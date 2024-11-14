Tromox представляет абсолютно новый электрический мотоцикл M03 на EICMA 2024, возглавивший тренд в городской электрической мобильности

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Tromox

Nov 14, 2024, 06:58 ET

МИЛАН, 14 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- На одной из самых ожидаемых выставок EICMA компания Tromox с гордостью представила свою последнюю разработку – электрический мотоцикл M03, а также серийный мотоцикл MC10 и недавно модернизированный Ukko S+. Разработанный специально для использования в городской среде, M03 выделяется своей исключительной ценностью и технологической ретро-эстетикой, еще больше укрепляя позиции Tromox в городской электрической мобильности.

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M03 доступен в двух версиях, M03 Plus и M03 Pro, сертифицированных по стандартам L1e и L3e для удовлетворения разнообразных потребностей потребителей. Оснащенный аккумулятором 48 В/48 Ач с запасом энергии около 2,3 кВт*ч, M03 обеспечивает до 100 км пробега на одной зарядке, что идеально подходит для ежедневных поездок и коротких путешествий. При максимальной скорости 45 км/ч для версии Plus и 70 км/ч для версии Pro M03 является идеальным выбором для городских мотоциклистов.

Tromox признает, что цена на электрические мотоциклы должна быть сопоставима с ценой моторизованных велосипедов. Мотоциклы M03, цена на которые начинается от 2 199 евро для M03 Plus и 2 499 евро для Pro, предлагают исключительную производительность и интеллектуальные функции. Представитель Tromox заявил, что запуск M03 представляет собой важный шаг на рынке городской мобильности. Компания стремится предоставить пользователям экологически чистое и удобное электрическое решение для путешествий по доступной цене.

Кроме того, Tromox продемонстрировал модернизированный Ukko S+, который может похвастаться повышенной производительностью. Ukko S+ оснащен высокопроизводительным двигателем с пиковой мощностью 8 000 Вт в сочетании с векторным контроллером FOC собственной разработки Tromox и центральным управлением VCU+BCM автомобильного класса, обеспечивающим более мощное ускорение и более стабильную управляемость. Тем временем, электрический мотоцикл MC10 поступил в серийное производство, и Tromox активно продвигает свой глобальный план выпуска.

M03 также впечатляет своим интеллектуальным дизайном, поддерживающим NFC, Bluetooth и приложение Tromox, что повышает удобство и технологическую привлекательность для пользователей. Кроме того, он оснащен системой обнаружения слепых зон (BSD), антиблокировочной системой торможения ABS и противобуксовочной системой TCS, что обеспечивает безопасную езду.

Являясь основной моделью трендовой линейки кроссовых мотоциклов Tromox, M03, наряду с сериями MC10, Ukko и Mino, демонстрирует инновационный дух бренда и глубокое понимание тенденций городской езды. Продолжая экспансию на европейский рынок, Tromox приглашает дилеров присоединиться к движению, продвигая тренд на электрическую мобильность и находясь в авангарде будущего городских поездок.

Контакты:
Тел.: +86-571-8855 6818
Сайт: www.tromox.com 
Эл. почта: [email protected] 
Отдел по связям со СМИ: [email protected] 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2553842/image_5023322_32209287.jpg

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