dünyadaki finansal başarılarına katılmasına olanak tanıyor.

Sporcular, taraftarları takımlarının bir parçası haline getirerek yeni bir finansal kaynak biçimine erişim elde etmekte ve duygusal değerlerin kilidini açmaktalar.

ZUG, İSVİÇRE ve BERLİN, 1 Mart 2023 /PRNewswire/ -- Birleşik Krallık'tan gelecek vaat eden bir tenis yeteneği olan Felix Mischker, geçen hafta spor hayranlarının sporculara yatırım yapmasını sağlayan bir spor varlığı tokenleştirme platformu olan FANtium'da spor hayranlarından 50 bin dolar topladı.

FANtium Product Overview

FANtium, aralarında Avusturyalı tenis profesyoneli, ABD Açık Şampiyonu Dominic Thiem, Sandbox COO'su ve Kurucu Ortağı Sebastien Borget, Sorare büyüme lideri Brian O'Hagan ve OneFootball'un kurucusu Lucas von Cranach'ın da bulunduğu önde gelen web3 iş melekleri ve tanınmış spor kişilikleri ve girişimciler tarafından desteklenmektedir.

Platform, sporcuların gelecekteki kazançlarından bir pay almalarını ve bunları hayranlara sunmalarını sağlıyor. Taraftarlar, sporcunun gelecekteki kazançlarının ve hatta bazı durumlarda diğer ticari gelirlerinin mülkiyetini satın almaktadır. Yetenek zirveye çıkarsa ve bir profesyonel olursa, hayranlar turnuva para ödülündeki sahiplik paylarının bir ödemesini alırlar. Ayrıca sporcunun ana topluluğunun bir parçası haline gelirler, benzersiz yetenekler ve deneyimlerin kilidini açarlar ve onları sporcuya yepyeni bir şekilde bağlarlar.

Paraya erişim birçok spordaki genç yetenekler için kritik bir faktördür. Özellikle teniste, turnuvalara katılmak için seyahat, konaklama ve kendi antrenörü gibi masraflar çok fazladır ve bu faktörler profesyonel olma yolunda olanlar için engelleyici olabilirler. Pek çok genç sporcu zirveye çıkma yeteneğine sahiptir ancak bazıları için kariyerleri, devam edecek sermayeleri olmadığı için başlama şansı bile bulamadan bitmektedir.

FANtium'un ilk yeteneği, geçen sezon ilk ATP puanını kazanan ve hem teklerde hem de çiftlerde ilk 100 profesyonel kariyeri hedefleyen 19 yaşındaki Büyük Britanyalı Felix Mischker. Mischker ayrıca, sosyal medya platformlarında 215.000'den fazla abonesi olan Youtube'un tenisi etkileyen en büyük hesaplarından biri olan Tennis Brothers'a sahiptir. Profesyonel bir tenis sporcusu olma yolculuğunu izleyen dünya çapındaki bir izleyici kitlesiyle güçlü bir bağ kurmuştur. Hayranlar artık ona yatırım yapabilir ve yolculuğu boyunca ona destek olabilir. Karşılığında, Youtube kanalından elde edilen gelir ve para ödülü ile saha içi ve dışındaki başarısına ortak olacaklar. Üstelik hayranlar, yıllık canlı sezon sonu görüşmesi ve Soru-Cevap oturumu gibi özel deneyimlere katılabilir, onunla bir "tenpnis kliniği"nde antrenman yapabilir veya yatırımlarına bağlı olarak imzalı bir tenis raketi ve sınırlı sayıda lansman tişörtü alabilirler. Halihazırda toplanan sermayenin %70'inden fazlası ile düşüş, hayranların idollerini destekleme arzusunun altını çiziyor. Muhtemel taraftarların, Felix Takımına katılmak ve kariyerine yatırım yapmak için 3 Mart Cuma 18:00 CET'ye kadar süreleri var.

FANtium, sporseverlerin en sevdikleri sporcuları nasıl desteklediklerini ve onlarla nasıl etkileşim kurduklarını yeniden tanımlamak için ilk örnek olarak yetenek finansmanından başlayarak sporcu-taraftar ilişkisini yeniden tanımlamak için blockchain teknolojisini kullanan ilk platformlardan biridir. Gelecekte daha fazla kullanım durumu görmekten heyecan duyarız.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2012263/FANtium_Product_Overview.jpg

SOURCE FANtium AG