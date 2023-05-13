TOJOY получила награду. Платформа экономики общего потребления поможет единорогам

Компания TOJOY получила награду на китайско-арабском саммите по инвестициям в стартапы-единороги. Г-н Гэ Цзюнь считает, что платформа экономики совместного потребления является плодородной площадкой для ускорения развития стартапов-единорогов

ПЕКИН, 14 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- На арабо-китайском саммите по инвестициям в стартапы-единороги в рамках 12-ого ежегодного инвестиционного совещания, состоявшегося в Абу-Даби 9 мая 2023 года, TOJOY Group получила награду «Unicorns Social Impact Awards», которая присуждается за выдающийся вклад TOJOY в поддержку Великой экономики совместного потребления и ускорение развития инновационных предприятий. Его Превосходительство д-р Тани бин Ахмед Аль Зейуди, государственный министр внешней торговли ОАЭ и вице-председатель Совета по промышленному развитию, а также Его Превосходительство Дауд Аль Шезави, председатель ежегодного инвестиционного совещания, вручили награду г-ну Гэ Цзюню, глобальному генеральному директору TOJOY Group.

H.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, UAE Minister of State for Foreign Trade and Vice Chairman of the Industry Development Council and H.E. Dawood Al Shezawi, President, Annual Investment Meeting presented the award to Ge Jun

Его Превосходительство д-р Тани бин Ахмед Аль Зейуди, государственный министр внешней торговли ОАЭ и вице-председатель Совета по промышленному развитию, и Его Превосходительство Дауд Аль Шезави, председатель ежегодного инвестиционного совещания, вручили награду г-ну Гэ Цзюню

Г-н Гэ Цзюнь выразил благодарность за оказанную ему честь. Он отметил, что это результат усилий компании TOJOY по продвижению и развитию Великой экономики совместного потребления, приложения всех усилий для ускорения развития инновационных предприятий, а также дальнейшего внедрения инноваций и продвижения вперед. На протяжении последних 32 лет TOJOY уделяла приоритетное внимание инновационному развитию, приносила большую пользу обществу за счет технологических инноваций и повышения качества предоставления услуг.

Приятно видеть, что на этом мероприятии такую же награду также получила компания Xiaoyudida (XYDD). Компания XYDD продвигается на платформе TOJOY, а ее бизнес развивается быстрыми темпами.

Фактически, являясь глобальным предприятием, предоставляющим платформу на основе больших данных миллионов предпринимателей, компания TOJOY расширила свою коммерческую деятельность до более чем 40 городов в Китае и за рубежом. На платформе собралось более 2,8 миллиона владельцев малого и среднего бизнеса с более чем 18 000 инновационных корпоративных ресурсов.

«В настоящее время отрасли в мире нуждаются в преобразовании и модернизации. А в Китае около 10 000 инновационных предприятий ежегодно нуждаются в различных ресурсах для поддержки своего развития, и 10 миллионам владельцев традиционных МСП необходимо трансформировать и модернизировать свои предприятия. Это требует расширения возможностей платформ совместного использования, что является нашей ответственностью». Г-н Гэ Цзюнь призывает участников этой конференции уделять больше внимания экономике Китая, сотрудничать с китайскими партнерами, ускорять внедрение инноваций и рост вместе с компанией TOJOY, чтобы воспользоваться будущими рыночными возможностями.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2076122/image_846138_53270211.jpg

SOURCE TOJOY SHARED HOLDING GROUP