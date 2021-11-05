Tetracore, Inc. представляет ПЦР-тест в реальном времени на вирус африканской чумы свиней

Tetracore, Inc. представляет первый лицензированный Министерством сельского хозяйства США (USDA) тест на основе ПЦР в реальном времени для обнаружения вируса африканской чумы свиней в образцах свиной цельной крови и селезенки

РОКВИЛЛ (шт. Мэриленд), 5 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Tetracore, Inc. (далее Tetracore) сегодня объявила о лицензировании своей тест-системы VetAlert™ для ДНК-диагностики вируса африканской чумы свиней (ASFV) Центром ветеринарных биопрепаратов (CVB) при Министерстве сельского хозяйства США (USDA). Это первый лицензированный Минсельхозом США диагностический продукт для обнаружения ASFV, производимый в Соединенных Штатах, что имеет решающее значение для быстрого реагирования в случае вспышки эпидемии африканской чумы свиней. Кроме того, этот диагностический комплект предоставляет ветеринарным службам оперативного реагирования критически важный инструмент для смягчения потенциально катастрофических последствий эпидемии африканской чумы свиней для экономического благосостояния и благополучия животных.

Высокоэффективная тест-система VetAlert для диагностики ДНК вируса африканской чумы свиней разработана научными сотрудниками компании Tetracore и будет запущена ею в серийное производство для коммерческой реализации.

«Хорошо известно, что вирусы мутируют и эволюционируют, в связи с чем утвержденные составы ПЦР-тестов должны периодически переоцениваться для обеспечения их пригодности для своих целей», — заявил д-р Каллахан (Callahan), менеджер по развитию бизнеса и представитель компании Tetracore по связям с CVB при USDA. С учетом этого компания Tetracore провела оценку современных последовательностей вирусного генома африканской чумы свиней, а также последовательностей 24 известных генотипов этого вируса для разработки нового набора праймер/зонд, комбинируемого с нашим первоначальным тестом для создания обновленной тест-системы VetAlert для ДНК-диагностики вируса африканской чумы свиней на основе ПЦР с обратной транскрипцией в реальном времени.

Обновленный состав тест-системы подтвержден результатами исследований с участием целого ряда партнеров, включая: 1) Научно-исследовательский центр здоровья животных при Национальном институте аграрных исследований (CISA-INIA, Испания); 2) Национальный институт ветеринарии (SVA, Швеция); 3) Sciensano (Бельгия); и другие американские и зарубежные лаборатории, в которых данный тест продемонстрировал эквивалентную эффективность по сравнению с эталонными методами тестирования, используемыми партнерами по исследованию.

Информация о компании Tetracore, Inc.

Tetracore — биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве диагностических устройств и средств диагностики инфекционных заболеваний. Компания располагается в «Биотехнологическом коридоре» в Роквилле (шт. Мэриленд). Компания Tetracore была основана в 1998 году бывшими инспекторами Специальной комиссии Организации Объединенных Наций по биологическому оружию и учеными Военно-морского медицинского исследовательского центра в Бетесде (шт. Мэриленд). Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.tetracore.com или обращайтесь к нам по адресу [email protected].

®Tetracore является зарегистрированным товарным знаком, а VetAlert — торговой маркой компании Tetracore, Inc.

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