Trintech reconnu Leader dans l'évaluation 2024 Worldwide Office of the CFO Record to Report Vendor Assessment d'IDC MarketScape

La gestion des risques, la rapidité et la facilité de mise en œuvre ainsi que la capacité à gérer des transactions de grande envergure sont les principaux atouts de Trintech.

DALLAS, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Trintech, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de clôture financière basées sur le cloud pour l'Office of Finance, a été positionné dans la catégorie des Leaders du IDC MarketScape : Worldwide Office of the CFO Record to Report 2024 Vendor Assessment (doc #US52037924, septembre 2024).

« Alors que l'écosystème financier devient de plus en plus complexe, le processus Record to Report (R2R) reste une pierre angulaire pour les directeurs financiers dans la fourniture de données financières précises et rapides », déclare Heather Herbst, directrice de recherche d'IDC Worldwide Office of the CFO. « Les organisations qui donnent la priorité à une solution de bout en bout pour le R2R, en intégrant l'automatisation et l'analyse avancée, ne se contenteront pas de rationaliser la conformité, mais donneront également aux directeurs financiers des informations en temps réel qui leur permettront de prendre des décisions stratégiques. L'engagement de Trintech à fournir des solutions complètes en fait un partenaire essentiel dans l'optimisation de ces processus. »

Les principaux atouts de Trintech dans l'évaluation IDC MarketScape sont les suivants :

Gestion des risques : Trintech propose de signaler les risques sur l'ensemble des transactions financières.

les clients de Trintech ont déclaré que la mise en œuvre était facile et rapide. Capacité à traiter des transactions de grande ampleur : Trintech traite un grand nombre de transactions grâce à l'automatisation, ce qui le rend plus attrayant pour les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie, de l'assurance et des institutions financières.

« Chez Trintech, nous comprenons que le temps est une ressource précieuse, en particulier dans le monde de la finance qui évolue rapidement », déclare Darren Heffernan, CEO de Trintech. « Notre objectif est de redonner du temps aux équipes en fournissant des solutions basées sur le cloud qui transforment les opérations financières pour les organisations de toutes tailles grâce à l'automatisation avancée et aux capacités IA. Nous nous engageons à réduire les interventions manuelles et l'épuisement associé aux longs cycles de clôture, en créant un environnement de travail plus flexible et plus durable pour les comptables. À une époque où la rétention des talents est cruciale, les solutions innovantes de Trintech ouvrent la voie à un avenir où les équipes financières peuvent s'épanouir. »

Les solutions de rapprochement et de clôture financière conçues par Trintech continuent d'aider les organisations de toutes tailles et de tous secteurs à faire en sorte que le temps soit utilisé de la meilleure manière :

« L'avantage le plus important a été le gain de temps considérable. Notre processus de rapprochement bancaire est passé de 4-5 heures à 10 minutes avec Trintech. » - Proshop

« Aujourd'hui, nous mettons automatiquement en correspondance 15 000 comptes, ce qui nous a permis d'économiser 500 heures par mois. » - Serco

« Nous avons économisé 30 heures de travail par jour et réduit notre processus de clôture d'au moins deux jours grâce à l'automatisation avec Trintech. » - Utah Community Credit Union

Téléchargez un extrait de l'évaluation 2024 IDC MarketScape for Office of the CFO Record to Report ici.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation IDC MarketScape des fournisseurs est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de technologies et de services sur un marché donné. L'étude utilise une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de technologie sont comparés de manière pertinente. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation exhaustive des forces et faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Trintech

Trintech redonne du temps aux gens pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus. Notre plateforme et nos solutions basées sur le cloud permettent à des milliers de clients dans le monde entier de mener une transformation de la productivité dans leurs organisations financières et comptables - en augmentant l'efficacité, en garantissant la précision pour atténuer les risques et en renforçant la prise de décision stratégique. Optimisez votre temps avec Trintech.

Chef de file de la gestion des clôtures financières, Trintech a son siège à Plano, au Texas, et dispose de bureaux et de revendeurs stratégiques aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Amérique du Sud, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Grâce à un solide écosystème de partenaires, Trintech collabore avec plus de 100 sociétés pour créer un réseau d'entreprises interconnectées. Pour en savoir plus sur Trintech, consultez le site www.trintech.com.

