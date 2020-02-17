Триумф BOSIDENG на Лондонской неделе моды: китайский бренд призвал весь мир поддержать Поднебесную

Дебютное участие BOSIDENG в весенней Лондонской неделе моды можно по праву назвать знаковым моментом в истории крупного китайского бренда. На фоне всеобщего беспокойства по поводу вспышки нового коронавируса многие китайские дизайнеры и средства массовой информации отказались от участия в модных показах этого сезона. Зарубежные масс-медиа констатируют "отсутствие китайцев на международных неделях моды-2020". Однако, подавая пример уверенности, силы и стойкости китайского народа, бренд BOSIDENG призвал своих зарубежных друзей и поклонников поддержать Поднебесную в это тяжелое для нее время.

Лондонская неделя моды, входящая в четверку самых значимых событий отрасли, славится своим инновационным и авангардным духом. Мероприятие привлекает дизайнеров и представителей ведущих брендов из всех уголков земного шара, являясь ключевой платформой для выражения креативной энергии. Присутствие китайского бренда стало одной из самых горячих тем для обсуждения среди участников весенней недели моды в британской столице.

Организаторы шоу BOSIDENG включили в программу множество отсылок к Китаю. Лица моделей в пуховиках из новой коллекции украшал флаг КНР. Весенняя коллекция бренда охарактеризовалась смелыми сочетаниями ярких красок - зеленое яблоко, неоновый желтый и любимый Ван Гогом оттенок синего, - и таких трендовых элементов, как светоотражающий цифровой камуфляж. Эта потрясающая комбинация модного креатива и технического мастерства задает ритм китайской модной индустрии.

Показ завершился на жизнерадостной ноте: к дизайнеру на подиуме присоединились 54 модели в красных пуховиках. Гости из всех уголков земного шара в один голос скандировали "Держись, Китай!" на китайском и английском, выражая свою поддержку народу Поднебесной.

По окончании показа зрители выстроились в очередь, чтобы высказать собственные слова поддержки Китаю. Один из британских зрителей отметил: "Это неделя моды стала самой необычной из всех, на которых мне довелось побывать. Держись, Китай!" Представитель китайской диаспоры за рубежом, в свою очередь, прокомментировал: "Я испытал необычное чувство гордости за свой народ, увидев наш флаг на Лондонской неделе моды. Держись, Китай!"

По сообщениям международных СМИ, участие BOSIDENG в Лондонской неделе моды создало мощный стимул для выражения глобальной поддержки Китаю в это сложное время.

Дебютировав на одном из самых значимых мероприятий модной индустрии, бренд пуховой верхней одежды BOSIDENG с 43-летней историей весьма эффектно заявил о себе на мировой арене. Кроме превосходного качества и передового дизайна своих изделий бренду также удалось продемонстрировать интернациональной публике несокрушимую уверенность в собственных силах. Следуя общей стратегии "ориентированности на основной бренд", BOSIDENG сумел завоевать себе популярность среди молодежи и вот уже два года подряд показывает впечатляющий рост. BOSIDENG олицетворяет собой потенциал китайской модной индустрии в борьбе с международной конкуренцией. Присоединившись к всеобщей борьбе с эпидемией, вызванной вспышкой смертельно опасного вируса в Ухане, компания пожертвовала 150 000 пуховиков общей стоимостью 300 млн юаней для нужд обслуживающего персонала и всех пострадавших в эпицентре заражения. Своим появлением на международной арене этот первоклассный бренд в очередной раз призвал весь мир поддержать Поднебесную своей позитивной энергией. И, благодаря BOSIDENG, Китай, вопреки всему, был представлен на Лондонской неделе моды.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1091054/WechatIMG2827_London_Fashion_week.jpg

SOURCE BOSIDENG