Tuya повышает конкурентоспособность своих партнеров в Центральной и Восточной Европе

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 21 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- В связи с ужесточением конкуренции на рынке важное значение приобретает работа с надежным партнером. В регионе «Центральная и Восточная Европа» Tuya Smart (NYSE: TUYA) — одна из ведущих глобальных облачных платформ Интернета вещей — завоевывает признание надежных партнеров благодаря тесному взаимодействию.

Ведущая венгерская компания EPS-Connect сотрудничает с Tuya в целях совершенствования своего процесса разработки разнообразных системных решений, удовлетворяющих потребности различных компаний.

«Для нас важно работать с ведущими IoT-компаниями, а Tuya превратилась в одного из важнейших мировых игроков в сфере Интернета вещей, — заявил глава компании EPS-Connect Петер Эседи (Péter Ecsedi).

Другим успешным партнерством является сотрудничество с компанией Wojnarowscy Sp. z o.o. (владеющей брендами Spectrum LED и Spectrum SMART) в Польше. Компания Wojnarowscy Sp. z o.o., являющаяся одним из ведущих производителей осветительной техники, разработала интеллектуальные осветительные приборы в сочетании с технологией Tuya. Эта взаимосвязь помогает потребителям наглядно представлять себе интеллектуальные осветительные приборы и понимать, как эти изделия могут обогатить их семейную и рабочую жизнь за счет взаимодействия с осветительными системами Spectrum SMART, в выставочном зале компании Wojnarowscy Sp. z o.o.

При поддержке технических разработок Tuya компания Tervix, являющаяся известным поставщиком умных домов в Украине, разрабатывает продукцию категории «умный дом», более подходящую для украинского рынка. Платформы PaaS, Tuya Hotel и Tuya Community обещают содействовать компании Tervix в создании новой продукции для умных домов и акцентировать внимание на потребностях в создании системы «умный дом» в сложных условиях.

«Сотрудничество между Tervix и Tuya будет способствовать разработке доступных по стоимости комплексных систем типа «умный дом» в Украине и соседних странах. Я убежден, что совместные проекты смогут обеспечить признание и желание приобретать продукцию марки Tervix для умных домов на базе приложения Tuya Smart», — заявил владелец и генеральный директор компании Tervix в Украине Роман Бухай.

Tuya не только производит интеллектуальную и инновационную продукцию высочайшего качества для местных клиентов, но и обеспечивает своим партнерам более высокие позиции за счет развития брендов и сервисов, адаптированных к потребностям рынка. Кроме того, Tuya будет сотрудничать и с другими перспективными партнерами, а также укреплять существующие связи для обеспечения устойчивого развития сектора умных домов.

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SOURCE Tuya Smart