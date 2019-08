Thiago Perné Santos, surdo e editor do site "Blog dos Perné's promove a inclusão por disseminar (e ensinar) a Língua de Sinais

GOIÂNIA, Brasil, 15 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Em 2010, o IBGE entrevistou um total de 190.755.799 pessoas no Brasil. Dessas, 5,1% declararam ter algum tipo de deficiência auditiva (o que seriam 9.717.318 pessoas). Destes, 70% tem dificuldade em ler e escrever e, muitos por consequência, não utilizam a fala, necessitando assim de se comunicar através da Língua Brasileira de Sinais – Libras.

Comunicação ideal

Para quem ainda não conhece, a Libras é a oficial e reconhecida no Brasil. E é o meio de comunicação ideal para os surdos. A pessoa usa sinais para definir elementos no espaço ao redor de seu corpo. Seus movimentos nesse espaço e suas expressões faciais seguem suas próprias regras gramaticais. Surgindo assim uma língua visual que possibilita transmitir informações aos olhos.

Mitos

Há muitos conceitos equivocados a respeito dos surdos e da língua de sinais. Por exemplo:

Qualquer pessoa, de qualquer idade pode aprender Libras;





A Libras não tem nada em comum com o braile ou com mímica. Ainda assim, quase todo movimento que um surdo faz com as mãos, o corpo e a face enquanto sinaliza tem significado;





As expressões faciais não são feitas apenas para causar impacto dramático. São parte importante da gramática da língua de sinais;





Os surdos não são mudos.

Como aprender a libras

Aprender a Língua de Sinais pode ser complexo, mas se houver interesse e esforço, poderá ser ainda satisfatório, e é possível que qualquer pessoa possa falar em Libras começar aprender hoje mesmo. Segundo Thiago Perné Santos, surdo e editor do site "Blog dos Perné's", que tem temas voltados a Inclusão e Surdez, é necessário persistir e não desistir.

E diz mais: "É importante começar aos poucos, ter paciência e se esforçar. No começo pode ser desafiador, mas ao aprender o básico como o alfabeto e os números, saberá falar seu nome e idade em sinais. Partindo daí, pode-se aprender outros sinais como, os cumprimentos, cores e animais. Logo tudo será mais fácil, e quando menos esperar, já estará craque". Para acelerar seu aprendizado recorra a internet e a redes sociais. Há diversos blogs, vídeos e aulas sobre o assunto que contribuem para aumentar o conhecimento e disseminar a língua.

Os benefícios em saber a segunda Língua Oficial do Brasil

Qualquer um pode aprender Libras, e será ótimo poder se comunicar melhor com algum surdo, que pode ser amigo, parente, colegas de escola ou trabalho. Com toda certeza contribuirá para que as pessoas surdas se sintam mais inclusas e úteis na sociedade, e o aprendiz conseguirá entender mais o universo surdo.

"Ao aprender libras, ganha-se mais um aprendizado. E como aprender coisas novas é algo sempre muito engrandecedor, você poderá contribuir satisfatoriamente por um mundo mais inclusivo e acessível para todos os surdos. Todos podem aprender e interagir com os surdos, e o momento de começar é agora, diz Thiago.

