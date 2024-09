The Road to Prosperity - die „New Energy"-Reise von HONGQI

CHANGCHUN, China, 3. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 7. August, Pariser Ortszeit, lief eine Fahrzeugflotte aus dem Osten mit dem Namen „The Road to Prosperity" in die romantische Stadt an der Seine ein. Nach der Durchquerung von 13 Ländern, 47 Tagen und mehr als 17.000 Kilometern erreichte die Flotte erfolgreich ihr Ziel. Ermöglicht hat diese bemerkenswerte Leistung ist niemand anderes als Chinas führende Luxusautomarke HONGQI.

Die Seidenstraßenflotte „The Road to Prosperity" bestand aus dem HONGQI EH7 und dem HONGQI HQ9. Sie brach von Xi'an aus auf und trotzte den extremen Bedingungen menschenleerer Wüsten und sengender Hitze. Mit der herausragenden Reichweite des HONGQI EH7 und des HONGQI HQ9, der außergewöhnlichen Leistung bei extremen Wetterbedingungen und der schnellen Kühlung durch die Bordklimatisierung wurden alle Befürchtungen im Laufe der Reise über Bord geworfen und Fahrern und Passagieren wurde ein außergewöhnliches Reiseerlebnis geboten.

Nach der Ankunft in Paris hat sich die Flotte zu den E-HS9-Fahrzeugen gesellt, mit denen die chinesischen Sportler vor Ort zu Sportstätten und Unterkünften gebracht werden. Diese mit neuen Energien angetriebene Fahrzeuge mit chinesischen Elementen demonstrierten der Welt das Niveau des chinesischen Automobilbaus. Sie zeichnen sich nicht nur durch erstklassige Verarbeitungsqualität und intelligentes technisches Zusammenspiel aus, sondern bieten auch zahlreiche praktische Ablagefächer und einen großen Kofferraum. Dies macht sie ideal für verschiedene geschäftliche Aktivitäten, gesellschaftliche Anlässe und den täglichen Pendlerverkehr – Fahrer und Passagiere können jederzeit Freude am Fahren und den Komfort der HONGQI-Fahrzeuge erleben.

In der Geschichte markierte die erste interkontinentale Rallye den historischen Moment, in dem das Automobil von Menschen und Tieren angetriebene Verkehrsmittel überflügelte und ersetzte. Die tapferen Pioniere haben damals mit ihren Reifenspuren eine Landkarte des Mutes und der Träume gezeichnet. Mehr als ein Jahrhundert später setzt HONGQI diese legendäre Geschichte fort – mit einem Herzen, das elektrisch schlägt. Genau wie die glorreiche Seidenstraße brachte HONGQI einen Austausch zwischen Kultur und neuer Energietechnologie und verkündete stolz das Vertrauen und die Zukunft der chinesischen Fahrzeuge, die von neuen Energien angetrieben werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2494454/image_5028817_41129857.jpg