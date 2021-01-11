TOJOY и KADIN заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Все лидеры возлагают большие надежды на перспективы такого сотрудничества. По словам генерального директора Ге Джуна и председателя Росана Роеслани, установление партнерских отношений между TOJOY и KADIN открывает новую главу не только для этих двух организаций, но и для деловых кругов обеих стран на мировой арене. Платформа TOJOY, имеющая огромный рыночный потенциал, богатый опыт и более миллиона зарегистрированных предпринимателей, готова к поддержке «квазиединорогов» и развитию их успеха на китайском рынке. В то же время KADIN намеревается в полной мере использовать свою обширную сеть для обеспечения того, чтобы голос китайских предпринимателей был услышан на индонезийском рынке. По мере углубления партнерства между TOJOY и KADIN китайские и индонезийские деловые круги также будут стремиться к улучшению взаимопонимания и активизации делового взаимодействия между собой, что принесет пользу народам обеих стран.

Компания TOJOY, основанная в 1991 году, управляет крупнейшей платформой, созданной в целях расширения бизнеса и ускорения его развития в Китае и за рубежом. За последние 29 лет компания TOJOY успешно построила полномасштабную и высокоэффективную онлайн- и офлайн-платформу для оказания помощи начинающим предприятиям, ускорения их роста и предоставления профессиональных услуг. На этой платформе зарегистрировано свыше 1 миллиона инвесторов и предпринимателей с крупными капиталами, ежегодно проводится более 300 крупномасштабных мероприятий по поддержке компаний-единорогов, а также создана всемирная сеть с исчерпывающим набором деловых услуг. На данный момент компания TOJOY значительно расширила географию своей деятельности за пределы Китая, охватив Северную Америку, Европу, Латинскую Америку, АСЕАН и другие регионы путем учреждения своих представительств в Гонконге, Нью-Йорке, Париже, Вене и Мехико.

С другой стороны, KADIN является зонтичной организацией по отношению к индонезийским ассоциациям. Она целенаправленно занимается всеми вопросами, касающимися торговли, промышленности и сферы услуг, и твердо намерена использовать возможности национальной экономики и ее синергетический потенциал. KADIN — единственная общенациональная деловая организация, уполномоченная по закону выступать от имени частного бизнеса. 34 региональные палаты и 514 районных отделений обеспечивают присутствие KADIN по всей территории страны. Благодаря этой огромной сети KADIN является предпочтительным партнером для иностранных компаний, начинающих свою деятельность в Индонезии.

Пользуясь своими партнерскими взаимоотношениями с платформой ускорения развития бизнеса TOJOY, KADIN стремится помочь индонезийским компаниям получить доступ к эффективным бизнес-моделям для ведения конкурентоспособной деятельности в Китае, найти подходящего партнера с соответствующими деловыми рекомендациями в этой сфере, содействовать индонезийским компаниям в поиске актуальной деловой информации и возможностей, а также проводить регулярные деловые консультации между двумя сторонами с целью обсуждения перспектив и возможностей развития бизнеса, имеющих важное значение для индонезийских компаний. KADIN ожидает, что всемирная география присутствия компании TOJOY и проводимые ею международные мероприятия будут способствовать привлечению все большего числа индонезийских предпринимателей и компаний на платформу TOJOY.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1417523/The_MOU_signing_Chairman_Rosan_Roeslani_Global_CEO_Ge_Jun.jpg

SOURCE TOJOY SHARED HOLDING GROUP