ThermTec запускает серию Wild-D, усовершенствовав охотничьи исследования с двойным FOV

ХАНЧЖОУ, Китай, 3 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания ThermTec, лидер в области технологий и решений в области инфракрасной тепловизионной съемки, представила сегодня свой новый термомонокуляр серии Wild-D . Имея прорывное сочетание двойного поля зрения и объективов F0.9, устройство обеспечивает универсальные варианты применения, основанные на широком наблюдении и точной идентификации. В сочетании с высокочувствительным детектором NETD < 18mK устройство превосходно фиксирует тончайшие перепады температур даже в сложных условиях и при неблагоприятной погоде, обеспечивая действительно запоминающуюся четкость изображения.

Серия Wild-D легко интегрирует передовые инфракрасные изображения с энергоэффективными технологиями для удовлетворения растущего спроса на многофункциональные портативные устройства. Ее универсальность и высокая производительность обеспечивают исключительную надежность в различных ситуациях, включая походы, ночную охоту и спасательные операции.

Ключевые особенности серии Wild-D:

18mK Precise Vision. NETD < 18mK фиксирует даже самые маленькие перепады температур, не подвергаясь воздействию суровых условий.

NETD < 18mK фиксирует даже самые маленькие перепады температур, не подвергаясь воздействию суровых условий. Двойное поле зрения. Двойное поле зрения устройства, оснащенного оптическим объективом F0.9, обеспечивает более широкий, долгий и четкий опыт охоты.

Двойное поле зрения устройства, оснащенного оптическим объективом F0.9, обеспечивает более широкий, долгий и четкий опыт охоты. Долговечность 2x10H . Благодаря двум сменным перезаряжаемым батареям, каждая из которых рассчитана на 10 часов, ваше путешествие не будет прерываться из-за отсутствия питания.

. Благодаря двум сменным перезаряжаемым батареям, каждая из которых рассчитана на 10 часов, ваше путешествие не будет прерываться из-за отсутствия питания. Масштабирование 19.2x . 4-кратный цифровой зум и 2-кратный оптический зум, диапазон увеличения от 1,4x до 19,2x. Увеличивает как размер цели, так и детализацию изображения.

. 4-кратный цифровой зум и 2-кратный оптический зум, диапазон увеличения от 1,4x до 19,2x. Увеличивает как размер цели, так и детализацию изображения. Стабильное качество изображения . Технология калибровки ИИ обеспечивает четкие, стабильные изображения в любой среде, а конструкция с фиксированным фокусом исключает повторную калибровку при изменении полей зрения.

. Технология калибровки ИИ обеспечивает четкие, стабильные изображения в любой среде, а конструкция с фиксированным фокусом исключает повторную калибровку при изменении полей зрения. Удобство для пользователя. Эргономичный дизайн позволяет управлять одной рукой. При необходимости отрегулируйте чувствительность джойстика. Ремешки для запястий и шеи предотвращают падение, в то время как магниевый сплав и резиновое покрытие повышают долговечность.

«Сочетание двойного поля зрения и точного качества изображения не только отвечает требованиям рынка, но и обеспечивает соответствие стандартам качества ThermTec. Мы рады запустить серию Wild-D, которая предлагает универсальность и долговечность, чтобы идти в ногу со временем. Мы с нетерпением ожидаем, что этот продукт обеспечит беспрецедентный опыт для пользователей в различных областях», — сказал Таурус Хе, директор по продажам и маркетингу.

О ThermTec

ThermTec Technology Co., Ltd. является ведущим мировым производителем тепловых продуктов, относящихся к технологиям инфракрасной тепловизии, предоставляя новейшие и лучшие тепловые технологии и решения, которые улучшают восприятие мира людьми, создавая более безопасные и эффективные условия жизни и работы для человечества. Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.thermeyetec.com/

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