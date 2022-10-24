Time is Eternal номинирован на премию Best Fashion Film Award на фестивале в Хорватии

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Berite Labelle

Oct 24, 2022, 03:00 ET

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 24 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Короткометражный фильм Time is Eternal («Время вечно») модели из Лос-Анджелеса Берит Лабелль (Berite Labelle) https://www.beritelabelle.com, которая выступила одновременно в качестве актрисы, соавтора сценария и продюсера, вошел в официальный отбор престижного ежегодного фестиваля фильмов о моде CROATIA Fashion Film Festival https://croatiafff.wixsite.com/cfff. Фестиваль пройдет в субботу, 27 октября 2022 года в кинотеатре Kaptol Boutique Cinema в Загребе. 

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Time Is Eternal
Time Is Eternal

Фильм Time is Eternal был снят режиссером Дэниелом Лиром (Daniel Lir) совместно со своей женой и деловым партнером по Dream Team Directors Баю Беннетт (Bayou Bennett). https://www.dreamteamdirectors.com/filmc343928d Лир также выступил в роли соавтора сценария.

В июле Time is Eternal выиграл четыре награды («Лучший фильм», «Лучший директор», «Лучшая актриса» и «Лучшая сценография») на 13-м ежегодном международном фестивале фильмов о моде La Jolla International Fashion Film Festival в Калифорнии, где 15-минутная работа была удостоена 10 номинаций. И совсем недавно Time is Eternal попал в официальный отбор берлинского фестиваля кино о моде Berlin Fashion Film Festival.

https://berlinfashionfilm.awardsengine.com/?action=ows:entries.details&e=95530&project_year=2022  

Действия Time is Eternal происходят в современном Лос-Анджелесе — сюжет переносит зрителя в сознание знаменитой писательницы, которая публикует новый роман, повествующий о вымышленной встрече двух легендарных женщин. Клеопатра VIII, царица Египта в I веке до н. э., лично знакомится с писательницей и активисткой движения за права женщин Мэри Уолстонкрафт (Mary Wollstonecraft), матерью автора «Франкенштейна» Мэри Шелли (Mary Shelley). 

Будучи могущественной одой женской стойкости и равенству, хроника фильма представляет собой увлекательную дискуссию между этими двумя зачинательницами. Известные как любовницы и воины за правое дело, правительница и писательница обдумывают различные подходы к лидерству, кульминацией которых является общая вечная страсть.

«Мы хотели подчеркнуть силу женщин на протяжении всей мировой истории, где прежде доминировали мужчины, — заявил Лир, — Я очень сопереживал Берит, поставившей перед собой цель информировать молодое поколение о значимом (и недостаточно освещенном) вкладе этих женщин в формирование нашей культуры».

В дебютном фильме Лабелль играет четыре роли: писательницы, Клеопатры, Уоллстонкрафт и русалки, символизирующей движение в другом измерении времени.

«Можно создавать удивительные вещи, когда вам сопутствуют воображение и любовь, — заявила Лабелль, — Я стремлюсь делиться с миром прекрасными моментами, порождаемыми моим внутренним миром. Благодарность, знания и терпение — другие важные элементы, без которых мне бы не удалось завершить Time is Eternal. Приглашаю вас в кинопутешествие, полное удивительных открытий».

Фильм, снятый в поместье Парамоур (район Силвер-Лейк в Лос-Анджелесе) с роскошным убранством улиц начала двадцатого века, делает особый акцент на моде. 

«Я надеялась сразить зрителей красотой и погрузить их в мир волшебства и вдохновения, который поможет им забыть о своих проблемах и о всем том, через что человечеству пришлось пройти за последние два года», — отметила Беннетт.

Голливудский стилист и модельер-дизайнер Ленов, который в прошлом сотрудничал со Saweetie, Биби Рексой (Bebe Rexha) и Игги Азалией (Iggy Azalea), в данной работе отдавал предпочтение винтажным атрибутам.

«Воссоздание исторических моментов через призму моды для этого фильма было невероятным опытом, — отметил Ленов, — Каждая из героинь фильма боролась за права женщин, и мне хотелось выйти за определенные рамки, наделив их элементами стиля и страсти. Моей целью было ‎обогатить понимание женственной энергии для зумеров и других поколений. Я очень признателен дизайнерам Мишель Хеберт (Michelle Hebert) и Эли Мади (Elie Madi) за то, что они помогли сотворить Мэри и Клеопатру такими, какими я их представлял».

С октября 2021 года Лабелль появлялась на обложках журналов многочисленных международных изданий, включая Vogue, Glamour, Harper's Bazaar и Marie Claire. Лабелль получила степень бакалавра по актерскому мастерству в Нью-Йоркской киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Компания Dream Team Directors сотрудничает с такими знаменитостями и брендами, как Марк Руффало (Mark Ruffalo), Белла Хадид (Bella Hadid), Джульетт Льюис (Juliette Lewis), Лиа Мишель (Lea Michele), Coldplay, Пэрис Хилтон (Paris Hilton), Adidas, Smashbox Cosmetics, Atlantic Records и Chrome Hearts. Их короткометражный фильм 2019 года Tombstone Pillow завоевал широкое признание и получил 33 награды.

Twitter: @DreamTeamFilm @berite_lalle #TimeIsEternal

Instagram: @berite_lalle @dreamteamdirecters
https://instagram.com/croatiafashionfilm?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Ссылки и изображения доступны по запросу. Берит Лабелль, Дэниел Лир, Баю Беннетт и другие номинированные участники команды доступны для интервью. Контактная информация: Dream Team Directors: [email protected] , [email protected] 917-907-2169 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1921953/Berite_Labelle_Time_Is_Eternal_Mermaid.jpg

SOURCE Berite Labelle

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