Thailands Nr. 1 unter den Touristen-SIM-Karten, „dtac Happy", begrüßt Touristen, die nach Thailand zurückkehren, mit einer kostenlosen Verdoppelung der SIM-Karten-Gültigkeit

Die dtac Happy Tourist SIM ist auch als eSIM an den dtac-Schaltern am Flughafen Suvarnabhumi erhältlich.

dtac Happy Tourist SIM möchte alle internationalen Besucher in Thailand mit der „Welcome Back to Thailand"-Promotion willkommen heißen und bietet einen erstaunlichen Wert durch die Verdoppelung der Gültigkeitsdauer unserer SIM-Karten für den Internetzugang zum gleichen Preis mit zwei Paketoptionen. Das eine ist ein 15-GB-Internet-Paket für 299 Baht, das den Internetzugang für bis zu 16 Tage ermöglicht (statt 8 Tage im normalen Paket), und das andere ist ein 30-GB-Internet-Paket für 599 Baht, das bis zu 30 Tage gültig ist (statt 15 Tage im normalen Paket) . dtac möchte den Thailand-Besuchern, die dtac Happy Tourist SIM-Karten verwenden, doppeltes Vergnügen bereiten, indem sie mehr Tage zur Verfügung haben, um ihre Reiseerlebnisse mit Familien, Lieben und Freunden zu teilen und während ihres Aufenthalts in Thailand bequem mit ihnen in Kontakt zu bleiben.

Die dtac Happy Tourist SIM bietet erstklassige Dienstleistungen, um die Bedürfnisse von Touristen zu erfüllen und ihnen ein besonderes Erlebnis zu ermöglichen. dtac bietet seinen Nutzern außerdem eine kostenlose Reiseversicherung von Falcon Insurance, die während der Nutzung der SIM bis zu 30 Tage lang Versicherungsschutz bei Unfall und Krankheit einschließlich Covid-19 bietet, sowie Rabatte in beliebten Einzelhandelsgeschäften wie Family Mart, allen Dean & DeLuca Crafted Food and Gourmet Coffee Shops in Thailand sowie bei Grab Services.

Darüber hinaus bietet dtac den Kunden von dtac-Partnern wie Thai Airways, Singapore Airlines, Agoda und Tune Protect Insurance eine kostenlose dtac HAPPY Tourist SIM zusammen mit 6 GB Datenvolumen sowie spezielle Angebote und Geschenke. Die Kunden der dtac-Partner können die SIM und die Prämien bis zum 31. August 2022 an den dtac-Schaltern am Flughafen Suvarnabhumi, Don Mueang und Phuket erhalten.

Die dtac Happy Tourist SIM ist auch in vier weiteren Hauptpaketen erhältlich: (1) 8-Tage-Highlight-Paket mit 15 GB Daten für 299 Baht; (2) 15-Tage-Paket mit 30 GB Daten für 599 Baht;

(3) 4-Tage-Paket mit 5 GB Daten für 149 Baht; und (4) Pay-As-You-Go-Paket für 49 Baht.

Touristen wollen von dem Moment an, in dem sie in Thailand landen, nahtlos verbunden sein, und das ist die Aufgabe der dtac Happy Tourist SIM.

Weitere Privilegien von dtac finden Sie auf Facebook: dtac , oder www.dtac.co.th/en/prepaid/touristsim.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1780510/dtac_HappyTourist_SIM_s_Welcome_to_Thailand_promotion.jpg

SOURCE dtac