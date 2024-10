Trintech wird als „Leader" im 2024 IDC MarketScape Worldwide Office of the CFO Record to Report Vendor Assessment (Bericht zur Lieferantenbewertung für das Jahr 2024 von IDC MarketScape Worldwide Office of the CFO) anerkannt

Risikomanagement, schnelle und einfache Umsetzung und die Fähigkeit, große Transaktionsvolumina zu bewältigen, werden als die wichtigsten Stärken von Trintech genannt.

DALLAS, 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Finanzabschlusslösungen für die Finanzabteilung, wurde in der Kategorie „Leader" des IDC MarketScape: Worldwide Office of the CFO Record to Report 2024 Vendor Assessment (doc #US52037924, September 2024) positioniert.

„Da die Finanzlandschaft immer komplexer wird, bleibt der Record-to-Report-Prozess (R2R) ein Eckpfeiler für CFOs bei der Bereitstellung genauer und zeitnaher Finanzdaten", sagte Heather Herbst, Forschungsdirektorin des IDC Worldwide Office of the CFO. „Unternehmen, die eine End-to-End-Lösung für R2R priorisieren und dabei Automatisierung und fortschrittliche Analysen integrieren, werden nicht nur die Compliance optimieren, sondern auch Finanzvorständen Echtzeit-Einblicke zur Förderung der strategischen Entscheidungsfindung bieten. Das Engagement von Trintech, umfassende Lösungen zu liefern, macht das Unternehmen zu einem wichtigen Partner bei der Optimierung dieser Prozesse."

Zu den wichtigsten Stärken von Trintech im Rahmen der IDC MarketScape-Bewertung gehören:

Risikomanagement: Trintech bietet die Möglichkeit, Risiken während der gesamten Finanztransaktionen zu erkennen.

Trintech bietet die Möglichkeit, Risiken während der gesamten Finanztransaktionen zu erkennen. Schnelle und einfache Implementierung: Kunden von Trintech gaben an, dass die Implementierung einfach und schnell war.

Kunden von Trintech gaben an, dass die Implementierung einfach und schnell war. Fähigkeit, mit großen Transaktionsvolumen umzugehen: Trintech kann ein großes Transaktionsvolumen durch Automatisierung abwickeln und ist daher für den Einzelhandel, das Gastgewerbe, Versicherungen und Finanzinstitute besonders interessant.

„Bei Trintech wissen wir, dass Zeit eine kostbare Ressource ist, insbesondere in der schnelllebigen Finanzwelt", sagte Darren Heffernan, Geschäftsführer von Trintech. „Unser Ziel ist es, den Menschen Zeit zurückzugeben, indem wir Cloud-basierte Lösungen bereitstellen, die Finanzoperationen für Unternehmen jeder Größe durch fortschrittliche Automatisierung und KI-Funktionen verändern. Wir sind bestrebt, manuelle Eingriffe und das mit langwierigen Abschlusszyklen verbundene Burnout zu reduzieren und ein flexibleres und nachhaltigeres Arbeitsumfeld für Buchhalter zu schaffen. In einer Zeit, in der die Bindung von Talenten von entscheidender Bedeutung ist, ebnen die innovativen Lösungen von Trintech den Weg für eine Zukunft, in der Finanzteams florieren können."

Trintechs speziell entwickelte Lösungen für die Abstimmung und den Abschluss von Finanzgeschäften helfen Unternehmen aller Größen und Branchen, Zeit zu gewinnen:

„Der größte Vorteil ist die erhebliche Zeitersparnis. Unser Bankabstimmungsprozess hat sich mit Trintech von vier bis fünf Stunden auf zehn Minuten verkürzt." – Proshop

„Heute gleichen wir 15.000 Konten automatisch ab, was uns insgesamt 500 Stunden pro Monat erspart." – Serco

„Wir haben durch die Automatisierung mit Trintech 30 Mitarbeiterstunden pro Tag eingespart und unseren Abschlussprozess um mindestens zwei Tage verkürzt." – Utah Community Credit Union

Laden Sie hier einen Auszug der Bewertung aus dem 2024 IDC MarketScape for Office of the CFO Record to Report herunter.

Informationen zu IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Untersuchung verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren der Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Lieferanten.

Informationen zu Trintech

Trintech gibt den Menschen Zeit zurück für das, was am wichtigsten ist. Unsere cloudbasierte Plattform und unsere Lösungen bieten tausenden Kunden weltweit die Möglichkeit, die Produktivität ihrer Finanz- und Buchhaltungsorganisation zu steigern, die Effizienz zu erhöhen, die Genauigkeit zu gewährleisten, Risiken zu minimieren und die strategische Entscheidungsfindung zu unterstützen. Gewinnen Sie Zeit mit Trintech.

Als Marktführer im Bereich Finanzabschlussmanagement hat Trintech seinen Hauptsitz in Plano, Texas, mit Niederlassungen und strategischen Vertriebspartnern in den Vereinigten Staaten, Europa, Australien, Südamerika, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Im Rahmen eines starken Partner-Ökosystem arbeitet Trintech mit über 100 Partnern in einem Netzwerk miteinander verbundener Unternehmen zusammen. Weitere Informationen zu Trintech finden Sie auf www.trintech.com.

Medienkontakt:

Kelli Shoevlin

Direktorin, Globales Unternehmensmarketing und Kommunikation

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2161503/Trintech_Logo.jpg