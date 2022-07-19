Тепловой насос PHNIX для низкоуглеродного и эффективного коммерческого водонагрева

Компания PHNIX, являющаяся одним из ведущих производителей тепловых насосов, в течение 20 лет специализируется на разработке промышленных систем нагрева воды с помощью тепловых насосов. Кроме того, благодаря успешному применению на многих коммерческих предприятиях по всему миру компания PHNIX стала одним из ведущих брендов в области коммерческих тепловых насосов. На этот раз серия HeatMaster от PHNIX с ПГП 3 и ОРС 0 может помочь в достижении глобальной цели углеродной нейтральности.

Свойства водонагревателя R290 HeatMaster:

1. Экологичность

Низкий ПГП и нулевая ОРС, хладагент R290 способствует сокращению углеродных выбросов и ограничению глобального потепления. В серии HeatMaster используется хладагент R290, не наносящий вреда озоновому слою и способствующий достижению глобальной углеродной нейтральности.

2. Энергоэффективность

Благодаря сочетанию хладагента R290 и инверторной технологии нагрева система обладает оптимальной производительностью в диапазоне от -25 до 43 ℃. Максимальная температура воды на выходе может достигать 75 ℃ без электрического нагрева, что гарантирует защиту от легионеллы. Что еще более важно, система может подключаться даже к солнечным системам водонагрева, а также различным системам водонагрева, работающим на газе и электричестве.

3. Интеллектуальный контроль

Оснащенная модулем plug-and-play 4G DTU, система может поддерживать связь с веб-платформой через облачный сервер. Руководители проектов и технические специалисты могут осуществлять постоянный мониторинг теплового насоса и управлять им. Облачный сервер DTU компании PHNIX расположен в Европе, что обеспечивает безопасность и стабильность передачи данных.

«В условиях резкого роста мировых цен на топливо мы вводим этот тепловой насос для удовлетворения долгосрочного и высокого спроса на горячую воду коммерческого назначения, чтобы лучше справиться с этой крупной экономической проблемой», — заявил Трой Ван (Troy Wang), директор по сбыту подразделения коммерческих ОВКВ компании PHNIX.

Информация о компании PHNIX

Компания PHNIX — ведущий производитель тепловых насосов в Китае — является международным предприятием, специализирующимся на НИОКР и производстве тепловых насосов, а также разработке энергосберегающих технологий. Почти 50% продукции PHNIX экспортируется в Европу, Северную Америку и на другие зарубежные рынки. Более подробная информация о компании PHNIX представлена на ее сайте www.phnix-e.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1861013/1.jpg

SOURCE PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION