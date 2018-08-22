TIDAL X: BROOKLYN возвращается в «Барклайс-Центр» 23 октября 2018 года

Все поступления от четвёртого ежегодного благотворительного концерта будут направлены на поддержку реформы криминального правосудия

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 5 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Cегодня международная платформа доставки потокового музыкального и видеоконтента TIDAL анонсировала проведение 4-го ежегодного благотворительного концерта «TIDAL X: BROOKLYN» во вторник, 23 октября, на территории арены «Барклайс-Центр» в нью-йоркском Бруклине. В этом году платформа совместно с партнёрами поддержат реформу криминального правосудия по всей стране. Все поступления от продажи билетов на концерт будут переданы таким специализированным некоммерческим организациям, как REFORM и Equal Justice Initiative .

Начиная с 12:00 по восточному времени, все члены TIDAL получат приоритетный доступ к приобретению билетов TIDAL X: BROOKLYN через веб-сайт TIDAL.com/BROOKLYN или приложение TIDAL (для ПК и мобильных устройств). В открытую продажу билеты поступят в пятницу, 7 сентября, с 12:00 по восточному времени. Приобрести их можно будет через Ticketmaster.

С момента учреждения в 2015 году благотворительные концерты TIDAL X помогли собрать свыше 10 млн. долл. США для нужд защиты социальной справедливости, помощи при массовых бедствиях и образовательных программ. Каждый год свыше 30 ведущих мировых звёзд и самых перспективных молодых исполнителей собираются вместе, чтобы оказать поддержку нуждающимся по всему земному шару. Стиви Уандер, Бейонсе, JAY-Z, Лорин Хилл, Дженнифер Лопес, Kaskade, Fifth Harmony, Джесси Рейес, Алессия Кара, Flatbush Zombies и Victory Boyd не раз становились участниками этого выдающегося события. Больше информации см. по ссылке: TIDAL.com/BROOKLYN (Код для вставки видеофайла: http://tdl.sh/TIDALXBKPresale ).

Узнать больше, посмотреть прямую трансляцию концерта или принять участие в благотворительных акциях поклонники платформы по всему миру могут на портале TIDAL.com/BROOKLYN .

Концерт, который будет транслироваться в прямом эфире, подтверждает стремление TIDAL поддерживать различные благотворительные начинания и участвовать в решении ключевых социальных проблем, актуальных для музыкального сообщества. В число начинаний, поддерживаемых платформой, входит программа Social Wave For Change от Лил Уэйна, конкурс TIDAL X: Money Talk Education Challenge от T.I., а также различные инициативы по защите социальной справедливости при участии A$AP Ferg, The LOX, Дэмиана Марли, Dec. 99th и многих других.

Средства массовой информации, желающие освещать благотворительный концерт, могут получить аккредитацию по ссылке ниже: https://goo.gl/forms/QiYCNVzZweoBXHTs2

О платформе TIDAL



TIDAL - это международная музыкальная и развлекательная платформа, делающая исполнителей и поклонников ближе друг к другу посредством уникального контента и эксклюзивных мероприятий.

Ресурс, принадлежащий самим исполнителям, работает в 53 странах, а сервис потоковой передачи контента располагает каталогом из более чем 57 млн. музыкальных композиций и 235 000 высококачественных видеороликов, а также оригинальных сериалов, подкастов, тысяч тщательно отобранных плейлистов и дебютных материалов, доступных через TIDAL Rising. Следуя взятому владельцами курсу на создание более устойчивой модели музыкальной индустрии, TIDAL доступна в премиальном и HiFi-сегментах, включая записи Master Quality Authenticated (MQA).

Для получения дополнительной информации посетите www.tidal.com .

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/739750/TIDAL_Logo.jpg

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http://www.tidal.com

