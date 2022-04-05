TiShaunda McPherson加入NORC擔任高級副總裁兼有史以來首任多元化主管

NORC 財務及行政執行副總裁兼財務總裁 Ellen Beatty 表示：「多元、種族平等和共融 (DREI) 是 NORC 的首要策略重點之一，而在 TiShaunda 的願景、敏銳度和領導力下，將蓬勃發展。她和 DREI 的新辦公室得到 NORC 董事會、執行委員會和整個領導團隊的全力支援。我真的很高興與她合作，制定雄心的計劃，使我們的組織和我們的工作更加多元化、公平和平易更人。」



McPherson 最近在西北大學擔任平等高級助理副總裁一職，致力培養平易近人、歸屬感和問責的文化，管理大學的多元、平等、共融 (DEI) 以及反種族主義教育和培訓計劃的發展。TiShaunda 對 DEI 實踐和原則有深入了解，並且擁有 20 多年解決機構、區域和系統性歧視和平等問題的經驗，將貢獻 NORC。在擔任各種法律職位的早期職業經驗後，TiShaunda 曾擔任美國教育部的高級公民權利律師，然後管理 Adtalem Global Education 的平等、獲取和聘用事務。



McPherson 補充說：「在面試過程中，我深深感受到公司致力於在整個組織的各個職能部門深入實現多元化、種族平等和共融，並進行必要的工作。我很高興與 NORC 各方面的員工合作，並共同努力繼續組織的出色工作。」



NORC 總裁兼行政總裁 Dan Gaylin 表示：「TiShaunda 的轉型領導風格和圍繞反種族主義和預防策略的豐富知識，正是加速變革和增強我們 DREI 工作所需。」



McPherson 擁有西北大學的法律學位、明尼蘇達州大學的公共政策碩士學位，以及伊利諾伊大學的心理學學士學位。她還是獲任命的牧師，擁有 Garrett-Evangelical 神學院的神學碩士學位。



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