The Valuable 500 starten „Generation Valuable" auf der Bühne des Weltwirtschaftsforums

DAVOS, Schweiz, 25. Mai 2022 /PRNewswire/ -- The Valuable 500 - das größte Netzwerk globaler CEOs, die sich für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen einsetzen - kündigt heute den Start von Generation Valuable an, einem Programm, das Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit geben soll, die talentierten Stimmen in der C-Suite von morgen zu werden. Generation Valuable wird C-Suite-Talente mit behinderten Talenten zusammenbringen und eine tiefgreifende Wirkung auf beide haben.

Die Generation Valuable, die auf dem Weltwirtschaftsforum ins Leben gerufen wurde, sucht unter den 500 Mitgliedern des Kollektivs nach behinderten Talenten mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung, die die C-Suite-Ebene anstreben. Das Programm wird neue Perspektiven fördern, das Verständnis vertiefen, Wachstum kultivieren und die Herausforderungen angehen, denen sich aufstrebende behinderte Talente gegenübersehen, sobald sie das mittlere Management erreicht haben.

Es wird angestrebt, dass die Mentees der Generation Valuable alle Geschäftsbereiche repräsentieren, insbesondere diejenigen, die für ihr Unternehmen eine Bedeutung für die Gewinn- und Verlustrechnung haben, und nicht nur die Personal- und DEI-Funktionen. Die erste Kohorte besteht aus 75 aufstrebenden Persönlichkeiten mit mindestens fünf Jahren Erfahrung, deren Bekanntgabe mit dem Internationalen Tag für Menschen mit Behinderungen im Dezember zusammenfällt. Angesichts der Tatsache, dass weltweit 15 % der Menschen mit einer Behinderung leben, ist die Bekanntgabe der ersten 75 Mentees der Generation Valuable, die 15 % unserer Valuable 500-Mitglieder ausmachen, von großer Bedeutung.

Zu den ersten Unternehmen, die das Programm unterstützen und sich bereit erklärt haben, Teil der ersten Kohorte zu sein, gehören Deloitte, L'Oréal, Mahindra, MSD, Omnicom Group und P&G.

Die C-Suite-Führungskräfte werden einen unschätzbaren Einblick in die Inklusionslücken innerhalb ihrer Unternehmensstrategien sowie in die Erfahrungen behinderter Mitarbeiter und Verbraucher innerhalb ihrer Organisation und darüber hinaus erhalten. Generation Valuable wird eine unglaubliche Startrampe für die Behindertenführer und -verfechter von heute sein, damit sie die Bemühungen um die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und die Barrierefreiheit in ihren Unternehmen vorantreiben, systemische Veränderungen beeinflussen und in den Vorstandsetagen von morgen sitzen können.

Jeder Generation Valuable-Teilnehmer wird mit einem Mentor auf C-Suite-Ebene in seinem Unternehmen zusammengebracht. Im Laufe eines Jahres werden die beiden bis zu sechs Gespräche führen, die sich auf jede der sechs Säulen des Programms Valuable 500 Transformation beziehen und auch andere Mitglieder der C-Suite einbeziehen, die mit diesen Wirkungsbereichen zu tun haben. Die sechs Säulen sind C-Suite, Kultur, Kunden, Berichterstattung, Repräsentation und Forschung. Um diese Säulen zu erfüllen, entwickeln die Valuable 500 mit ihren 15 Iconic Leader-Unternehmen neun Iconic Solutions.

The Valuable 500 freut sich über die Zusammenarbeit und die Entwicklung des Programms mit den Co-Vorsitzenden KR Liu von Google und Sam Latif von P&G.

Die Markteinführung folgt auf den jüngsten Valuable Truth Report 2022, der für die Unternehmen der Valuable 500-Gruppe durchgeführt wurde. Dem Bericht zufolge ist die Vertretung von Menschen mit Behinderungen von entscheidender Bedeutung, und die Unternehmen arbeiten daran, die Vertretung von Menschen mit Behinderungen zu verbessern und ein integratives Arbeitsethos zu fördern. 65% berichten, dass sie ihr Vorstellungsgesprächsverfahren angepasst haben, 74% werben als integrativer Arbeitgeber und 62% ermutigen ausdrücklich Bewerbungen von behinderten Bewerbern. Die Repräsentation ist für den Wandel der Branche von entscheidender Bedeutung, und „Generation Valuable" ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin.

SOURCE The Valuable 500