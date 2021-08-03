TIENS Group стане глобальним постачальником послуг

Завдяки цьому форуму Китай та TIENS Group отримали можливість заявити про себе світовій спільноті. Повідомляється, що на форум були запрошені важливі гості, серед яких і керівники відповідних міжнародних організацій, і експерти галузі охорони здоров'я, і дослідники у сферах логістики та ланцюгів поставок тощо.

– Протягом багатьох років TIENS Group наполегливо працює у напрямі розбудови ініціативи «Один пояс і один шлях». Компанія зосереджує свою увагу, вкладає багато енергії та зусиль у збільшення обсягу інвестицій та розширення ринку в країнах вздовж «Одного поясу і одного шляху». Наразі TIENS Group відкрила свої філії у більш ніж 110 країнах і посприяла розбудові ділового ринку у 224 країнах та регіонах світу. Те, що ми маємо можливість сприяти покращенню рівня умов життя більш ніж 47 мільйонів сімей по всьому світу і робити для цього реальні кроки, для нас вкрай важливо, – з гордістю заявляє журналістам Лі Цзіньюань, голова TIENS Group.

Займаючи міцні позиції в Європі, наразі компанія зорієнтована на подальший розвиток і зростання. У майбутньому TIENS виконуватиме свої зобов'язання щодо «Здорового людства та якісного соціального забезпечення» через запуск мережі своїх фірмових магазинів високого класу. Тим часом TIENS Group планує скористатися тим, що китайські підприємства у сфері електронної комерції займають у галузі вже протягом багатьох років провідні позиції, і реалізувати можливості глобального маркетингу в умовах розростання глобальної транскордонної електронної комерції для максимізації отриманої користі.

За словами Лі Цзіньюаня, в майбутньому Tianshi Group має на меті більш тісно співпрацювати з підприємствами з різних куточків світу, а також більш ефективно керувати відносинами з комерційними підприємствами різних країн в усіх сферах, зокрема, у сфері сталого розвитку.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1587130/1.jpg

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