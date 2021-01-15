Церемония BIGO Awards Gala 2021 соберет ведущих онлайн-трансляций для награждения за стойкость и креативность

Учитывая, что в этом году мероприятие будет полностью виртуальным, компания BIGO планирует открыть его вступительным словом своего виртуального талисмана DINO. В ходе ежегодной Гала-церемонии призы получат более 72 семей, созданных группами пользователей приложения Bigo Live, и 78 ведущих, а компания BIGO, в свою очередь планирует рассказать об успехах каждого из них в течение всего года. Победители будут выбраны в четырех категориях: «Лучший региональный ведущий», «Лучший международный ведущий» и «Лучшая международная семья», куда войдут лидеры в отдельных регионах и на глобальном уровне. В этом году отбор прошли ведущие из 150 стран и регионов мира.

«COVID-19 вынудил нас физически дистанцироваться от людей, которых мы любим больше всего, и подавляющее большинство мероприятий перешло в виртуальном пространстве, в результате чего стриминг стал лучшим инструментом объединения людей со всего мира для обмена впечатлениями в режиме реального времени, — заявил представитель компании BIGO Technology. — Несмотря на пандемию, пользователи Bigo Live доказали, что для формирования значимых связей вам не обязательно находиться рядом. Мы очень гордимся тем, как наши пользователи поддерживали друг друга в течение такого трудного года, и с радостью отмечаем их вклад в объединение мира посредством прямых трансляций. И поскольку в этом году мероприятие полностью виртуальное, мы ожидаем, что аудитория будет еще больше, чем в прошлом».

Кроме того, в рамках мероприятия запланировано множество выступлений, организованных самими ведущими, в числе которых огненные шоу, диджей сеты, танцы в стиле K-pop и песни на языке урду. Учитывая общее количество пользователей по всему миру, превышающее 400 миллионов человек, такие выступления будут являться отражением многообразия глобальной зрительской базы сервиса Bigo Live. В этом году для зрителей предусмотрено несколько новых форматов участия в Гала-церемонии. Голосуя за своих любимых ведущих, артистов и любимые семьи, зрители получат билеты, которые можно будет использовать в лотерее. В числе призов этого года: подушка Dino, а также виртуальные подарки, такие как подвески, эффекты, значки и медали, разработанные специально для Гала-церемонии.

Одним из самых выдающихся победителей в этом году была Ami Ohta (Эми Охта), известная под ником Amy from Tokyo, ведущая из Японии, занявшая первую строчку в списке Лучших международных ведущих на Bigo Live. Эми завоевала популярность не только в ходе ежедневного общения со своей аудиторией, но и благодаря прямым трансляциям во время своего путешествия перед началом пандемии. Для Эми самым интересным элементом прямых трансляций на Bigo Live является функция PK, которая позволяет пользователям сражаться друг с другом в различных играх. Она часто посещает международные состязания по PK и в этом году даже выиграла Чемпионат мира.

«Я не могу выразить, насколько большая честь для меня получить звание лучшего международного ведущего на Гала-церемонии BIGO этого года, — говорит Эми Охта. — С учетом всего, что происходит в мире на данный момент, платформа Bigo Live превосходно справилась с задачей привлечения и удержания интереса пользователей, и я очень рада, что внесла свою лепту».

Еще одним выдающимся победителем Гала-церемонии этого года стала лучшая американская ведущая Bigo Live Megan Nguyen (Меган Ньен), известная под своим ником MeganQQ. Имея 2 миллиона фанатов на Bigo Live, MeganQQ завоевала популярность за счет крупных мероприятий на платформе и крупных турниров по PK. Она билингв, и поэтому может общаться и взаимодействовать с обширной международной аудиторией BIGO. «Одна из моих главных задач в этом году заключалась в том, чтобы стать лучшей ведущей в США, учитывая, сколько в Америке талантливых и сильных стримеров, — заявила Ньен. — Я очень горжусь тем, что являюсь топовой американской ведущей и моя семья Bigo Live продолжает расти».

Каждый победитель получит за свои достижения медаль и подарочную коробку, а также награды внутри приложения. Кроме того, они будут изображены на билбордах, размещенных на различных достопримечательностях в 23 странах мира. По мере того, как стриминг выходит на первое место среди развлечений, топовые ведущие Bigo Live становятся настоящими знаменитостями, а их поклонники по всему миру радуются успеху своих любимцев.

Посмотреть ежегодную Гала-церемонию BIGO можно непосредственно через приложение Bigo Live, доступное для скачивания по ссылке: https://bigolive.onelink.me/sG8X/2021GALAPRGLOBAL.

О компании BIGO Technology

BIGO Technology (BIGO) — одна из самых быстрорастущих технологических компаний в Сингапуре, представленная более 30 офисами и 6 научно-исследовательскими центрами по всему миру. Благодаря внедрению искусственного интеллекта продукты и сервисы для видеострима BIGO завоевали огромную популярность, ежемесячная аудитория которых насчитывает около 400 миллионов активных пользователей в более чем 150 странах, включая Bigo Live (прямые трансляции) и Likee (короткие видеоролики).

Более подробная информация о бренде и продуктах BIGO представлена на сайте по адресу: http://www.bigo.sg/.

О приложении Bigo Live

Bigo Live — одна из самых быстрорастущих в мире стриминговых социальных платформ, в которой пользователи делятся событиями своей жизни, демонстрируют свои таланты и общаются с людьми со всего мира в реальном времени. Bigo Live имеет около 400 миллионов пользователей в более чем 150 странах и в настоящее время является лидером среди стриминговых сервисов. Приложение Bigo Live, выпущенное в марте 2016 года, принадлежит компании Bigo Technology, расположенной в Сингапуре.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1418858/BIGO_Video.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1417806/amy_tokyo.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1417805/BIGO.jpg

SOURCE Bigo Live