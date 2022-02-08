Tidal Basin Group 員工參與討論如何提高多元和弱勢社群的災難應變與取用恢復資源的能力

維珍尼亞州亞歷山大2022年2月8日 /美通社/ -- 研究表明，受災害影響的少數族裔不會像其他人口般迅速復原。根據 Scientific American，少數族裔社區更容易受到氣候變化的影響，而遭受愈來愈強烈的颶風、洪水、野火和熱浪的影響情況尤為嚴重。這種脆弱性是由社區的位置和社會因素造成，例如高貧困率，通常會阻礙災難應變和恢復。此外，災難恢復政策有利於業主而不是租客，非洲裔美國人和少數族裔在緊急回應／管理人員中的代表性不足。

儘管這些問題並非新鮮事，但我們與 Tidal Basin Group 三名非裔美國人團隊成員舉行座談，討論如何解決備災問題，並使種族多元和弱勢社群在災難後更易和公平獲得恢復資源。

副營運總監 Esrone McDaniels

「法律需要確保每個人都擁有相同的權利和平等的機會， 我們需要公平的競爭環境。災難沒有歧視， 會影響每一個人。每一個人，即白人、黑人、西班牙裔、原住民、所有種族多元的人群，都應該得到任何未滿足的需求。為了幫助落後的人，我們必須指導他們在災難過後如何行事。

準備資訊必須事先可以存取，並傳給人可以獲取新聞的媒體，例如家庭經營的小店和教堂。讓人透過社區接受的方式吸收資訊。在一些社區，它是廣告牌；而對於其他人，可以報紙或電台。

更重要的是，需要建立一個信任框架， 讓社區人士參與 [當地災難] 計劃會議。您必須提出不同的聲音，並與領導者建立信任。當您在對話中加入更多聲音時，您將擁有更全面的策略。」

社區發展、房屋和基建設施團隊高級總監 Dawn Mascoll 先生

「教育是關鍵。無論是教堂的社區資訊會議、指導或學生實習，人需要了解社區將如何受到災害的影響、甚麼是應急管理及應急管理專業人員如何在災害和災難後提供幫助。他們需要了解從何處獲取資源才能重新站起來。有很多參與和外展的機會，特別是對少數族裔、婦女和殘疾人士。

Tidal Basin 積極參與回饋社區活動。作為一個行業，需要做更多的外展活動來擴大資源及教育弱勢社群。

需要與學校和大學建立更多的合作夥伴關係，以提供指導及／或實習機會。應急管理專業人士可以在 HBCU 和地區高中的「職業日」中擔任客座講師。少數族裔學生需要知道他們可以做得很好，影響他人，並在應急管理的職業生涯中成長。我們需要培育下一代應急管理人員和行業領導者。

此外，法律需要解決應急管理立法的差異，包括地方、州和聯邦各級。他們需要做得更好以縮窄差距，以更公平方式提供資源和幫助。」

恢復團隊項目經理 Jeremy Speaks

應急管理、回應和恢復工作真的很棒，因為您正在產生影響。您永遠不知道僅做您所做的事就能給別人帶來靈感， 這是有目的的工作。我鼓勵年輕的非裔美國人研究應急管理職業，因為我們需要熟悉的聲音，即安心、自信和希望的聲音。其他人離開後，我們仍駐守現場， 我們留下來重建。

在全國，我們需要在應急管理方面爭取更加多元的勞動力。多元承認每位員工的個人優勢和他們帶來的潛力。他人的尊重和創造力最終將我們團結起來，並且可以成為成功、繁榮工作場所和工作文化的秘訣。」

Tidal Basin 重視其多元的團隊和領導力，並繼續在我們自己的組織和行業內建立共融和公平的文化。與應急管理多元及共融研究所 (I-DIEM) 等組織建立合作夥伴關係，我們的領導者與美國眾議院國土安全委員會就如何進行使應急準備、回應和恢復實踐更加公平，這只是我們將繼續推動應急管理領域的多元和公平的一些方式。

關於 Tidal Basin

Tidal Basin 是美國領先的應急和災害管理諮詢公司，為政府、組織、企業和社區提供計劃性和技術管理經驗和資源。我們的綜合災難管理解決方案和專業知識可幫助客戶和合作夥伴有效實現備災和恢復目標。我們對所有可用資金來源的理解和駕馭能力，使我們能夠透過增加客戶為幫助改善其社區和企業的計劃獲得的資金來提供最大價值。如欲了解更多關於我們工作和團隊的資訊，請瀏覽 tidalbasingroup.com。

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