Tuya Smart bringt „Hey Tuya:" auf den Markt: Super-KI-Alltagsassistent bringt physische KI in den Alltag

Zusammenarbeit mehrerer Geräte: KI allgegenwärtig machen

Ähnlich wie J.A.R.V.I.S., Tony Starks kultiger KI-Assistent in den Iron Man-Filmen, entwickelt sich Hey Tuya zu mehr als einem virtuellen Assistenten, der einfache Fragen beantwortet. Die Lösung ist darauf ausgelegt, zu einem KI-Lebensassistenten zu werden, der Umgebungen wahrnimmt, Nutzergewohnheiten erlernt und mit physischen Geräten koordiniert. Anders als herkömmliche KI-Assistenten, die auf einzelne Geräte beschränkt sind, ist Hey Tuya so konzipiert, dass er über den Bildschirm hinausgeht und den Nutzern ermöglicht, ihren KI-Assistenten von überall aus herbeizurufen, sei es über die Tuya App, intelligente Lautsprecher, Steuerzentralen oder sogar KI-Spielzeug und Wearables. Hey Tuya wird die Zusammenarbeit zwischen mehreren Geräten erleichtern sowie smarte Geräte und Equipment zusammenführen, um ein vernetztes und intelligentes Erlebnis im täglichen Leben zu ermöglichen.

Hey Tuya wird über ein Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis verfügen, das sich an die Routinen, Umgebungsvorlieben sowie die Gewohnheiten von Nutzern anpassen kann. Im Laufe der Zeit wird es über reaktive Befehle hinausgehen, Bedürfnisse vorhersehen und proaktive Empfehlungen geben. Hey Tuya lernt Ihre Gewohnheiten und schlägt Ihnen möglicherweise vor, die Klimaanlage 30 Minuten vor Ihrer Ankunft einzuschalten, den Warmwasserbereiter vorzuheizen sowie die Vorhänge im Schlafzimmer zu öffnen, bevor Sie um 7 Uhr morgens aufwachen, oder das Licht zu dimmen und den Luftbefeuchter zu aktivieren, wenn Sie schlafen gehen. Durch diesen kontinuierlichen Lernprozess werden sich die Interaktionen intuitiver, nahtloser und effizienter anfühlen.

Abdeckung des gesamten Szenarios: Von zu Hause ins Büro und darüber hinaus

Die Fähigkeiten von Hey Tuya sind so konzipiert, dass sie verschiedene Lebensszenarien abdecken und unterschiedliche Rollen einnehmen:

Wächter für die Sicherheit zu Hause : Bietet rund um die Uhr Sicherheit durch Bilderkennung sowie Bildabruf und wandelt die Ergebnisse in leicht verständliche Sprach- oder Textwarnungen um, um den Sicherheitsstatus zu verdeutlichen.

: Bietet rund um die Uhr Sicherheit durch Bilderkennung sowie Bildabruf und wandelt die Ergebnisse in leicht verständliche Sprach- oder Textwarnungen um, um den Sicherheitsstatus zu verdeutlichen. Energiesparexperte : Überwacht und analysiert den Energieverbrauch in Echtzeit und schlägt proaktiv Strategien vor, wie z. B. das Ausschalten von Geräten im Leerlauf, das Abschalten von Geräten bei Wochenendausflügen oder die Anpassung der Temperatur der Klimaanlage an das Wetter sowie die jahreszeitlichen Veränderungen, sodass mit minimalem Aufwand Energie gespart werden kann.

: Überwacht und analysiert den Energieverbrauch in Echtzeit und schlägt proaktiv Strategien vor, wie z. B. das Ausschalten von Geräten im Leerlauf, das Abschalten von Geräten bei Wochenendausflügen oder die Anpassung der Temperatur der Klimaanlage an das Wetter sowie die jahreszeitlichen Veränderungen, sodass mit minimalem Aufwand Energie gespart werden kann. Gesundheitscoach : Hey Tuya wird sich auf das körperliche sowie geistige Wohlbefinden konzentrieren, die Kalorienerkennung unterstützen, Schlaf- und Bewegungsdaten verfolgen sowie personalisierte Gesundheitsberichte erstellen.

: Hey Tuya wird sich auf das körperliche sowie geistige Wohlbefinden konzentrieren, die Kalorienerkennung unterstützen, Schlaf- und Bewegungsdaten verfolgen sowie personalisierte Gesundheitsberichte erstellen. Effizienter Arbeitsassistent : Bietet die Erstellung von Sitzungsprotokollen, mehrsprachige Übersetzung in Echtzeit, Inhaltszusammenfassung und Mindmaps zur Steigerung der Produktivität.

: Bietet die Erstellung von Sitzungsprotokollen, mehrsprachige Übersetzung in Echtzeit, Inhaltszusammenfassung und Mindmaps zur Steigerung der Produktivität. Persönlicher Alltagssekretär: Verwaltet tägliche Aufgaben wie Erinnerungen, Urlaubswarnungen, Haustier- und Pflanzenpflege sowie die Überwachung des Gesundheitszustands der Familie und sorgt so für ein organisiertes Leben.

Angetrieben durch Tuyas firmeneigene PAE-Technologie

Hey Tuyas allgegenwärtige KI-Erfahrung basiert auf Tuyas firmeneigener PAE (Physical AI Engine), die das Edge-Beschleunigungsnetz AI-Device Real-Time Network (AD-RTN) global einsetzt. Auf Basis von AD-RTN bietet Tuya Real-Time Communication (T-RTC) ein zuverlässiges, latenzarmes, robustes und globales Echtzeit-Kommunikationssystem für KI-Geräte.

Tuya hat weitere Engines für multimodale Interaktion in natürlicher Sprache (Conversational AI Engine), visuelles Verständnis (Vision AI Engine) sowie IoT-Gerätekommunikation und -steuerung (IoT Intelligence Engine) entwickelt. Durch die Nutzung der OmniMem-Langzeitspeichertechnologie ermöglicht PAE ein kontinuierliches Lernen über multimodale Interaktionen und Geräteverhalten hinweg, sodass die KI die Vorlieben und räumlichen Gewohnheiten der Nutzer wirklich verstehen kann.

Durch das Adaptive Expert System (AES) und den Dynamic Orchestration Agent (DOA) integriert PAE KI-Kognition sowie Entscheidungsfindung mit intelligenten Geräten aus der realen Welt und bildet so einen vollständigen Kreislauf von der Wahrnehmung bis zur Ausführung – so entstehen intelligente Räume, die wachsen und sich selbst optimieren.

Hey Tuya wird sowohl für Privatpersonen als auch für globale Marken und Entwickler, die Hey Tuya in ihre KI-Hardware integrieren oder sie weiter anpassen können, verfügbar sein. Die offene DNA von Tuya wird die Entwicklung und Einführung von Physical AI weltweit beschleunigen sowie ein offenes, symbiotisches und lebendiges AIoT-Ökosystem fördern.

Derzeit haben Entwickler über 12 000 KI-Agenten auf Tuyas Plattform erstellt, mit 155 Millionen täglichen KI-Interaktionen weltweit in verschiedenen Szenarien. In Zukunft wird Hey Tuya das Feedback der Nutzer und bewährte Praktiken einbeziehen, um das Erlebnis weiter zu verbessern.

Verfügbarkeit

Hey Tuya ist jetzt live mit ersten Funktionen. Nutzer können die Tuya App in den gängigen App-Stores herunterladen oder Tuya.AI besuchen, um die Reise mit Hey Tuya zu beginnen, die immer mehr Funktionen bietet.

Informationen zu Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-Cloud-Plattformen, der sich der Anwendung von KI im Alltag widmet. Mit seiner Entwicklungsplattform für KI-Agenten und dem Open-Source-Framework TuyaOpen integriert Tuya multimodale KI-Fähigkeiten, senkt die Entwicklungsbarrieren und beschleunigt die Integration von KI in die physische Welt. Tuya bietet innovative Physical-AI-Lösungen für Smart Devices, kommerzielle Anwendungen und Industrieentwickler und fördert damit ein offenes und neutrales globales Ökosystem. Zum 30. September 2025 verzeichnete Tuyas KI-Entwicklerplattform über 1,622 Millionen registrierte Konten in mehr als 200 Ländern und Regionen.

Weitere Informationen: Informationen zu Tuya | Tuya Smart

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2851768/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2851769/2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2851770/3.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2851771/4.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2851772/5.jpg