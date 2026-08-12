The Home Depot anuncia cambios provisorios en la gestión mientras su director general se ausenta temporalmente por motivos médicos

ATLANTA, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la mayor cadena minorista del mundo dedicada a la mejora del hogar, ha anunciado hoy que su presidente y CEO Ted Decker se tomará una licencia médica temporal. La empresa espera que Decker regrese en los próximos meses.

El consejo de administración, siguiendo la recomendación de Decker, ha elegido a dos ejecutivos con amplia trayectoria en Home Depot para supervisar las operaciones de la oficina del CEO durante su ausencia. Ann-Marie Campbell, vicepresidenta ejecutiva sénior, se encargará de supervisar las operaciones diarias de Home Depot, mientras que Richard McPhail, vicepresidente ejecutivo y director financiero (CFO), se encargará de supervisar la gestión financiera de la empresa y las filiales del negocio Pro. En su calidad de consejero independiente principal, Greg Brenneman presidirá el consejo durante la ausencia de Decker.

"The Home Depot cuenta con el mejor equipo directivo del sector minorista. Tanto Ann-Marie como Richard son ejecutivos sólidos y con amplia experiencia que llevan más de 20 años trabajando juntos", afirmó Brenneman. "Confiamos plenamente en la capacidad de Ann-Marie y Richard para dirigir la empresa durante este periodo, y esperamos con ansias el regreso de Ted".

Acerca de The Home Depot

Al final del primer trimestre, la empresa contaba con un total de 2,361 tiendas minoristas y más de 1,280 establecimientos SRS repartidos por los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa cuenta con más de 470,000 empleados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y la empresa está incluida en la media industrial Dow Jones y el índice 500 de Standard & Poor.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones incluidas en este comunicado constituyen "declaraciones prospectivas", tal y como se definen en la legislación federal sobre valores, incluida la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en la actualidad y en hipótesis, expectativas y previsiones actuales sobre acontecimientos futuros. Las declaraciones prospectivas pueden referirse, entre otras cosas, a la duración de la licencia médica temporal de Decker y a la fecha prevista para su reincorporación. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres importantes, entre los que se incluyen, entre otros, nuestra capacidad para llevar a cabo con éxito cambios organizativos, incluidas las transiciones o cambios en la dirección dentro del equipo directivo de alto nivel de la empresa, tal y como se describe con más detalle en nuestro último Informe Anual en el Formulario 10-K. Las declaraciones prospectivas son válidas únicamente en la fecha en que se formulan, y no nos comprometemos a actualizarlas, salvo en la medida en que lo exija la ley. No obstante, se recomienda que consulte cualquier otra información que publiquemos sobre temas relacionados, incluidos nuestros informes posteriores presentados ante la Securities and Exchange Commission.

FUENTE The Home Depot