Tuya Smart lance ses dernières solutions Matter pour soutenir ses clients internationaux

NEW YORK, 27 août 2022 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (« Tuya ») (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), le fournisseur mondial de services de plateforme de développement IoT, a renforcé son engagement à promouvoir des normes ouvertes et universelles permettant aux produits IoT de se connecter les uns aux autres et d'interagir en toute sécurité.

« Existe-t-il un moyen d'utiliser simplement une seule application pour contrôler tous les appareils intelligents de ma maison ? Je ne veux pas me limiter à une seule marque ou devoir télécharger des applications différentes pour contrôler plusieurs appareils. » Jusqu'à présent, cela a été le problème commun à de nombreux propriétaires d'une maison intelligente, qui luttent constamment avec l'incapacité d'interconnecter les appareils venant de différentes marques et écosystèmes, à travers différents protocoles.

C'est là que Matter entre en jeu. Matter est un protocole de communication et de connexion de la couche d'application, lancé conjointement par la Connectivity Standards Alliance (CSA), Google, Amazon et Apple, ainsi que par des participants initiaux comme Tuya.

L'objectif de Matter est de résoudre le problème de la fragmentation dans le domaine des maisons intelligentes, en créant un « langage » unifié pour éliminer les problèmes de compatibilité entre les différents écosystèmes de produits. Ainsi, la mission de Tuya est également de permettre aux utilisateurs de bénéficier d'une application unifiée et intégrée, sans avoir à se soucier des interactions entre les différents protocoles de communication des différents appareils.

Tuya a officiellement lancé ses dernières solutions Matter le 25 août. Elles permettent aux clients du monde entier d'être parmi les premiers à soutenir les protocoles Matter et à les aider à saisir les opportunités commerciales dans le domaine des maisons intelligentes.

La deuxième vidéo de la série « What's It For » de Tuya démontre clairement les caractéristiques et la valeur des solutions Matter de Tuya. « What's It For » est une rubrique populaire créée par Tuya cette année, qui aide à rendre des notions et des concepts technologiques relativement complexes plus simples à comprendre pour ceux qui ne possèdent pas une grande expérience de la technologie.

Voici les principales demandes des fabricants concernant les appareils Matter :

Demande numéro 1 : Saisir plus rapidement les opportunités d'affaires. La plus grande préoccupation des fabricants est que les délais de développement et de certification sont trop longs. Les solutions Matter de Tuya résolvent ce problème en fournissant un processus rapide pour développer et certifier les produits. À l'avenir, Tuya créera une plate-forme de développement à guichet unique, semblable à celle déjà disponible pour le Wi-Fi, le Bluetooth et Zigbee, pour aider les clients à compléter le développement des appareils Matter de manière rentable.

Demande numéro 2 : Permettre à plus de catégories de se connecter aux appareils Matter. Jusqu'à présent, le protocole Matter ne pouvait pas prendre en charge toutes les catégories d'appareils intelligents. En permettant à davantage de catégories d'appareils de se connecter à Matter, les fabricants pourront créer des scènes intelligentes complètes et des automatismes pour mieux aider les utilisateurs à prendre des décisions.

Les solutions Matter de Tuya fourniront non seulement aux clients un pont hub, mais également d'autres hubs comme ceux de Central Control, Smart Speaker Hub et Multi-Protocol Interaction, qui aideront les clients à réaliser l'interconnexion automatique entre les appareils Matter et les appareils non-Matter au sein du réseau local.

Demande numéro 3 : Briser les restrictions du réseau local (LAN) et réaliser la gestion à distance des appareils. Matter est un protocole de communication basé sur le LAN qui présente des limites en matière de contrôle des appareils à distance. Pour répondre aux attentes des utilisateurs en matière de scènes contrôlables à distance, les utilisateurs pourront exercer le contrôle des appareils à distance et utiliser des appareils intelligents de différentes marques telles que Google, Amazon et Apple, en connectant l'application Powered by Tuya à Tuya IoT PaaS. Une expérience de vie intelligente comme celle-ci sera assurée de répondre de manière continue aux exigences des utilisateurs.

Demande numéro 4 : Acquérir des fonctions plus personnalisées. Les solutions Matter de Tuya fournissent non seulement des fonctions de contrôle basiques des appareils, mais offrent également des options personnalisées afin d'aider les clients à réaliser des contrôles multifonctions pour attirer plus d'utilisateurs.

En outre, grâce à des années d'expérience en matière de marketing et d'applications, Tuya fournit également une assistance complète lorsque les clients développent des appareils Matter. Par exemple, les solutions Matter de Tuya peuvent aider les fabricants de nouveaux appareils Matter à gérer l'information et les mises à niveau OTA sans reconstruire le serveur DCL, en utilisant Tuya IoT PaaS. En outre, les solutions Matter de Tuya peuvent fournir aux clients une technologie de fabrication automatique pour attribuer à chaque produit un code de réseau de distribution unique pour éviter les codes erronés. De plus, Tuya, en tant que partenaire à long terme de l'écosystème Amazon, Google et Apple, aide les clients à acquérir des certifications Matter Badge ainsi que des certifications WWA, WWGA et WWAH.

Jusqu'à présent, Tuya dispose d'une gamme de solutions pour produits Matter, par exemple pour l'électricité, l'éclairage, la détection, les appareils électroménagers et les produits multimédias. Tuya travaillera avec d'autres participants au protocole Matter pour assurer le développement d'une gamme de produits compatibles Matter en constante expansion.

Par rapport aux autres, les solutions Matter de Tuya offrent aux clients du monde entier un moyen plus flexible de connecter plusieurs appareils intelligents entre eux et de renforcer le support pour un écosystème global intelligent.

Les efforts constants de Tuya pour construire un écosystème global intelligent ouvert et neutre, promouvoir l'application du protocole Matter et lancer ses dernières solutions Matter, contribuent tous à éliminer les barrières écosystémiques et à rendre possible « la connexion intelligente de toutes choses ».

Toutes les mesures prises sont cruciales pour les clients de Tuya dans le monde entier, en particulier pour nos partenaires chinois. Si leurs appareils intelligents ne peuvent pas s'aligner et s'adapter aux principaux écosystèmes de produits tout en faisant leur promotion sur les marchés mondiaux, ils risquent fort de perdre des opportunité de capitalisation des parts de marché. Les solutions Matter de Tuya permettent aux clients de s'aligner parfaitement avec les principaux écosystèmes de maisons intelligentes comme ceux de Google, Amazon, Apple, etc. Elles permettent également aux Chinois d'outre-mer qui font affaire à l'international de devenir des pionniers du marché et de saisir les opportunités commerciales de pointe dans le secteur des maisons intelligentes.

En tant que promoteur du protocole Matter, Tuya réservera un espace dans son showroom en septembre prochain à l'IFA de Berlin pour exposer spécifiquement Matter et accueillir des développeurs du monde entier afin qu'ils découvrent les solutions Matter de Tuya.

Les solutions Matter de Tuya apporteront une gamme d'impacts positifs à l'industrie mondiale de la maison intelligente, et encourageront également plus de 582 000 développeurs venus de plus de 200 pays et régions de l'écosystème de Tuya à devenir des développeurs d'appareils Matter. Depuis les débuts des appareils connectés jusqu'au développement d'un écosystème, Tuya a toujours contribué à une industrie de la maison intelligente ouverte et partagée, et sera toujours engagée pour « la connexion intelligente de toutes choses ».

SOURCE Tuya Smart