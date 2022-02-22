UAV Factory & Jennings Aeronautics меняют название на Edge Autonomy

Edge Independence — один из мировых лидеров в области многодоменных технологий для беспилотных аппаратов

САН-ЛУИС-ОБИСПО (Калифорния), 22 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания UAV Factory, являющаяся одним из лидеров в области беспилотных и автономных технологий, сегодня объявила о модернизации своего бренда и изменении названия на Edge Autonomy вследствие своего недавнего слияния с Jennings Aeronautics (далее "JAI"). Edge Autonomy объединит две ведущие в мире платформы для малогабаритных беспилотных летательных аппаратов и производителей камер для беспилотных объектов и представляет собой новую главу для единой, движимой духом инноваций компании, которая возглавит рынок в сфере многодоменных беспилотных и автономных систем.

Edge Autonomy — это десятилетия проверенных технологий для беспилотных систем, созданных для государственных и коммерческих клиентов, а также клиентов в сфере высшего образования почти в 60 странах. Штаб-квартира компании JAI в Сан-Луис-Обиспо (шт. Калифорния) станет новой штаб-квартирой компании Edge Autonomy. Поддержку компании оказывает AE Industrial Partners — частная инвестиционная компания, специализирующаяся на аэрокосмической и оборонной промышленности, государственном секторе, а также энергоснабжении, коммунальных услугах и других специализированных отраслях.

Глава компании Edge Autonomy Джон Пурвис (John Purvis) заявил следующее: «Когда в сентябре прошлого года собрались представители UAV Factory и компании JAI, стало ясно, что нам нужен новый бренд, отражающий истинный охват и силу нашей глобальной платформы. Edge Autonomy воплощает в себе нашу миссию, заключающуюся в том, чтобы помочь нашим клиентам получить критически важные преимущества за счет использования новейших технологий UAV. Опираясь на превосходную репутацию исходных компаний, мы уверены в том, что Edge Autonomy станет синонимом инноваций и качества на рынке автономных систем. Мы рады открывающимся перед нами возможностям».

Руководитель компании AE Industrial Partners Джефф Харт (Jeff Hart) добавил: «Название Edge Autonomy отражает видение организации и говорит о нашей способности внедрять и обеспечивать инновации на тактическом рубеже. Мы успешно реализовали внедрение беспилотных технологий для военного сектора, для служб оперативного реагирования, для коммерческих и научных клиентов, каждый раз не забывая о миссии клиента. По мере расширения наших многодоменных предложений компания Edge Autonomy будет лидировать на этом рынке благодаря беспрецедентным возможностям, качеству и уровню клиентского обслуживания».

Edge Autonomy предлагает разнообразную экосистему беспилотных платформ и камер EO/IR, а также непревзойденный глобальный доступ к производственным и испытательным объектам, гарантирующим инновации, скорость и гибкость в реализации проектов. Имея в своем распоряжении опытный кадровый резерв и глобальную базу сотрудников, включая ведущих в мире инженеров беспилотных систем и специалистов по датчикам полезной нагрузки, компания Edge Autonomy располагает хорошими возможностями для того, чтобы помочь клиентам улучшить свою работу в области систем разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации (ISR) инновационными и экономичными способами.

Более подробная информация о компании Edge Autonomy, включая информацию о бренде, клиенте и конкретных приложениях, представлена на новом вебсайте компании по адресу www.EdgeAutonomy.io.

Информация о компании Edge Autonomy

Компания Edge Autonomy, штаб-квартира которой расположена в Сан-Луис-Обиспо (шт. Калифорния), является одним из лидеров в области разработки автономных технологий для беспилотных аппаратов и была создана с целью разработки самых передовых платформ и датчиков на рынке беспилотных систем. Ее беспилотные технологии используются почти в 60 странах государственными, коммерческими и научными клиентами. Edge Autonomy отличается четкой вертикалью своих операций и глобальным охватом деятельности, а также наличием производственных объектов площадью более 150 тысяч квадратных метров на двух континентах. Основные службы поддержки расположены в Бенде (шт. Орегон) и Херндоне (шт. Вирджиния). Более подробная информация представлена на сайте www.EdgeAutonomy.io Следите за нашими новостями в социальных сетях Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube и Facebook.

О компании AE Industrial Partners

AE Industrial Partners — частная инвестиционная компания, специализирующаяся на аэрокосмической и оборонной промышленности, государственном секторе, а также энергоснабжении, коммунальных услугах и других специализированных отраслях. Компания AE Industrial Partners инвестирует в лидеров рынка, которые способны извлекать выгоду из своих экспертных отраслевых знаний, опыта успешной деятельности и взаимоотношений на всех целевых рынках. Компания AE Industrial Partners подписала принципы ответственного инвестирования Организации Объединенных Наций и инициативу ILPA Diversity in Action. Узнайте больше на сайте www.aeroequity.com.

Контакты для прессы:

Lambert & Co.

Дженнифер Хёрсон (Jennifer Hurson)

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SOURCE Edge Autonomy; AE Industrial Partners