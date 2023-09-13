Toshiba TV Z870 переосмысливает аудиовизуальные возможности домашних развлечений

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Toshiba TV

13 Sep, 2023, 17:51 ET

ГОНКОНГ, 14 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Toshiba TV объявила о выпуске новой модели Toshiba Z870, которая поразит современного зрителя высокой четкостью экрана и качественным звуком.

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Благодаря уникальным возможностям модели, игровые вечера станут более захватывающими, а киносеансы – более впечатляющими. Центральное место в привлекательности телевизора Toshiba Z870 занимает экран Mini LED 4K; эта технология обеспечивает поразительную контрастность и точность цветопередачи, с исключительной четкостью передает каждую деталь внешности любимого актера – от отдельных прядей волос до тончайшей мимики в самых темных и ярких сценах, гарантируя эффект погружения.

В ходе напряженной игровой сессии любая задержка или пропуск кадра влияет на впечатление игрока. Разработанный компанией Toshiba Z870 дисплей 144 Гц предназначен для решения этой проблемы. Каждое быстрое движение персонажа, от обходных маневров в стратегических играх до стремительных погонь, передается исключительно четко. Функция Game Mode Pro гарантирует, что игра на экране будет такой же плавной и отзывчивой, как и рефлексы.

В дополнение к этому, технология Quantum Dot Color обеспечивает точное воспроизведение ярких цветов в каждом кадре, а AMD FreeSync Premium гарантирует бесперебойность игрового процесса и плавность действий благодаря устранению разрывов и замираний экрана.

"За кулисами" усердно трудится встроенный REGZA Engine ZRi, улучшая каждый визуальный элемент для получения более яркого и кристально чистого изображения. Визуальный ансамбль Toshiba TV Z870 дополняется включением звуковой системы REGZA Bass Woofer Pro, системы объемного звучания ZR 2.1.2 и фронтальной акустической системы. От едва уловимого шелеста листьев в спокойной сцене фильма до нарастающего темпа саундтрека в игре – аудиосигнал неизменно чистый и четкий.

Помимо привлекательных технических характеристик, модель Z870 от Toshiba TV представляет собой превосходное сочетание технологий и дизайна, направленное на решение реальных задач в сфере развлечений.  По мере поступления в продажу новейшей модели Toshiba TV Z870, нарастает ожидание обещанной динамичности, и того, что эта новинка продолжит серию успехов своих предшественников.

Информация о компании Toshiba TV

Toshiba TV имеет 70-летнюю историю производства телевизоров. Благодаря богатому наследию изобретений и новаторских идей компания Toshiba TV первой в мире выпускала телевизоры с новыми функциями. Toshiba TV подарили незабываемые впечатления и новые ощущения от просмотра многим людям во всем мире благодаря высокому качеству изображения.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2208514/image.jpg

SOURCE Toshiba TV

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