TerraPay приветствует Луизу Бретт в качестве независимого директора

News provided by

TerraPay

04 Mar, 2024, 00:00 ET

ЛОНДОН, 4 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Группа TerraPay, ведущая глобальная сеть трансграничных платежей, рада объявить о назначении Луизы Бретт (Louise Brett) независимым директором компании Terra Payment Services (UK) Limited (TerraPay UK). Луиза обладает богатым опытом и выдающейся карьерой в сфере финансовых услуг.

Continue Reading
Louise Brett
Louise Brett

В этой роли Луиза будет служить жизненно важным связующим звеном между TerraPay, финансовой экосистемой в целом, и заинтересованными сторонами TerraPay, чтобы поддерживать самые высокие стандарты управления, разнообразия и интеграции, а также культуру соответствия. Имея обширный опыт работы в сфере финансовых технологий и финансовых услуг, она привнесет в совет директоров уникальную перспективу, улучшив модель управления TerraPay в соответствии с ростом и амбициями компании.

Карьера Луизы включает в себя работу в качестве вице-председателя Deloitte UK и руководителя отдела инноваций в области финансовых технологий и финансовых услуг в Deloitte Europe. Она была движущей силой в формировании реакции Deloitte на рост финансовых технологий, содействуя финансовой интеграции и стимулируя местные финансовые технологии на мировой арене. Ее стратегическое видение, практический подход и приверженность инклюзивному лидерству выделили ее как лидера в отрасли. Она работала во всей экосистеме с клиентами финансовых услуг, государственными органами, регулирующими органами, консультантами, венчурным капиталом и всем финтех-сообществом. Как бывший банкир и лидер, она понимает нюансы балансирования между стратегическим видением и реальностью строго регулируемого сектора. Луиза твердо верит в силу инклюзивного лидерства и разнообразия мыслей для достижения превосходного долгосрочного успеха. 

В качестве председателя правления и комитета по рискам и соответствию принципам управления (GRC) TerraPay UK Луиза будет играть ключевую роль в обеспечении того, чтобы модель управления компании развивалась с учетом решений TerraPay и повышала ее репутацию. Ее опыт обеспечит необходимые задачи и рекомендации, ситуационную осведомленность и сканирование горизонта, чтобы поддержать стратегический нарратив TerraPay и долгосрочный успех.

Амбар Сур (Ambar Sur), основатель и генеральный директор TerraPay, выразил свой энтузиазм по поводу присоединения Луизы к команде: «Мы рады приветствовать Луизу в TerraPay в качестве нашего независимого директора в Великобритании. Ее обширный опыт и стратегическая проницательность будут неоценимы в формировании будущего TerraPay. Мы считаем, что ее опыт еще больше укрепит наши стандарты управления и внесет значительный вклад в наш путь роста».

Говоря о своей новой роли, Луиза сказала: «Я очень рада начать это новое путешествие в TerraPay. Для масштабирования и развития финтех-компаний, таких как TerraPay, важно видеть решимость соответствовать росту. Понимая нормативные рамки и принципы и стремясь к инновациям, они создают критически важную основу для будущего успеха. Я с нетерпением жду возможности поддержать этот рост в ближайшие годы».

Луиза является известным лидером отрасли и недавно была включена в престижный рейтинг Women in FinTech PowerList 2022, что подчеркивает ее исключительные достижения и влияние в секторе финансовых технологий. Ранее она была членом совета директоров ScaletUp Institute и UK Women in Payments.

Поскольку Луиза занимает должность председателя правления, TerraPay UK с нетерпением ожидает ее руководства, лидерства и стратегических идей для навигации по постоянно меняющемуся ландшафту платежей. Тем более, что компания получила авторизацию в качестве учреждения электронных денег (EMI) в Италии и намерена расширить свою деятельность в стране, а затем и на всей территории ЕС.

О TerraPay

TerraPay упрощает движение денег повсюду, обеспечивая единое подключение к самой обширной сети трансграничных платежей, регулируемой на 30 мировых рынках, и позволяя осуществлять платежи в более чем 140 странах-получателях, более чем 210 странах-отправителях, для более чем 7,5 млрд банковских счетов и более чем 2,1 млрд мобильных кошельков. TerraPay стремится объединить безграничный финансовый мир, делая перемещение денег повсюду мгновенным, надежным, прозрачным и полностью совместимым. TerraPay раздвигает границы для глобального бизнеса – от банков, финтех-компаний и операторов денежных переводов до туристических компаний, платформ креативной экономики и рынков электронной коммерции, – одновременно стимулируя финансовую доступность даже на самых недоступных рынках. Основанная в 2014 году, компания TerraPay имеет штаб-квартиру в Лондоне и глобальные офисы в Бангалоре, Дубае, Майами, Боготе, Дар-эс-Саламе, Кампале, Гааге, Дакаре, Йоханнесбурге, Найроби, Милане, Сингапуре и быстро расширяется, получив финансирование от ведущих инвесторов, включая IFC (Всемирный банк), Prime Ventures, Partech Africa и Visa.

Контакты: 
Джуверия Самрин (Juveria Samrin)
[email protected] 

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2351390/Louise_Brett__TerraPay.jpg 
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg

Also from this source

TerraPay and Banco G&T Continental Forge Strategic Alliance to Revolutionize Cross-Border Remittances

TerraPay and Banco G&T Continental Forge Strategic Alliance to Revolutionize Cross-Border Remittances

TerraPay, a global leader in cross-border payments, is pleased to announce a strategic partnership with Banco G&T Continental, a distinguished...
TerraPay s'associe à la Diamond Trust Bank Uganda pour simplifier les transferts d'argent mondiaux en Ouganda

TerraPay s'associe à la Diamond Trust Bank Uganda pour simplifier les transferts d'argent mondiaux en Ouganda

TerraPay, une des principales sociétés mondiales de réseaux de paiements transfrontaliers, et la Diamond Trust Bank Uganda (DTBU), un membre éminent...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Financial Technology

Image1

Financial Technology

Image1

Banking & Financial Services

Image1

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics