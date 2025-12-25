Tuya Smart lance « Hey Tuya » : un assistant de vie doté d'une super IA qui amène l'IA physique dans la vie quotidienne

Collaboration multi-appareils : Rendre l'IA omniprésente

À l'instar de J.A.R.V.I.S., l'assistant IA emblématique de Tony Stark dans les films Iron Man, Hey Tuya est en train de devenir plus qu'un assistant virtuel répondant à des questions simples. Il est conçu pour devenir un assistant de vie IA capable de détecter les environnements, d'apprendre les habitudes de l'utilisateur et de se coordonner avec les appareils physiques. Contrairement aux assistants d'IA traditionnels confinés à un seul appareil, Hey Tuya est conçu pour aller au-delà de l'écran, permettant aux utilisateurs d'appeler leur assistant d'IA de n'importe où, que ce soit par l'intermédiaire de l'application Tuya, de haut-parleurs intelligents, de hubs de contrôle ou même de jouets et de vêtements d'IA. Elle facilitera la collaboration entre plusieurs appareils et orchestrera les appareils et équipements intelligents, offrant ainsi une expérience connectée et intelligente dans la vie quotidienne.

Hey Tuya sera doté d'une mémoire à court et à long terme, conçue pour apprendre et s'adapter aux routines, aux préférences environnementales et aux habitudes de l'utilisateur. Au fil du temps, il évoluera au-delà des commandes réactives pour anticiper les besoins et proposer des recommandations proactives. En apprenant vos habitudes, Hey Tuya pourra vous suggérer d'allumer le climatiseur 30 minutes avant votre arrivée à la maison, de préchauffer le chauffe-eau et d'ouvrir les rideaux de votre chambre avant votre réveil à 7 heures du matin, ou encore de réduire l'intensité des lumières et d'activer un humidificateur lorsque vous vous couchez. Ce processus d'apprentissage continu rendra les interactions plus intuitives, plus fluides et plus efficaces.

Couverture complète du scénario : De la maison au bureau et au-delà

Les capacités de Hey Tuya sont conçues pour couvrir divers scénarios de vie, en assumant différents rôles :

Gardien de sécurité à domicile : Il assure une sécurité permanente grâce à la reconnaissance et à l'extraction d'images et à la conversion des résultats en alertes vocales ou textuelles faciles à comprendre, afin de garantir des conditions de sécurité claires.

: Il assure une sécurité permanente grâce à la reconnaissance et à l'extraction d'images et à la conversion des résultats en alertes vocales ou textuelles faciles à comprendre, afin de garantir des conditions de sécurité claires. Expert en économie d'énergie : Il surveillera et analysera la consommation d'énergie en temps réel, indiquant de manière proactive des stratégies telles que l'extinction des appareils en veille, l'arrêt des appareils pendant les déplacements du week-end ou l'ajustement des températures de climatisation en fonction des conditions météorologiques et des changements saisonniers, ce qui permet une économie d''énergie avec un minimum d'efforts.

: Il surveillera et analysera la consommation d'énergie en temps réel, indiquant de manière proactive des stratégies telles que l'extinction des appareils en veille, l'arrêt des appareils pendant les déplacements du week-end ou l'ajustement des températures de climatisation en fonction des conditions météorologiques et des changements saisonniers, ce qui permet une économie d''énergie avec un minimum d'efforts. Coach en santé : Il se concentrera sur le bien-être physique et mental, prendra en charge le calcul nécessaire des calories, suivra les données relatives au sommeil et à l'exercice physique et générera des rapports de santé personnalisés.

: Il se concentrera sur le bien-être physique et mental, prendra en charge le calcul nécessaire des calories, suivra les données relatives au sommeil et à l'exercice physique et générera des rapports de santé personnalisés. Assistant de travail efficace : Il proposera la génération de comptes rendus de réunions, la traduction multilingue en temps réel, le résumé de contenu et la cartographie mentale pour stimuler la productivité.

: Il proposera la génération de comptes rendus de réunions, la traduction multilingue en temps réel, le résumé de contenu et la cartographie mentale pour stimuler la productivité. Secrétaire personnelle : Il gèrera les tâches quotidiennes telles que les rappels, les alertes vacances, les soins pour animaux et plantes et le suivi de santé de la famille vous permettant une vie organisée.

Alimenté par la technologie propriétaire PAE de Tuya

L'expérience d'IA omniprésente de Tuya repose sur le PAE (Physical AI Engine) propriétaire de Tuya qui déploie le réseau d'accélération périphérique AI_Device Real-Time Network (AD-RTN) à l'échelle mondiale. S'appuyant sur l'AD-RTN, Tuya Real-Time Communication (T-RTC) fournit un système de communication en temps réel fiable, à faible latence, résilient et global pour les dispositifs d'intelligence artificielle.

Tuya a développé en outre des moteurs d'interaction multimodale en langage naturel (moteur d'IA conversationnelle), de compréhension visuelle (moteur d'IA pour la vision), et de communication et de contrôle des appareils IoT (moteur d'IA pour l'IoT). S'appuyant sur la technologie de mémoire à long terme OmniMem, PAE permet un apprentissage continu des interactions multimodales et des comportements des appareils, ce qui permet à l'IA de vraiment comprendre les préférences et les habitudes spatiales de l'utilisateur.

Grâce à son système expert adaptatif (AES) et à son agent d'orchestration dynamique (DOA), PAE intègre profondément la cognition et la prise de décision de l'IA aux dispositifs intelligents du monde réel, formant une boucle complète de la perception à l'exécution - créant ainsi des espaces intelligents qui se développent et s'auto-optimisent.

Hey Tuya sera disponible pour les consommateurs individuels et ouvert aux marques et développeurs internationaux, qui pourront l'intégrer dans leur matériel d'IA ou le personnaliser davantage. L'ADN ouvert de Tuya accélérera l'évolution et l'adoption de l'IA physique dans le monde entier, en favorisant un écosystème AIoT ouvert, symbiotique et dynamique.

Actuellement, les développeurs ont créé plus de 12 000 agents d'intelligence artificielle sur la plateforme de Tuya, comprenant 155 millions d'interactions quotidiennes avec l'intelligence artificielle dans le monde entier à travers divers scénarios. À l'avenir, Hey Tuya intégrera les commentaires des utilisateurs et les meilleures pratiques pour une expérience améliorée.

Disponibilité

Hey Tuya est maintenant en ligne avec des capacités initiales. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application Tuya à partir des principaux magasins d'applications ou consulter Tuya.AI pour démarrer leur parcours avec Hey Tuya, dont la gamme complète de fonctionnalités continue de s'élargir.

À propos de Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE : TUYA ; HKEX : 2391) est un leader mondial des services de plateforme cloud d'IA, axé sur l'application de l'IA à la vie quotidienne. Grâce à sa plateforme de développement d'agents d'IA et au cadre open-source TuyaOpen, Tuya intègre des capacités d'IA multimodales, réduit les obstacles au développement et accélère l'intégration de l'IA dans le monde physique. Tuya fournit des solutions innovantes d'IA physique pour les appareils intelligents, les applications commerciales et les développeurs industriels, en favorisant un écosystème mondial ouvert et neutre. Au 30 septembre 2025, la plateforme de développement d'IA de Tuya comptait plus de 1 622 million de comptes enregistrés dans plus de 200 pays et régions.

Informations complémentaires : A propos de Tuya | Tuya Smart

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851768/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851769/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851770/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851771/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2851772/5.jpg