Türk Hava Yolları'nın sık uçan yolcu programı Miles&Smiles, üyelerine vergisiz alışverişlerde daha fazla KDV iadesi sağlamak için utu ile güçlerini birleştiriyor

SİNGAPUR, 7 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Türk Hava Yolları Miles&Smiles seyahat teknolojisi şirketi utu'nun yolcular için %40 vergi iadesi desteğinden yararlanan uluslararası havayolu sadakat programlarının büyüyen listesine katıldı.

Ortaklıklar Ticari Direktörü Sanjay Chinchwade şunları söyledi: "Hedefimiz, gezginlere denizaşırı alışverişlerinde en iyi değeri sunarak vergisiz alışverişi dönüştürmektir. Bu ortaklık, Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyelerinin KDV iadelerinden %40 daha fazla kazanmalarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda vergisiz alışverişlerinden bonus Mil toplayarak seyahatlerinden daha fazla keyif almalarını da sağlıyor."

Türk Hava Yolları Pazarlama Direktörü Arif Ali Gezmişoğlu şunları ifade etti: "Türk Hava Yolları olarak, yolcularımızın seyahat deneyimini geliştirmek için sürekli çalışıyoruz. utu ile olan bu ortaklığımız, Miles&Smiles üyelerimize seyahatlerinde daha da fazla değer sunmamıza ve vergisiz alışverişlerini ödüllendirici seyahat avantajlarına dönüştürmemize olanak tanıyor. Bu, Türk Hava Yolları ile yapılan her seyahati gerçekten tatmin edici bir deneyim haline getirme taahhüdümüzün bir başka adımıdır."

Miles&Smiles üyeleri, bugünden itibaren utu Tax Free Kartlarını kullanarak yurtdışı alışverişlerinde talep ettikleri her 100 USD'lik vergisiz iade için 125 USD (4.167) değerinde uçuş Mili kazanabilecek ve böylece seyahat edenler alışveriş yaptıkça Millerini artırabilecekler.

Türk Hava Yolları'nın Classic Plus, Elite ve Elite Plus Miles&Smiles üyeleri için bu avantaj daha da büyük. utu, Türk Hava Yolları'nın premium üyelerine otomatik bir 'statü eşleşmesi' sunarak, statülerini Miles&Smiles ile eşleştiriyor ve ayrı bir hak kazanmaya veya abonelik için ödeme yapmaya gerek kalmadan uçuş Millerinde %40'a varan artış sunuyor.

Daha fazla Mil talep etmeye başlamak için, seyahat edenlerin hem Google Play hem de App Store'da bulunan utu Tax Free uygulamasını indirmeleri yeterli. utu Tax Free Card'a kaydolduktan sonra, tercih ettikleri Ödül Programı olarak Miles&Smiles'ı seçmeleri yeterlidir. Miles&Smiles üyeleri, statü eşleşmesini kabul etmeleri için özel bir davetiye alacaklar.

Bir mağazada, vergi iadelerini nasıl alacaklarını seçerken, utu üyeleri utu Tax Free Card numaralarını sağlanan herhangi bir tax-free formuna doldurur ve ayrılmadan önce havaalanında standart Vergi İadesi Doğrulama Sürecini tamamlar. İade işlemi tamamlandıktan sonra, iadenin Miles&Smiles cinsinden yükseltilmiş değeri Miles&Smiles hesabına yatırılır.

Utu'nun vergi iadesi devrimine eklenen bu son ortakla birlikte toplam ortak sayısı on dörde yükselirken, havacılık ve konaklama sektörlerindeki ortakların sayısı da yakında açıklanacak. En son haberler ve kampanya duyuruları için utu Instagram'ı takip edin veya utu.global adresini ziyaret edin.

utu hakkında

utu ("you-too" olarak telaffuz edilir), vergisiz alışveriş değer zincirini gezginlere fayda sağlayacak şekilde yeniden tasarlamak için geri ödemeleri dijitalleştirmenin ötesine geçerek seyahat edenlere daha yüksek KDV iadesi alma özgürlüğü vererek dünya çapında vergisiz alışverişi dönüştürüyor. utu yönetim ekibi, dünya çapında KDV ve GST iadesi konusunda 25 yılı aşkın süredir geliştirdiği vergisiz alışveriş konusunda derin bir alan bilgisine sahiptir. Geri ödeme ve ödül dünyalarını bir araya getiren utu, perakendeciler, havayolları, oteller ve diğerlerinden gelen ödüllerde yeni değerlerin kilidini açıyor. 2016 yılında kurulan ve merkezi Singapur'da bulunan utu'nun ürünleri 50'den fazla ülkede kullanılabilmektedir.

Daha fazla bilgi için www.utu.global adresini ziyaret edin veya utu uygulamasını https://utu.global/get-the-app/ adresinden indirin.

Türk Hava Yolları Hakkında:

1933 yılında 5 uçaklık filo ile kurulan Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları, bugün 129 ülkede 292'si dış hat ve 53'ü iç hat olmak üzere dünya çapında 345 noktaya uçan 440 (yolcu ve kargo) uçaklık bir filoya sahiptir. Türk Hava Yolları hakkında daha fazla bilgiye resmi web sitesi www.turkishairlines.com 'dan veya Facebook, X, Youtube, Linkedin ve Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz.