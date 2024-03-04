TerraPay приветствует Луизу Бретт в качестве независимого директора

ЛОНДОН, 4 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Группа TerraPay, ведущая глобальная сеть трансграничных платежей, рада объявить о назначении Луизы Бретт (Louise Brett) независимым директором компании Terra Payment Services (UK) Limited (TerraPay UK). Луиза обладает богатым опытом и выдающейся карьерой в сфере финансовых услуг.

Louise Brett

В этой роли Луиза будет служить жизненно важным связующим звеном между TerraPay, финансовой экосистемой в целом, и заинтересованными сторонами TerraPay, чтобы поддерживать самые высокие стандарты управления, разнообразия и интеграции, а также культуру соответствия. Имея обширный опыт работы в сфере финансовых технологий и финансовых услуг, она привнесет в совет директоров уникальную перспективу, улучшив модель управления TerraPay в соответствии с ростом и амбициями компании.

Карьера Луизы включает в себя работу в качестве вице-председателя Deloitte UK и руководителя отдела инноваций в области финансовых технологий и финансовых услуг в Deloitte Europe. Она была движущей силой в формировании реакции Deloitte на рост финансовых технологий, содействуя финансовой интеграции и стимулируя местные финансовые технологии на мировой арене. Ее стратегическое видение, практический подход и приверженность инклюзивному лидерству выделили ее как лидера в отрасли. Она работала во всей экосистеме с клиентами финансовых услуг, государственными органами, регулирующими органами, консультантами, венчурным капиталом и всем финтех-сообществом. Как бывший банкир и лидер, она понимает нюансы балансирования между стратегическим видением и реальностью строго регулируемого сектора. Луиза твердо верит в силу инклюзивного лидерства и разнообразия мыслей для достижения превосходного долгосрочного успеха.

В качестве председателя правления и комитета по рискам и соответствию принципам управления (GRC) TerraPay UK Луиза будет играть ключевую роль в обеспечении того, чтобы модель управления компании развивалась с учетом решений TerraPay и повышала ее репутацию. Ее опыт обеспечит необходимые задачи и рекомендации, ситуационную осведомленность и сканирование горизонта, чтобы поддержать стратегический нарратив TerraPay и долгосрочный успех.

Амбар Сур (Ambar Sur), основатель и генеральный директор TerraPay, выразил свой энтузиазм по поводу присоединения Луизы к команде: «Мы рады приветствовать Луизу в TerraPay в качестве нашего независимого директора в Великобритании. Ее обширный опыт и стратегическая проницательность будут неоценимы в формировании будущего TerraPay. Мы считаем, что ее опыт еще больше укрепит наши стандарты управления и внесет значительный вклад в наш путь роста».

Говоря о своей новой роли, Луиза сказала: «Я очень рада начать это новое путешествие в TerraPay. Для масштабирования и развития финтех-компаний, таких как TerraPay, важно видеть решимость соответствовать росту. Понимая нормативные рамки и принципы и стремясь к инновациям, они создают критически важную основу для будущего успеха. Я с нетерпением жду возможности поддержать этот рост в ближайшие годы».

Луиза является известным лидером отрасли и недавно была включена в престижный рейтинг Women in FinTech PowerList 2022, что подчеркивает ее исключительные достижения и влияние в секторе финансовых технологий. Ранее она была членом совета директоров ScaletUp Institute и UK Women in Payments.

Поскольку Луиза занимает должность председателя правления, TerraPay UK с нетерпением ожидает ее руководства, лидерства и стратегических идей для навигации по постоянно меняющемуся ландшафту платежей. Тем более, что компания получила авторизацию в качестве учреждения электронных денег (EMI) в Италии и намерена расширить свою деятельность в стране, а затем и на всей территории ЕС.

О TerraPay

TerraPay упрощает движение денег повсюду, обеспечивая единое подключение к самой обширной сети трансграничных платежей, регулируемой на 30 мировых рынках, и позволяя осуществлять платежи в более чем 140 странах-получателях, более чем 210 странах-отправителях, для более чем 7,5 млрд банковских счетов и более чем 2,1 млрд мобильных кошельков. TerraPay стремится объединить безграничный финансовый мир, делая перемещение денег повсюду мгновенным, надежным, прозрачным и полностью совместимым. TerraPay раздвигает границы для глобального бизнеса – от банков, финтех-компаний и операторов денежных переводов до туристических компаний, платформ креативной экономики и рынков электронной коммерции, – одновременно стимулируя финансовую доступность даже на самых недоступных рынках. Основанная в 2014 году, компания TerraPay имеет штаб-квартиру в Лондоне и глобальные офисы в Бангалоре, Дубае, Майами, Боготе, Дар-эс-Саламе, Кампале, Гааге, Дакаре, Йоханнесбурге, Найроби, Милане, Сингапуре и быстро расширяется, получив финансирование от ведущих инвесторов, включая IFC (Всемирный банк), Prime Ventures, Partech Africa и Visa.

Контакты:

Джуверия Самрин (Juveria Samrin)

[email protected]

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