La Route de la prospérité : voyage de HONGQI au pays des nouvelles énergies

CHANGCHUN, Chine, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 7 août, une flotte venue de l'Est entre dans Paris, la capitale de la romance, après avoir emprunté « La Route de la prospérité ». Ayant traversé 13 pays en 47 jours et parcouru plus de 17 000 kilomètres, la flotte a atteint avec succès sa destination finale. À l'origine de cet exploit remarquable, la première marque chinoise de voitures de luxe, HONGQI.

Cette flotte de la Route de la soie, « La Route de la prospérité », était composée du HONGQI EH7 et du HONGQI HQ9. Elle est partie de Xi'an, bravant des déserts désolés et des vagues de chaleur torride dans des conditions d'alerte rouge. Grâce à la gamme exceptionnelle des HONGQI EH7 et HONGQI HQ9, à leurs performances exceptionnelles dans des conditions météorologiques difficiles et aux capacités de refroidissement rapide de leur climatisation embarquée, ils ont parfaitement dissipé toutes les inquiétudes tout au long du parcours, offrant aux conducteurs et aux passagers une expérience de voyage extraordinaire.

Après son arrivée à Paris, la flotte a rejoint avec succès les véhicules E-HS9 chargés d'assurer le transport local des athlètes chinois. Ces véhicules à énergie nouvelle dotés de composants chinois ont montré au monde entier le niveau de la production automobile chinoise. Ils affichent non seulement une qualité de fabrication de premier ordre et une interaction technologique intelligente, mais offrent également de nombreux compartiments de rangement pratiques et un grand volume de coffre. Ils sont donc parfaits pour les activités professionnelles importantes, les occasions sociales et les déplacements quotidiens et offrent aux utilisateurs un plaisir de conduite allié au confort des véhicules HONGQI.

Historiquement, le premier rallye intercontinental a marqué un tournant dans l'histoire de l'automobile, qui a dépassé et remplacé les moyens de transport à propulsion humaine et animale. Les courageux pionniers ont tracé une carte du courage et des rêves avec le sillon de leurs pneus. Plus d'un siècle plus tard, cette histoire légendaire se répète grâce à HONGQI avec, dans le rôle principal, le moteur électrique. À l'instar de la glorieuse Route de la soie, HONGQI a permis un échange entre la culture et les nouvelles technologies énergétiques, insufflant avec fierté la confiance dans les véhicules chinois à énergie nouvelle et leur présageant un bel avenir.

