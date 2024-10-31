Think Eco, Move Green: Yutong Bus завершила в Австралии испытание по пробегу от батарей | Think Eco, Move Green: компания Yutong Bus завершила в Австралии показательное испытание по пробегу от аккумуляторных батарей и поддерживает электрическую трансформацию общественного транспорта с помощью новаторской технологической платформы
News provided byYutong Bus
Oct 31, 2024, 11:41 ET
МЕЛЬБУРН, Австралия, 31 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Yutong Bus (Yutong, SHA: 600066), ведущий мировой производитель коммерческих транспортных средств, недавно завершила показательное испытание аккумуляторов на выносливость и пробег, проехав в Австралии 555 км на одной полной зарядке, для продвижения экологически чистой мобильности с помощью передовых решений для трансформации общественного транспорта.
Полностью электрический автобус Yutong C12E, который эксплуатируется уже два с половиной года, успешно проехал 285 км от пригорода Мельбурна, Престона, до Киамы в оба конца с 50-процентным уровнем заряда батареи и энергопотреблением 0,63 кВтч/км. Он преодолел различные дорожные условия, включая городские дороги, автомагистрали и горные дороги.
«Электрификация общественного транспорта связана с множеством трудностей и узких мест, включая ограниченный пробег, безопасность аккумуляторных батарей, эффективность зарядки, эксплуатационная надежность, а также экономичность, которые нам необходимо преодолеть при разработке полностью электрических автобусов. Компания Yutong стремится создавать экологически чистые решения для мобильности за счет непрерывных технологических инноваций и инновационных продуктов с учетом нашего стремления к "экологичному мышлению и зеленому транспорту"», — сказал Кент Чанг (Kent Chang), генеральный директор Yutong Asia-Pacific.
Модель C12E сочетается с технологической платформой Yutong Electric Architecture (YEA), которая вышла в сентябре на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона как первая в отрасли специализированная платформа для электромобилей, в которой интегрируется программное и аппаратное обеспечение, что позволяет развивать и расширять ее. Платформа YEA может похвастаться возможностью разрабатывать различные новые продукты для энергетики и коммерческого транспорта, которые могут адаптироваться к широкому спектру сценариев поездок и предлагать клиентам более экономичные, долговечные и удобные решения.
- Более экономичные: увеличение дальности поездок на 10 % и снижение эксплуатационных расходов на 20 % по сравнению с отраслевыми аналогами.
- Более долговечные: обеспечение безопасной и стабильной эксплуатации со временем безотказной работы до 99 % и сроком службы батарей до 1,5 млн км пробега.
- Более удобные: интеллектуальные функции для расширения возможностей круглосуточного надежного управления.
Одновременно с выходом на рынок технологической платформы YEA компания Yutong Bus также провела Неделю экологичного транспорта в Брисбене, подчеркнув важность экологически устойчивого транспорта и участия в жизни общества. Цель этого мероприятия — повысить осведомленность общества о вариантах экологически чистого транспорта, таких как электромобили, которые способствуют строительству устойчивой планеты. Оно также должно распространить философию компании Yutong Bus — использовать инновационные технологии для широкой передачи преимуществ экологичного транспорта каждому человеку в мире, всем заинтересованным сторонам на местах. Эта инициатива, поддержанная городским советом Брисбена, вдохновила горожан на использование экологически чистых вариантов транспорта.
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=gt1R4-xjb8A
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2544350/cb4a2d961b5d4556a8e999a2dc370d7.jpg
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