Türkiye-Suriye Depremi: Kritik dakikalarda yardım ihtiyacını karşılamayı hızlandırmak için çevrimiçi yardım pazarı faaliyete geçti

LONDRA, 16 Şubat 2023 /PRNewswire/ -- Türkiye 'de ölü sayısı 36.000'e ulaşırken, çevrimiçi yardım pazarı 'Respondlocal', Türkiye'de yardım ihtiyacı sürecini hızlandırmak için faaliyete geçiyor. Teknoloji kuruluşu NeedsList'in Google.org ile işbirliğiyle faaliyete geçirdiği çevrimiçi platform, yardım ihtiyacı sürecini hızlandırmak amacıyla yerel ortakların ihtiyaçlarını bildirmelerine ve tedarikçilerle sadece birkaç dakika içinde eşleştirilmelerini sağlıyor.

Yerel ortak Field Ready tarafından yönetilecek olan platform, yerel kuruluşların toplumlarının ihtiyaçlarını bildirmelerine ve bağışçılar, büyük ölçekli kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve özel sektör şirketleri ile eşleştirmelerine imkan verecek; süreç ilerledikçe kritik dakika ve saatlerde zamandan kazanç sağlayacaktır.

Field Ready, platformu yönetmenin yanı sıra Suriye'nin kuzeybatı bölgesinde halihazırda çalışmaktadır ve sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kritik önem taşıyan kış soğuğundan korumak için binlerce insana yalıtım panoları ve zemin yalıtım karoları edinip dağıtmaya devam edecektir. Kurum aynı zamanda ağır molozları kaldırabilecek ve çökmüş bir yapının altında sıkışmış olanların çıkmasına yardım edecek (konuşlandırılmış araç hava torbaları dahil) yerel olarak geri kazanılmış ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış "kurtarma hava yastıklarını" sahaya yerleştirecektir.

Platform, dünya genelinde insani krizlerde denenmiş ve test edilmiş olup Afgan, Ukraynalı ve Venezüellalı mültecilerin ABD'de yerleştirilmelerini desteklemek ve Bangladeş, Irak, Uganda ve Kenya'daki mülteci sağlık çalışanlarına yerel olarak üretilen COVID PPE'yi sağlamak da dahil olmak üzere 25 ülkede 19 milyon dolardan fazla meblağda yardımı 500.000'den fazla sayıda alıcıya dağıtmıştır. Kısa süre önce Ukrayna'da faaliyete geçen şirket yerel ortakların karmaşık yapılı yardım ihtiyacı sürecine katılmalarını sağladı.

Platformun Türkiye'de faaliyete geçmesi sadece yıkıcı depremlerden sonra Suriye ve Türkiye'deki mevcut acil durumu desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda Suriye'de on yıllık savaştan dolayı yaşanan koordinasyon sorunlarına uzun vadeli çözüm sağlayacaktır.

RespondLocal güvenlik özelliklerini geliştiren, beş dilde dinamik çeviri yapan, daha iyi raporlama ve kolay erişim sağlayan 7 Google.org çalışanının küresel olarak görevlendirilmesi için yakın zamanda geliştirildi.

Kaydolmak için lütfen https://respondlocal.neesdlist.co adresine gidin.

Editörlere notlar

● Daha fazla bilgi için lütfen www.needslist.co adresinden web sitemizi ziyaret edin veya Google.org'un Küresel Teknoloji Başkanı Jen Carter ile röportaj yapmak için [email protected] veya [email protected] ile iletişime geçin.

SOURCE NeedsList