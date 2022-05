Le groupe Valuable 500 dévoile son programme « Generation Valuable » sur la scène du Forum économique mondial

DAVOS, Suisse, 25 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Valuable 500, le plus grand réseau mondial de PDG engagés dans l'inclusion des personnes en situation de handicap, a annoncé aujourd'hui le lancement de Generation Valuable, un programme conçu pour permettre aux personnes en situation de handicap de devenir les cadres supérieurs de demain. Generation Valuable permettra de mettre en relation les cadres supérieurs et les personnes en situation de handicap et de développer leurs compétences, ce qui exercera un impact majeur sur les deux groupes.

Dans le cadre du lancement de Generation Valuable au Forum économique mondial, le Valuable 500 recherche auprès des 500 membres du collectif des candidats en situation de handicap possédant au moins cinq ans d'expérience et désireux d'atteindre le niveau de cadre supérieur. Le programme ouvrira de nouvelles perspectives, approfondira la compréhension, stimulera la croissance et relèvera les défis auxquels sont confrontés les nouveaux talents en situation de handicap après avoir atteint le niveau de cadre intermédiaire.

Des efforts seront déployés afin de s'assurer que les participants au programme Generation Valuable représentent toutes les fonctions entrepreneuriales, en particulier celles qui ont un impact sur les pertes et profits de leur entreprise, plutôt que des rôles exclusivement liés aux ressources humaines et à la diversité, l'équité et l'inclusion. Le premier groupe sera composé de 75 étoiles montantes possédant au moins cinq ans d'expérience. L'annonce de ce groupe sera faite en décembre, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Alors que 15 % des individus dans le monde vivent avec un handicap, le recrutement des 75 premiers participants à Generation Valuable, qui représentent 15 % des Valuable 500, revêt une grande importance.

Les premières entreprises à soutenir le programme et à accepter de faire partie du premier groupe sont notamment Deloitte, L'Oréal, Mahindra, MSD, le groupe Omnicom et P&G.

Les cadres supérieurs bénéficieront d'un aperçu très utile des lacunes en matière d'inclusion dans leurs stratégies commerciales, ainsi que de l'expérience des employés et des consommateurs en situation de handicap au sein et en dehors de leur entreprise. Generation Valuable sera un formidable tremplin pour les dirigeants et les défenseurs des personnes en situation de handicap afin qu'ils puissent mener des actions en faveur de l'inclusion et de l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans leurs entreprises, favoriser le changement systémique et participer aux conseils d'administration de demain.

Chaque participant à Generation Valuable sera accompagné d'un mentor de niveau cadre supérieur dans son entreprise. Pendant un an, le binôme participera à un maximum de six réunions portant sur chacun des six piliers du programme de transformation du Valuable 500 et impliquant d'autres cadres supérieurs concernés par ces secteurs de responsabilité. Les six piliers sont les suivants : cadre supérieur, culture, clients, rapports, représentation et recherche. Afin de respecter ces piliers, les membres du Valuable 500 élaborent neuf solutions emblématiques avec leurs 15 entreprises phares emblématiques.

Le Valuable 500 est ravi de collaborer et de développer le programme avec ses coprésidents, KR Liu de Google et Sam Latif de P&G.

Ce lancement fait suite au récent rapport Valuable Truth de 2022, réalisé auprès des entreprises du collectif Valuable 500. Le rapport indique que la représentation est essentielle et que les entreprises s'efforcent d'améliorer la représentation des personnes en situation de handicap et de favoriser une éthique de travail inclusive. 65 % de ces entreprises déclarent avoir adapté leur procédure d'entretien, 74 % se présentent comme étant ouvertes à tous et 62 % encouragent explicitement les candidatures de personnes en situation de handicap. La représentation est essentielle pour changer ce secteur, et Generation Valuable est une mesure importante pour y parvenir.

SOURCE The Valuable 500