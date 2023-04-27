Toshiba TV X9900L сочетает в себе лучшее из двух миров

ГОНКОНГ, 27 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- В мире, где технологии быстро развиваются, Toshiba TV выделяется своим новейшим продуктом: Toshiba TV X9900L.

Высококлассная модель, привлекающая внимание своим изысканным дизайном, разработана для получения идеальных впечатлений.

Среди отличительных особенностей - экран с технологией REGZA Engine OLED, обеспечивающий потрясающие изображение и яркие цвета. В дополнение к превосходному изображению, X9900L может похвастаться впечатляющим звуком. Встроенный процессор Tru Bass улучшает низкочастотные звуки для более мощного воспроизведения басов, а звуковая технология Tru Screen обеспечивает чистый звук, исходящий непосредственно от экрана, создавая более захватывающее и реалистичное впечатление от звука.

В новой кампании на тему 90-х годов, посвященной модели X9900L, Toshiba TV использует свой фирменный стиль мастеров "Такуми", аутентичности и ответственности. Новая инициатива, направленная на возвращение классического ощущения золотой винтажной эпохи, призвана возродить теплые воспоминания о 1990-x годах.

Благодаря такому подходу Toshiba TV предпринимает экстраординарные усилия, чтобы стать более известными во всем мире, охватив еще более широкую аудиторию.

Предсказуемо, что важным элементом глобального предвкушения новой кампании Toshiba TV является ее захватывающая дуальность. Объединив лучшее из винтажных образцов 90-x и современных 2020-x годов, Toshiba TV подтверждает свою приверженность высокому мастерству и непревзойденным инновациям.

Информация о компании Toshiba TV

Toshiba TV имеет 71-летнюю историю в производстве телевизоров. Благодаря богатому наследию изобретений и новаторских идей, компания Toshiba TV первая выпустила множество телевизоров с передовыми технологиями. Toshiba TV подарили незабываемые впечатления и новые ощущения от просмотра многим людям во всем мире благодаря высокому качеству изображения.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2063512/image_1.jpg

SOURCE Toshiba TV