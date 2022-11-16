TSF为有色人种年轻人和家庭提供有用建议

该非营利心理健康组织为有色人种社区提供新的资源

纽约2022年11月16日 /美通社/ -- 美国领先的支持有色人种青年心理健康和福祉的非营利组织The Steve Fund（TSF）推出了新的心理健康和福祉建议，以帮助对抗在节日期间经常影响有色人种社区的压力和焦虑。

从对女性生殖健康的新限制，到最近的校园枪击，以及与疫情有关的失亲和哀痛，对学生、家庭、LGBTQIA+有色人种年轻人及其家庭来说，今年是特别有挑战性的一年。随着假日季临近，许多人都面临感恩节、圣诞节和宽扎节带来的家庭动态和心理健康挑战的额外压力。

应对假期压力和焦虑的5个建议

"对于许多人来说，节日是一年中的欢乐时光，但现实是假期带来了更多的压力和焦虑，" The Steve Fund执行董事Tia Dole博士表示： "我们非常清楚许多黑人和棕色人种学生及他们的家人和LGBTQIA+有色人种年轻人在未来几周都将面临的压力。为了支持我们的社区，我们专门为有色人种社区和他们的家庭设计了一个新的工具包和建议，我们正在努力确保在节日期间与压力、焦虑和情绪健康作斗争的所有人都能找到他们需要的心理健康资源和支持。"

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如需了解更多建议和资源，请访问stevefund.org/youthhealingspace

对于那些症状更严重的人，请发送文字STEVE至74141，或致电/发送文字至988联系自杀与危机热线。

关于 The Steve Fund

The Steve Fund是美国领先的组织，专注于支持有色人种年轻人的心理健康和福祉。The Steve Fund与学院和大学、非营利组织、研究人员、心理健康专家、家庭和年轻人合作，推动项目和战略，为美国有色人种年轻人的心理和情感健康建立理解和帮助。 如需了解更多信息，请访问stevefund.org。

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