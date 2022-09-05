Tronsmart представляет новую флагманскую портативную Bluetooth-колонку T7

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 5 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Tronsmart представила портативную Bluetooth-колонку T7 — новую, модернизированную версию мощной колонки Tronsmart T6.

Люди всегда любят проводить время на свежем воздухе с друзьями или родными. Будь то пеший поход или отдых на пляже, люди проводят много времени вне дома. Как насчет музыки? Возможно, стоит взять с собой портативную беспроводную колонку для фоновой музыки. А как насчет посиделок на улице? Вот почему мы выпускаем T7.

Tronsmart T7 Portable Outdoor Bluetooth Speaker

Серия T от Tronsmart представляет T7, модернизированную версию легендарной беспроводной Bluetooth-колонки T6. Tronsmart T7 с функцией светового шоу в такт музыке идеально подходит для проведения времени на открытом воздухе. Настраиваемая подсветка, пульсирующая и мерцающая в такт музыке. Зажгите по-настоящему, будь то вечеринка или прием гостей.

Что касается качества звука, то колонка обеспечивает универсальное стерео-звучание с мощным низкочастотным динамиком и двойным динамиком верхних частот. Благодаря запатентованной компанией Tronsmart технологии SoundPulse эта компактная колонка обеспечивает мощный звук для басов.

Для повышения качества музыки компания Tronsmart выпустила приложение, позволяющее пользователям корректировать частоты одним нажатием. Гибкий выбор режимов корректировки частот с учетом различных музыкальных вкусов. Кроме того, колонка также обеспечивает прослушивание превосходного стереосигнала с превосходной четкостью в режиме сопряжения.

T7 унаследовала цилиндрическую конструкцию от T6, поэтому ее так же удобно использовать и перевозить. С портативной колонкой Tronsmart T7 теперь можно забраться в еще более отдаленные уголки. Степень защиты IPX7 позволяет путешествовать, не беспокоясь о суровой погоде на пути к приключениям. Кроме того, длительное время работы от аккумулятора обеспечивает до 12 часов непрерывного прослушивания музыки без подзарядки. Будь то поездки на велосипеде, пешие прогулки или походы с ночевкой, T7 может с легкостью сопровождать вас в любых приключениях.

И хотя есть много колонок еще более портативных, чем Tronsmart T7, все же стоит купить именно эту с изумительным объемным звучанием на 360 градусов и режимами пульсирующей подсветки. Если это вдохновило вас, смело ищите подробную информацию и скидки за ранний заказ в официальном магазине Tronsmart, чтобы приобрести колонку в Amazon US, Amazon UK и Amazon ES.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1890605/image_1.jpg

SOURCE Tronsmart