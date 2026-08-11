Thryve.Earth annonce les premiers engagements d'achat de la part d'entreprises en vue de la restauration de 6 000 hectares à Sulawesi, en Indonésie

Google et McKinsey, membres de la coalition Symbiosis, ainsi que Tencent, s'engagent à éliminer au total 635 000 tonnes de carbone

SINGAPOUR, 7 août 2026 /PRNewswire/ -- Thryve.Earth a annoncé ses premiers engagements d'achat par des entreprises avec Symbiosis Coalition, une coalition d'acheteurs spécialisée dans la suppression du carbone par des solutions fondées sur la nature, et Tencent, une entreprise mondiale spécialisée dans l'Internet et les technologies.

Google et McKinsey, membres de Symbiosis, se sont engagés à éliminer plus de 335 000 tonnes de carbone sur une période de 10 ans — une première pour Symbiosis dans le domaine de l'agroforesterie —, tandis que Tencent s'est engagé à éliminer 300 000 tonnes — son premier accord d'achat en dehors de la Chine. Ce projet permettra de restaurer 6 000 hectares de terres dégradées à Sulawesi grâce à la plantation d'arbres fruitiers et d'arbres à bois d'œuvre qui stockent le carbone tout en générant des revenus durables pour les communautés locales.

Sulawesi est l'une des régions les plus riches en biodiversité et en carbone, mais elle a été dégradée par l'agriculture itinérante, l'érosion des sols et les espèces envahissantes, ce qui a conduit à la formation de prairies sujettes aux incendies et à l'appauvrissement des sols, mettant ainsi les petits agriculteurs en difficulté pour assurer leur subsistance.

Le modèle agroforestier de Thryve permet de restaurer les paysages grâce à un système de plantation en couches, qui diversifie les revenus des agriculteurs sur plusieurs horizons temporels et génère souvent des revenus supérieurs à ceux tirés uniquement de la vente de crédits carbone. Ce modèle s'appuie sur les travaux menés depuis plusieurs décennies sur le terrain par le Dr Willie Smits, au sein de la Fondation Masarang. Le coût initial lié à l'élimination des graminées envahissantes et à la plantation de nouveaux arbres dépasse les moyens des propriétaires fonciers à eux seuls ; c'est pourquoi il est essentiel de conclure des engagements d'achat à long terme pour mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre d'une restauration à grande échelle.

« C'est un véritable privilège de pouvoir compter sur l'engagement de nos partenaires financiers dans cette aventure. Nous sommes reconnaissants de pouvoir développer, avec une rigueur institutionnelle, des décennies de travail qui a fait ses preuves, tout en plaçant les communautés au cœur de notre action », ont déclaré Vinay Kulkarni et Ron Steinherz, cofondateurs de Thryve.Earth.

« Les engagements d'achat à long terme pris par les membres de Symbiosis apportent à l'équipe de Thryve la sécurité dont elle a besoin pour se développer à grande échelle — c'est exactement le genre de signal dont ce marché a besoin », a déclaré Julia Strong, directrice générale de la Symbiosis Coalition.

« Dans la lignée de la vision de Tencent, « Tech for Good », nous sommes ravis de soutenir le travail de Thryve à Sulawesi, qui permet une élimination mesurable du carbone tout en restaurant la biodiversité et en créant de la valeur durable pour les communautés locales », a déclaré Hao Xu, vice-président chargé de la valeur sociale durable chez Tencent.

À propos des parties

Thryve.Earth est une entreprise de restauration paysagère fondée sur des solutions naturelles, basée à Singapour, qui développe des projets à haute intégrité.

Symbiosis est une coalition d'acheteurs qui offre aux porteurs de projets une garantie d'achat à long terme afin de permettre la mise en œuvre à grande échelle de projets de restauration de la nature.

Tencent est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de l'Internet et des technologies, qui met la technologie au service du bien commun.

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Praveen T B

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