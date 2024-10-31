Think Eco, Move Green: Yutong Bus завершила в Австралии испытание по пробегу от батарей | Think Eco, Move Green: компания Yutong Bus завершила в Австралии показательное испытание по пробегу от аккумуляторных батарей и поддерживает электрическую трансформацию общественного транспорта с помощью новаторской технологической платформы

МЕЛЬБУРН, Австралия, 31 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Yutong Bus (Yutong, SHA: 600066), ведущий мировой производитель коммерческих транспортных средств, недавно завершила показательное испытание аккумуляторов на выносливость и пробег, проехав в Австралии 555 км на одной полной зарядке, для продвижения экологически чистой мобильности с помощью передовых решений для трансформации общественного транспорта.

Think Eco, Move Green: Yutong Bus Completes Battery Mileage Challenge in Australia, Promotes Electric Transformation of Public Transport with Groundbreaking Technology Platform Yutong YEA Green Exploration Journey Launching Event in Melbourne, Australia.

Полностью электрический автобус Yutong C12E, который эксплуатируется уже два с половиной года, успешно проехал 285 км от пригорода Мельбурна, Престона, до Киамы в оба конца с 50-процентным уровнем заряда батареи и энергопотреблением 0,63 кВтч/км. Он преодолел различные дорожные условия, включая городские дороги, автомагистрали и горные дороги.

«Электрификация общественного транспорта связана с множеством трудностей и узких мест, включая ограниченный пробег, безопасность аккумуляторных батарей, эффективность зарядки, эксплуатационная надежность, а также экономичность, которые нам необходимо преодолеть при разработке полностью электрических автобусов. Компания Yutong стремится создавать экологически чистые решения для мобильности за счет непрерывных технологических инноваций и инновационных продуктов с учетом нашего стремления к "экологичному мышлению и зеленому транспорту"», — сказал Кент Чанг (Kent Chang), генеральный директор Yutong Asia-Pacific.

Модель C12E сочетается с технологической платформой Yutong Electric Architecture (YEA), которая вышла в сентябре на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона как первая в отрасли специализированная платформа для электромобилей, в которой интегрируется программное и аппаратное обеспечение, что позволяет развивать и расширять ее. Платформа YEA может похвастаться возможностью разрабатывать различные новые продукты для энергетики и коммерческого транспорта, которые могут адаптироваться к широкому спектру сценариев поездок и предлагать клиентам более экономичные, долговечные и удобные решения.

Более экономичные : увеличение дальности поездок на 10 % и снижение эксплуатационных расходов на 20 % по сравнению с отраслевыми аналогами.

: увеличение дальности поездок на 10 % и снижение эксплуатационных расходов на 20 % по сравнению с отраслевыми аналогами. Более долговечные : обеспечение безопасной и стабильной эксплуатации со временем безотказной работы до 99 % и сроком службы батарей до 1,5 млн км пробега.

: обеспечение безопасной и стабильной эксплуатации со временем безотказной работы до 99 % и сроком службы батарей до 1,5 млн км пробега. Более удобные: интеллектуальные функции для расширения возможностей круглосуточного надежного управления.

Одновременно с выходом на рынок технологической платформы YEA компания Yutong Bus также провела Неделю экологичного транспорта в Брисбене, подчеркнув важность экологически устойчивого транспорта и участия в жизни общества. Цель этого мероприятия — повысить осведомленность общества о вариантах экологически чистого транспорта, таких как электромобили, которые способствуют строительству устойчивой планеты. Оно также должно распространить философию компании Yutong Bus — использовать инновационные технологии для широкой передачи преимуществ экологичного транспорта каждому человеку в мире, всем заинтересованным сторонам на местах. Эта инициатива, поддержанная городским советом Брисбена, вдохновила горожан на использование экологически чистых вариантов транспорта.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=gt1R4-xjb8A

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2544350/cb4a2d961b5d4556a8e999a2dc370d7.jpg